人型介護助手ロボットの開発に向け株式会社Enacticと基本合意書（MOU）を締結― 介護現場の業務効率化と人材不足解消に向けた共創を推進 ―

ヒューマンホールディングス株式会社

介護事業を全国で展開するヒューマンライフケア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：瀬戸口信也、以下「当社」）は、株式会社Enactic（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：山本泰豊、以下「Enactic社」）が開発を進める人型介護助手ロボットに関し、開発協力に向けた基本合意書（MOU）を締結したことをお知らせいたします。

本取り組みには当社も含め80法人以上が参加し、介護施設の現場課題を起点としたロボット開発を推進、主に周辺業務の効率化を通じて、介護職員が利用者ケアにより集中できる環境づくりをめざします。また、実証テストの開始は2026年夏より予定されています。詳細についてはEnactic社からのプレスリリース（2026年3月24日配信）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000166268.html)も併せてご確認ください。

【本件のポイント】- 人型介護助手ロボット開発に向け、Enactic社とMOUを締結- 介護施設の現場知見を開発に反映し、実用性の高いロボット開発を推進- 2026年夏より実証テストを開始予定、段階的な業務適用を検証本件の概要／社会的課題の解決に向けて

日本の介護業界では、高齢化の進展に伴い介護人材不足が深刻化しており、現場における生産性向上が喫緊の課題となっています。特に、清掃や洗濯、物品補充、配膳補助などの周辺業務は職員の負担となり、本来注力すべき利用者ケアの時間を圧迫しています。

当社はこれまで、全国で在宅介護・施設介護サービスを展開するとともに、外国人介護人材の受入れ・教育支援などを通じて、介護業界の人材課題の解決に取り組んできました。当社は本取り組みを通じて、テクノロジーと人が協働する新たな介護の在り方を追求し、介護業界全体の生産性向上と持続可能なサービス提供体制の構築に貢献してまいります。

本取り組みの内容

１.現場ヒアリングへの協力

当社が運営する介護施設において、職員の業務フローや負担の大きい作業についてヒアリングを実施し、開発に必要な実務情報を提供します。

２.現地環境の検証

施設内の動線、設備環境、業務導線などについて、開発チームによる検証に協力し、実運用に即した設計を支援します。

３.実証テストへの参画

2026年夏より予定されている実証テストに参画し、実際の介護現場における有効性・課題の検証を行います。

人型介護助手ロボットについて

Enactic社が開発を進める人型介護助手ロボットは、洗濯や配膳補助、備品補充などの周辺業務を担うことを想定しており、将来的にはより幅広い業務への対応が検討されています。ロボットが周辺業務を担うことで、介護職員は利用者へのケアやコミュニケーションなど「人にしかできない業務」に専念できる環境の実現が期待されています。

当社代表コメント

ヒューマンライフケア株式会社 代表取締役 瀬戸口 信也

「排泄介助や移動介助など、これまで人に依存してきた介護業務についても、テクノロジーの進展により新たな可能性が広がっています。今回の取り組みを通じて、介護現場の負担軽減とともに、ご利用者様の生活の質向上につながる未来の実現に貢献していきたいと考えています。」

■ヒューマンライフケアについて

全国177事業所（2026年3月1日現在）で幅広く介護サービスを展開し、介護事業におけるワンストップソリューションを実現しています。デイサービス、グループホーム、有料老人ホーム、ホスピスホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、訪問介護、訪問看護などの介護事業と介護教育事業、特定技能登録支援事業を、教育部門である「ヒューマンアカデミー」、人材サービス部門である「ヒューマンリソシア」などヒューマングループ各社と強力に連携しながら行っております。心に届く最高のサービスをめざし、一人ひとりのご利用者様に応じたサービスのご提供と、家族の皆様が笑顔で暮らせる環境づくりのお手伝いをしてまいります。

住み慣れた自宅で安心して暮らせる環境を整えることにより、世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）の目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標11「住み続けられるまちづくりを」の達成に、また外国人介護人材に向けた介護教育と就業機会の創出により、目標4「質の高い教育をみんなに」の達成に貢献します。

【ヒューマンライフケア株式会社 会社概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2051_1_ef9f2680b4cd4fdefd94b643bdb1224b.jpg?v=202603240151 ]

■株式会社Enacticについて

株式会社Enacticは、介護業界、サービス業界や家庭において、人の生活を支援する「安全で実用的なヒューマノイドの導入」を推進します。実世界でのデータ収集を拡大することで基盤モデルの開発を促進し、特に人材不足が叫ばれる介護業界などにおいて、人とともに働くことで現場の生産性向上を目指しています。

【株式会社Enactic 会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2051_2_14e42075ecd84f5864506d54fb47e9e8.jpg?v=202603240151 ]

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/