スマートフォンやタブレットを高速充電できるUSBポート付き、小型なのにたっぷり繋げるモバイルタップを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、コンパクト設計でスマートフォンやタブレットを高速充電できる便利なモバイルタップ「TAP-MC2A1AC3シリーズ」を発売しました。

コンパクトながら、AC3個口に加え、USB Type-Cを2ポートとUSB Aを1ポート搭載し、最大6台の機器を同時に接続できます。外出先やデスク周りで複数機器をすっきり充電できます。

【掲載ページ】

品名：モバイルタップ（AC×3個口＋Type-C×2・USB-A×1・PD33W）

品番：TAP-MC2A1AC3BK（ブラック）/TAP-MC2A1AC3W（ホワイト）

標準価格：4,180円（税抜き 3,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-MC2A1AC3BK

TAP-MC2A1AC3W（ホワイト）TAP-MC2A1AC3BK（ブラック）

AC差込口とUSBポートが一体化！多機能タップ

AC3個口に加え、Type-C×2ポートとUSB A×1ポートを搭載。コンセントが足りない場所でも、パソコンやタブレットなどの機器を最大6台まで充電することができます。

USBケーブルを快適に配線できる設計

デバイスごとのACアダプタが不要で、コンセント周りの混雑を解消。さらに下向きに配置されたUSBポートが、前面への出っ張りを最小限に抑え、見た目も綺麗に配線ができます。

タブレットを急速充電できるUSB PD対応

Type-Cポートは最大33WまでのUSB PD給電に対応しており、タブレットやスマートフォンを短時間で充電することができます。

手のひらに収まる。カードサイズのコンパクト設計

デスクに置いても、バッグの中でも場所を取らない省スペース設計。出張や旅行などの持ち運びに便利です。

スイングプラグで場所に合わせて設置ができる

プラグが180度回転するため、壁沿いでもタップ上でも、環境に合わせた最適な向きでの接続が可能です。

プラグが収納できて持ち運びしやすい

使わないときはプラグを本体に収納できるため、バッグの中のものを傷つけません。

大型アダプタも差せる正面差込口

正面のAC差込口は、大きなアダプタでも周りに干渉せずに差すことができます。

安心保護機能

機器に最適な出力で充電を行います。

絶縁キャップ付き

プラグの根元には、トラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ付きです。

指紋や傷を防ぐシボ加工

表面は傷や指紋が目立ちにくいシボ加工仕上げです。抜き差しの際も指が滑りにくく、長く綺麗に使用できます。

電気用品安全法（PSE）適合

電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した製品です。

名入れ対応製品

範囲内に社名や学校名などが印字できます。

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【関連ページ】

USB充電機能付きタップ

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/usb/index.html

スマートフォン対応 USB充電器

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone/acadapter.html

タブレット対応 USB充電器

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/acadapter.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-MC2A1AC3BK

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