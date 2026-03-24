「探す」機能対応「MOFT紛失防止スマホスタンド」3月24日（火）より販売開始！

LEMORE LLC

シンプルかつクリエイティブなPC・スマホ・タブレットアクサセリーを手がけるブランドMOFT（モフト/LEMORE社、本社：米国カリフォルニア、代表取締役：Julianna He）は、Appleの「探す」機能に対応した「MOFT紛失防止スマホスタンド」を3月24日（火）より公式サイトにて販売開始いたします。

「私たちMOFTは頻繁に移動する者として、毎日頼りにしている何かをなくしてしまうことがいかに時間を浪費し、ストレスフルであるかをよく知っています。そこで私たちはMOFTのシグネチャーデザインとAppleのFind My技術を統合して、日常の必需品を守り、移動中に安心感をもたらすよりシームレスなアクセサリーを開発しました」MOFTの創設者兼CEOであるJulianna Heはこう語ります。「この体験をAppleユーザーにお届けすることは、MOFTにとって重要なマイルストーンであり、考え抜かれた実用的なデザインに対するAppleとMOFTのこだわりを反映するものでもあります」

■MOFT紛失防止スマホスタンド

https://www.moftjapan.com/products/trackable-wallet-phone-stand(https://www.moftjapan.com/products/trackable-wallet-phone-stand)

2020年、MOFTはスタンドとウォレット、グリップを驚くほどスリムなフォルムに凝縮した全く新しいアクセサリー「Snap-On スマホスタンド-MagSafe対応」を発表いたしました。発売以来、この日常生活に溶け込むスマートで考え抜かれたデザインは広くご好評をいただいております。

後継モデルとなるMOFT紛失防止スマホスタンドは、ブランドの代名詞であり、数々の賞に輝く“スリムに折り畳めるミニマルなフォルム”をそのままに、Appleの「Find My（探す）」機能対応に進化しました。見つけやすいクリアなアラート音、ワイヤレス充電などの機能も搭載しており、外出先での紛失時も安心です。

■MOFT紛失防止スマホスタンドの特徴

─Appleの「探す」機能対応

・Appleデバイスと同様にアプリで場所を特定

・識別しやすいように名前をつけて登録

・「探す」アプリで現在のステータスをチェック

・「持ち物を共有」で位置情報を友達や家族にシェア

・近くにある時はアラート音で場所をお知らせ



─クリアなアラート音とワイドな追跡範囲

・内蔵スピーカーからのアラート音で場所を特定

・「探す」アプリを通じたアラート音は最大70dB

・Bluetooth範囲は屋外で最大40m、屋内で最大30m

─手間なし充電＆安心のバッテリー容量

・MagSafe充電対応

・充電1回で最大6ヶ月持続

・見やすいインジケーターで残量を一目で確認

・低電力アラートでうっかり充電忘れを防止

─強力マグネットで落下防止

・磁力15N でしっかり安定して吸着

・MagSafe対応iPhoneにぴったり合うマグネット位置

・日常生活、旅行、ハンズフリーのスマホ閲覧でも外れない

─カード収納＋スタンド＋グリップがひとつに

・カード1~2枚を収納可能

・選べる3種類の使い方

・ウェブ閲覧、ストリーミング、ビデオ通話、コンテンツ制作に

・片手で快適に持てるグリップにも



─極薄・軽量デザイン

・厚さわずか6mm

・超軽量62g

・MOFTならではのミニマルな外観と質感

─イノベーティブな新素材MOVAS(TM)

・MOFTが独自開発したMOVAS(TM)採用

・本革に代わる環境に優しいヴィーガンレザー

・毎日の使用に適した高耐久性

・汚れに強く、色褪せしにくい

■カラーバリエーション

カラー展開：ミスティグレー、サンライズオレンジ、ジェットブラック、ダークチェリー

ミスティグレー

サンライズオレンジ

ジェットブラック

ダークチェリー

■販売情報

MOFT 紛失防止スマホスタンド

カラー ｜ミスティグレー、サンライズオレンジ、ジェットブラック、ダークチェリー

対応機種 ｜iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ（付属のアイアンリング併用で全機種対応可能）

販売価格 ｜7,880 円（税込）

発売日 ｜3月24日（火）

商品URL ｜https://www.moftjapan.com/products/trackable-wallet-phone-stand

※現在はMOFT公式サイトのみで購入可能です。一般店頭での販売開始時期は未定となっております。

■MOFTについて

MOFTとは“MOBILE OFFICE FOR TRAVELERS”の略。2019年の設立以来、世界100カ国以上で効率性とシンプルさを追求したパーソナルオフィス用アクセサリーを販売し、モバイル＆デジタルライフを生きる人々をサポートしてきました。これからもリモートワーク時代の革新的ブランドとして、新しいライフスタイルを提案してまいります。

■MOVAS(TM)について

MOFTが2023年に独自に開発した「MOVAS(TM)」は、高い耐久性を備え、環境負荷の少ない製造工程で作られたヴィーガンレザーです。従来のデジタルアクセサリーにありがちな冷たい質感を軽減し、高級感と肌になじむ触感を兼ね備えており、より良いライフスタイルに寄り添うMOFT商品を支える素材です。新商品が次々と登場し、取り替えが当たり前となっているデバイスアクセサリーの中で、MOFTは「MOVAS(TM)」を通じて、長く使える高品質なプロダクトを提供します。

■公式サイト＆SNS

公式サイト ｜https://www.moftjapan.com

公式X ｜https://x.com/JpMoft

公式LINE ｜https://page.line.me/371dovbo

公式Instagram ｜https://www.instagram.com/moft.japan/

公式Facebook ｜https://www.facebook.com/Moft-Japan-105614187922126