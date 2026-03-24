キンドリルジャパン株式会社

キンドリルジャパン株式会社（以下、キンドリルジャパン）は本日、沖縄科学技術大学院大学（OIST）の研究データの活用とAI 研究の高度化の本番活用に向けたPoCの環境として、キンドリルジャパンが国内に有する専用の AI プライベートクラウド環境を提供したことを発表しました。



AI活用の本格展開に向けて、OISTは大学が保有する極めて機密性の高い重要データを用いた専用AIプライベート環境を評価するため、概念実証（PoC）環境を構築しました。本環境はOISTの高性能計算（HPC）環境とキンドリル の専用 AI プライベートクラウド環境を連携させたハイブリッド構成です。計算負荷の高い処理はHPC 環境で実行し、AI 推論やアプリケーション開発は専用 AI プライベートクラウド環境で行いました。このハイブリッド構成により、オンプレミスでは即時に導入できない最新技術資源をクラウド上で利用できるため、研究環境を維持したまま迅速にその最新技術を活用することが可能になりました。さらに、オンプレミスの資源が逼迫した場合には、計算処理をクラウドにオフロードすることで研究の事業継続性を高めます。これにより、研究データの安全性を確保しながら、研究活動の効率化と高度化を図ることが可能になりました。

キンドリルのAIプライベートクラウド環境は、あらかじめ構成されたセキュアなインフラ基盤を活用することで、AI活用の検証を迅速に開始できる環境を提供します。これにより、お客様は環境設計やインフラ構築に伴う負担を抑えながら、AIの検証や開発をスムーズに開始することができます。さらに、研究データや機密性の高いデータをパブリッククラウドへ移行することなく、セキュアな環境下でAIモデルの開発や検証を行うことが可能となり、初期投資を抑えつつ短期間で効率的にAIの活用を進めることができます。キンドリルは、AI活用のコンサルティングから開発、実装、運用までを一貫して提供できるスキルと専門性に加え、グローバルで培ってきた先進技術の知見を生かし、企業のAI活用の推進と価値創出を支援していきます。

OIST の コアファシリティ 科学計算・データ解析セクションのHPCおよび研究用コンピューティングエンジニアのプッリアイネン ヨーナ氏は次のように述べています。「キンドリルの専用AIプライベートクラウド環境は、GPUベースのコンピューティングに適した設計であり、安定したパフォーマンスを備えていることが示されました。本クラスターは、ネットワーク、ストレージ、GPU計算の各要素が統合されたシステムとして高い性能を実現しています。計算流体力学（CFD）の検証テストでは、一貫性があり信頼性の高い結果が得られました。また、キンドリルのエンジニアによる技術サポートは迅速かつ的確で、プロジェクト全体を通じた連携も効率的かつ円滑に行われました」

キンドリルジャパン の 理事 コンサルト・プラクティス事業本部 アプリケーション、データ＆AI事業部長の榎木 泰平は次のように述べています。「キンドリルのプライベートAIクラウド環境を使って、OIST が進める AIの 学術研究を支援できることを光栄に思います。キンドリルは AI活用のコンサルティング、開発、実装、運用までを支援するフルサイクルのスキルや専門性を備えています。今後も、AI 研究やデータ活用を支える基盤のモダナイゼーションを着実に推進し、日本社会 のAI研究の発展に貢献してまいります」



キンドリルジャパン株式会社について

キンドリルジャパン株式会社は、キンドリルの日本法人です。キンドリル（NYSE: KD）は、ミッションクリティカルなエンタープライズ・テクノロジー・サービスのリーディングプロバイダーで、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にアドバイザリー、インプリメンテーション、マネージドサービスを提供しています。世界最大のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーとして、世界中で日々利用されている複雑な情報システムの設計、構築、管理、モダナイズを行っています。詳細については、www.kyndryl.com(https://www.kyndryl.com/)（英語）またはwww.kyndryl.com/jp/ja(https://www.kyndryl.com/jp/ja)をご覧ください。