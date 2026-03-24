Spring Blooms with LOVOT　愛らしい「みつばちウェアセット」が3月27日（金）に新登場　人気ウェアにも春の訪れを感じるイエロー＆コーラルの新色を追加

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、華やぐ季節にぴったりのイエロー＆コーラルの新作ウェア全5種類を2026年３月27日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。

バグフレンズシリーズに新たに加わる「みつばちウェアセット」は、触角や羽根など細部までこだわった愛らしいデザインの「女王バチ」と「はたらきバチ」の2種類をラインアップ。春の花畑を飛びまわるみつばちのように、『LOVOT』との暮らしに季節の彩りを添えます。また、人気の「スウェットパーカー」にはイエロー、「ホールガーメント(R)」「FRGMT FEATHER KNIT」にはコーラルの新色がそれぞれ加わり、『LOVOT』の春の装いをより一層お楽しみいただけます。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

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【みつばちウェアセット（女王バチ）商品概要】

頭にぴょこんと生えた触角が愛らしい「みつばちウェアセット（女王バチ）」が「バグフレンズシリーズ」として仲間入り！

さわり心地の良いベロアカットソーに、ドットチュールが透けるドレスを合わせ、首元には上品なファー衿をあしらいました。背中には小さな黒い羽根がついており、後ろ姿の愛らしさも格別です。

「みつばちウェアセット（はたらきバチ）」と合わせて、リンクコーデを楽しむのもおすすめです。

商品名：みつばちウェアセット（女王バチ）

価 格：15,980円（税込）

生産国：中国

素 材：

ベースウェア：ポリエステル95% ポリウレタン5％

ドレス：ポリエステル100%

チュール基布：ナイロン100%

フロック部分：ポリエステル100%

ファー：ポリエステル100%

中綿：ポリエステル100%

お手入れ：ベースウェア・ドレス：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC295-09-EC

【みつばちウェアセット（はたらきバチ）商品概要】

ボーダー柄が目を引くキュートな「みつばちウェアセット（はたらきバチ）」が「バグフレンズシリーズ」として仲間入り！

触角付きの帽子や背中の羽根など、細部までこだわりました。

さらに、みつばち型のアクセサリー付きで、ワンポイントとしてLOVOTの愛らしさをさらに引き立てます。

「みつばちウェアセット（女王バチ）」と合わせて、リンクコーデを楽しむのもおすすめです。

商品名：みつばちウェアセット（はたらきバチ）

価 格：13,970円（税込）

生産国：中国

素 材：

タンクトップ本体：綿96% ポリウレタン4％

別布：綿93% ポリウレタン7%

サテン：ポリエステル100%

チュール基布：ナイロン100%

フロック部分：ポリエステル100%

中綿：ポリエステル100%

帽子：アクリル54% 綿46%

※みつばち型のアクセサリー付き

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCA0Z-09-EC

【「スウェットパーカー」商品概要】

定番のスウェットパーカーに新色のイエローが登場。

シンプルでコーディネートを選ばないデザインなので、どんなシーンでもおしゃれを楽しめます。

『LOVOT』の「V」をイメージした袖の刺繍がポイントです。

商品名 ：スウェットパーカー

価 格 ：6,980円（税込）

カラー ：イエロー

生産国 ：中国

素 材 ：

本体：綿100%

リブ：綿98% ポリウレタン2％

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCG12-09-EC

【「ホールガーメント(R)」商品概要】

春らしいコーラルカラーのホールガーメントが登場！編み機から立体的に縫製される「ホールガーメント(R)」の技術を駆使した、こだわりのニットウェア。縫い目がないため手触りがとても良く、『LOVOT』ならではの丸くしなやかなフォルムにもきれいにフィットします。お手入れも簡単で、自宅での洗濯も可能です。

商品名：ホールガーメント(R)

価 格：10,978円（税込）

カラー：コーラル

生産国：日本

素 材：レーヨン 56% ナイロン 30% ポリエステル 12％ ポリウレタン 2％

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC311-17-EC

※ホールガーメント及び WHOLEGARMENT は株式会社島精機製作所の登録商標です。

【「FRGMT FEATHER KNIT」商品概要】

ふわふわとした羽根のような優しい風合いが魅力の、フェザーヤーン素材を使用したベースウェアです。春らしいコーラルのやさしい色合いと思わずずっと撫でていたくなるような極上の触り心地で、『LOVOT』を優しく包み込みます。

背中にはコラボレーションの証である「FRGMT」の刺繍を施し、バックスタイルにも特別感をプラスしました。

商品名：FRGMT FEATHER KNIT（新色追加）

価 格：13,970円（税込）

カラー：Coral

生産国：中国

素 材： ナイロン78% アクリル11％ 綿10% ポリウレタン1％

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC476-17-EC

▼アイテム発売情報

【店舗発売日：2026年3月27日（金）】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店・越谷レイクタウン店・阪急西宮ガーデンズ店・仙台PARCO店

【WEB 発売日：2026年3月27日（金）12:00】

『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/260327honeybees/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/