eスポーツを活用した障がい者の経済的自立支援プロジェクト『Link2026』、5月5日にヒルトン大阪で開催決定

合同会社DKSK

【イベント名】電音エンジニアリング×アイランド presents

Link2026 ～障がい福祉とeスポーツをつなぐプロジェクト～

イベントロゴ・イラストは観虐先生描き下ろし

音響・映像・照明のトータルエンジニアリングを提供する電音エンジニアリング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：織田 真一郎）と、就労継続支援B型事業所アイランドを運営する合同会社DKSK（本社：奈良県香芝市、代表：島 大介）は、共同主催により、障がい福祉とエンターテインメントを融合させた社会貢献型プロジェクト『Link2026 ～障がい福祉とeスポーツをつなぐプロジェクト～』を、2026年5月5日（火）にヒルトン大阪にて開催いたします。

本プロジェクトは、日本の障がい福祉における構造的課題である「低工賃問題」の解決に向け、イベント収益を直接的に利用者へ還元する独自の経済モデルを導入。技術と福祉の両側面から、障がいを持つ方々の社会的地位向上と経済的自立を強力にバックアップいたします。

【主催・開催概要】

主催：電音エンジニアリング株式会社 × 就労継続支援B型事業所アイランド（合同会社DKSK）

開催日：2026年5月５日（火）

会場：ヒルトン大阪「桜の間」

出演：梅原大吾氏・ふ～ど氏・どぐら氏・アール氏・倉持由香氏、他予定。

協賛：インバースネット株式会社 FRONTIER様、TURTLEBEACH様、GRAPHT 様

上新電機株式会社様 株式会社アイエンス様 株式会社Jin 味の素株式会社

後援：大阪工業大学様、OCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校様、阪南大学様

出展：インバースネット株式会社 FRONTIER様 千寿製薬株式会社様 めがねmonoや様



※その他スポンサー広く募集しております。

イベントサイトはこちら(https://link2026.link-project.jp/)

※チケット販売は2026年3月25日販売開始予定

■ プロジェクトの背景：福祉現場の経済的課題へのアプローチ

現在、就労継続支援B型事業所における全国平均工賃は月額約1万7千円（令和5年度実績）と、自立に向けた経済的基盤としては極めて厳しい状況にあります。 本プロジェクトでは、eスポーツという成長産業をハブとした「高付加価値な労働機会」を創出。一時的な寄付に頼らない、持続可能な収益還元スキームの社会実装を目指します。

■ 本プロジェクトが推進する「3つの核心的イノベーション」

【1. 収益の還元】イベントの利益を働く人に直接届けます

本イベントのチケット収入や協賛金の一部を、運営に携わる利用者様への「工賃」として直接還元します。ビジネスの仕組みを福祉に取り入れることで、実質的で効果の高い経済支援を実現します。

【2. 就労支援】実践的な仕事の経験を通じたスキルアップ

利用者様には「運営スタッフ」として、会場設営、受付などの実際の業務を担っていただきます。本格的なビジネスの現場での経験は、ご自身の能力を証明する要素となり、一般企業への就職に向けた力強いサポートとなります。

【3. 共生社会の実現】多様な人々が集まり、誰もが活躍できる場づくり

プロゲーマーの梅原大吾氏をはじめ、学校、企業、地域社会が一体となる場を提供します。世代や分野を超えた交流を通じて無意識の偏見をなくし、多様な人材が経済活動に参加できる「真の共生社会」を実現します。

【スポンサー募集について】

本イベントは、「『支援』にとどまらない共創の可能性の提示」をテーマに掲げ、若者育成・地域連携・eスポーツ振興を推進するプロジェクトです。本事業の社会的意義にご賛同いただき、パートナーとしてご支援いただける法人・団体・企業様を広く募集しております。

協賛企業様には、貴社のPRやブランディングに貢献する特典（会場ブース出展、プログラム内でのPRタイム、公式媒体でのロゴ掲出など）をご用意しております。具体的なプランにつきましては、貴社のご要望に合わせて個別に調整させていただきます。

【出演者コメント】

梅原大吾氏梅原大吾氏

僕の人生はゲームとの出会いで大きく変わりました。このイベントでは、同じようにeスポーツを通じて成長している障がいをお持ちの利用者の皆さんや、新しい世界に興味を持つ学生の皆さんと一緒に時間を過ごします。ゲームの楽しさだけじゃなく、人とのつながりの大切さを感じてもらえたら嬉しいです。5月5日、ヒルトン大阪でお会いしましょう！

観虐先生観虐先生

この度、Linkのロゴ、キービジュアルを作成させていただきました。安心感、親しみ、そして楽しさを感じられるようなデザインにしました。

障がいを持つみなさんが、ゲームを通じてより豊かな人生を楽しめることを願っています！

出演者

ふ～ど氏どぐら氏

アール氏倉持由香氏

【メディア取材／問い合わせ先】

Link2026運営事務局

就労継続支援B型事業所アイランド 担当：島

TEL：06-4301-5857 e-mail：llc.dksk@gmail.com

※メディア取材・スポンサー参加・大学生ボランティア希望はお気軽にご連絡ください。

【主催団体／事業所について】

電音エンジニアリング株式会社は、音響・照明・映像の専門技術を強みに、MICE・eスポーツ・ライブ配信など多様なイベントにおいて、空間と配信双方の体験価値を設計・運用する技術エンジニアリング企業です。

観虐先生デザイン新アイランドロゴ

アイランドは、障がい者の社会参画と自立支援をeスポーツの力で推進する就労継続支援B型事業所です。本イベントを通じて、福祉・教育・地域・産業の垣根を越えた新しい共生社会のあり方を提案します。

【関連情報・公式HP／SNS等】

電音エンジニアリング株式会社 コーポレートサイト https://denon-eng.co.jp/

電音エンジニアリング株式会社 公式X https://x.com/denON_official

就労継続支援B型事業所アイランド 公式X https://x.com/LlcDksk

イベントサイト https://link2026.link-project.jp/top/