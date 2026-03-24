ProofXとNEC、国内最大規模のドラッグストア・ツルハHDに、生成AIを活用した社内ナレッジ検索システムを提供

株式会社ProofX

株式会社ProofX(注1、以下ProofX)と日本電気株式会社(注2、以下NEC)は、国内最大規模のドラッグストアを展開する株式会社ツルハホールディングス(注3、以下 ツルハHD)に、生成AI技術を活用した社内ナレッジ検索システムを提供し、2026年2月末までに1,000店舗以上への展開を完了しました。

本取り組みは、ツルハHDにおける社内ナレッジ活用の課題を解決するとともに、従業員の生産性向上とエンゲージメントを飛躍的に高める、DX推進の重要なステップです。今後グループ各社に展開を予定しています。

図1 生成AI技術を活用した社内ナレッジ検索システムの概要

小売店の店舗運営は、多岐にわたる業務を限られた人員と時間で行う必要があります。こうした状況では日々の業務に追われ、お客様一人ひとりに丁寧に向き合うための時間を確保しづらい場面もあります。お客様に寄り添った質の高いサービスを実現するためには、状況に応じた丁寧な対応やコミュニケーションが欠かせません。この時間のゆとりを生み出すには、従業員の生産性向上が重要なテーマとなっています。

このような状況を受け、小売業各社は社内ナレッジを体系化したマニュアルの整備や運営の標準化に取り組んでいます。しかし店舗業務の範囲が広いことから、マニュアルが膨大で複雑になりやすく、若手からベテランまで、さまざまな経験を持つ従業員が必要な情報へ迅速にアクセスすることは容易ではありません。

社内ナレッジ検索システムの概要

ツルハHDのマニュアルには、社内ナレッジが画像や表、文章などさまざまな形式で掲載されています。今回開発した社内ナレッジ検索システムは、テキストに限らず図や表なども理解する技術を使っており、膨大かつ複雑なマニュアルから必要な情報へ素早くたどり着ける環境を実現しています。さらにチャット形式を採用しており、従業員が文章で質問すると文章で回答する仕組みです。専門知識を必要とせず、誰でも使いやすい設計になっています。これにより、情報探索にかかる時間を短縮し、従業員の生産性向上に貢献します。2026年1月末から展開を開始し、2月末には1,000店舗以上への展開を完了しました。

店舗展開までの流れ

本システムの開発にあたっては、実際にツルハドラッグの店舗で働く従業員の方々に試用いただき、その声を集約・反映する反復改善型のアプローチを採用し、“ユーザーフレンドリー”を追求しました。これにより、従業員の方に活用していただき、価値創出するシステムになると考えています。

図2 反復改善型のアプローチ

今後の展望

今後NECは、ツルハHDが自律的にAIを活用し、発展可能な組織へと変革できるよう、AIガバナンスの構築、AI活用文化の醸成や人材育成などにも貢献していきたいと考えています。

株式会社ProofXについて

“DXを超えて、AIイノベーションの最前線へ”をビジョンに掲げ、生成AI技術を核としたビジネス変革支援事業を展開。業務改革・DXコンサルティング、新規事業創出支援、AIシステム開発の3つを軸に、構想から実装までをワンストップで提供。生成AIと業務改革の専門家集団として、企業の価値創造と革新的なビジネス変革を推進しています。

NECは、価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」(注4)のもと、業種横断の知見と最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導きます。そのコアテクノロジーであるAIにおいては、NEC開発のAIコア技術「cotomi」(注5)を中核としたAIサービスを展開しています。今後もサービスや機能の拡充などさらなる付加価値の創出とともに、セキュアで安全・安心なAIサービスの提供を通じて、お客さまの課題解決を目指します。

以上

(注1)本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 夏目 亮太

(注2)本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO 森田 隆之

(注3)本社：北海道札幌市東区、代表取締役社長 鶴羽 順

(注4)

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

(注5)

「cotomi(コトミ)」はNEC開発のAIコア技術の名称です。「こと」が「みのる」ようにという想いを込めており、お客さまと伴走するパートナーでありたいとNECは考えています。

https://jpn.nec.com/LLM/index.html

＜本件のお問い合わせ先＞

ProofX

お問い合わせは、弊社公式HPのお問い合わせフォーム、またはメールにてお願いいたします。

ProofX 企業HP：https://www.proofx.xyz/

NEC

お問い合わせは以下WEBサイトの「お問い合わせタブ」もしくは「お問い合わせボタン」からご連絡ください。

URL：https://jpn.nec.com/ai/index.html