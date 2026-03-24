使えるねっと、国内最大級のIT展示会「Japan IT Week 春 2026 第23回 情報セキュリティEXPO」に出展。

使えるねっと株式会社

使えるねっと株式会社（本社：長野県長野市）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春 2026 第23回 情報セキュリティEXPO」に出展いたします。

本展示会では、「誰でも使いやすいクラウド」をコンセプトに、中小企業が抱える情報セキュリティ・業務効率化の課題を解決する各種クラウドソリューションを展示いたします。さらに、これらのクラウドサービスを自社ブランド（ホワイトラベル）として販売できる「OEMパートナープログラム」についても詳しくご紹介いたします。

■ 出展の見どころ

近年、中小企業においてもランサムウェアやフィッシング詐欺などのサイバー脅威への対策が急務となっています。当社ブース（西1ホール W6-26）では、直感的な操作で高度なセキュリティを実現できる各ソリューションのデモ機をご用意しており、実際の操作感や管理画面をご体感いただけます。

また、自社の商材ラインナップ拡充や、ストックビジネスによる新たな収益源の確保を目指す企業様に向けて、スタッフが直接ご相談を承ります

■ ご来場者様限定の特別特典

当社ブースへご来場いただいた皆様全員に、使えるねっとオリジナルノベルティをプレゼントいたします。また、ブースにお立ち寄りいただいたお客様限定で、サービス特別割引などのインセンティブもご用意しております。

■ 事前ご来場登録（無料）のご案内

本展示会へのご入場には、事前の参加登録（無料）が必要です。以下のURLよりご登録の上、ぜひ当社ブースへお越しください。

【参加登録フォーム（無料）】

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1595173023599200-ARG

■ 展示会概要

名称：Japan IT Week 春 2026 第23回 情報セキュリティEXPO

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）

会場：東京ビッグサイト

小間番号：西1ホール W6-26

主催：RX Japan株式会社

参加費：無料（事前登録制）

■ 主な出展サービスラインナップ

・使えるファイル箱（クラウドストレージ）

法人向けに特化した、安全で直感的に操作できる高セキュリティなクラウドストレージサービス。

・使えるデータプロテクト（データ保護、クラウドバックアップ）

データ保護、クラウドバックアップ、ウイルス対策、脆弱性診断をオールインワンで提供する次世代セキュリティソリューション。

・使えるメールバスター（迷惑メール・フィッシング対策）

独自のフィルタリング技術により、悪質なスパムメールやフィッシング詐欺から企業のネットワークを強固に保護。

・使えるプライベートクラウド（IaaS、クラウドコンピューティング）

高いカスタマイズ性と安定性を誇る、専有型リソースで構築可能なIaaS環境。

・販売パートナー支援サービス（OEM・ホワイトラベル）

自社ブランドのクラウドサービスとして展開できるOEMプログラム。クラウド市場への参入から販促活動までを強力にサポート。

■ 本件に関するお問い合わせ先

使えるねっと株式会社 マーケティング担当

電話：03-4590-8198（※「展示会に関するお問い合わせ」とお伝えください）

Email：mkt-team@tsukaeru.net