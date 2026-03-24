ニフティ、小学校中・高学年向け「情報モラル教育 オンライン授業」2026年度の実施校を募集開始～オリジナル動画教材を導入、グループワークも再開～

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就、以下、当社）は、2026年度「情報モラル教育 オンライン授業」の実施校募集を、本日3月24日（火）から開始します。

当社では、子どもの安心・安全なインターネット利用を支援するため、2008年に小学校向けの情報モラル出前授業を開始しました。2023年度から実施対象地域を新宿区内の小学校から全国の小学校へ拡大し、2024年度から対象学年を5・6年生のみから3～6年生へ拡大しました。

2026年度からは、当社オリジナルの動画教材を新たに授業へ導入します。この動画教材は、身近な場面を通してインターネットやSNSの利用について考えられる内容となっています。

また、このオリジナル教材を活用し、コロナ禍以降休止していたグループワークを再開します。これにより、インターネットやSNSに潜む危険性を主体的に捉え、利用方法について考え直す機会を提供できると考えています。また、子どもたちと一緒に保護者が参加する授業にも対応できるため、授業参観日等に授業を実施することも可能です。

当社では、今後も、子どもたちの安心・安全なインターネットの利用を支援するための若年層向けの取り組みに引き続き注力していきます。

■「情報モラル教育 オンライン授業」の概要

●サービスページ

https://kids.nifty.com/parent/onlineclass/

●授業内容例（45分授業）

1.インターネットとSNS

2.【動画】SNSでのトラブル事例１.の紹介

3.【動画】SNSでのトラブル事例２.の紹介（グループワーク）

4.わが家のインターネットルールを作ろう

5.まとめ

SNSでのトラブル事例について動画教材を使用して紹介。「どうしたら良かったのか？」を一緒に考え、インターネット上で起こるトラブルの被害者や加害者にならないために気を付けるポイントを学びます。その後、安全にインターネットを使うための「わが家のインターネットルール」を考えて作成します。

●実施対象

全国の小学校

※日本国内に限ります。

※小学校中学年（3・４年生）、高学年（5・6年生）対象

●実施対象日時

2026年9月～2027年3月

・月曜日～金曜日の10:00～16:00の間（※土・日・祝日を除く。）

●実施形式

オンライン講座

※ミーティングアプリ「Microsoft Teams」または「Zoom」を利用し、当社（本社）から講座を行います。

※実施会場への講師訪問はありません。

●必要機材

インターネット接続可能なPC、Webカメラ、プロジェクターなど

※機材の準備が難しい場合は相談ください。

●費用

無料

※ワークシート等の印刷は小学校にて対応いただきます。

※ネットワーク接続は学校にて準備をお願いいたします。

●応募期間

2026年3月24日（火）～2027年1月31日（日）

●応募方法

下記ページの応募フォームから申し込みください。

応募フォームはこちら :https://inquiry2.nifty.com/webeq/pub/kids/onlineclass

※実施可否につきましては、応募いただきましたメールアドレスあてに個別に連絡させていただきます。

●注意事項

サービスページにて確認してください。

■ニフティキッズ(https://kids.nifty.com/)について

2002年に開始した、主に小中学生を対象とする子どものためのサービス。

子どもの相談に子どもが答える「キッズなんでも相談」や、インターネットを楽しく安全に使うための「わが家のインターネットルール」を作成できるコーナーのほか、保護者や先生に向けた情報提供も行う。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。