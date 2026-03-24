認証アプライアンスサーバ　AXIOLE「AXIOLE for KVM」発表

株式会社ネットスプリング

株式会社ネットスプリング（本社：東京都港区、代表取締役社長：西武 進）は、LDAPベースの認証アプライアンスサーバ「AXIOLE(R)（アクシオレ）」の汎用のKVM仮想環境に適合したAXIOLE for KVMを発表します。本製品はAXIOLEのHW版はじめ仮想版やクラウド版も含めたバージョンAXIOLE v1.25の機能を実装した製品として提供を開始します。ファームウエアの提供開始は2026年4月22日を予定しています。

ネットスプリングのAXIOLEは、LDAP、RADIUS認証プロトコルに対応し、認証機能に特化したオールインワンの認証アプライアンスサーバ製品です。Active Directoryや他のLDAPサーバとの連携機能を標準実装するとともに、Shibboleth IdP、Google Workspace （旧Google Apps）およびMicrosoft Entra ID（旧Azure Active Directory）との外部連携機能をオプションで選択・追加組込が可能です。ハードウエアアプライアンス版や仮想アプライアンス版（VMware vSphere版およびNutanix AHV版）の他にクラウド版（Microsoft Azure対応版・Amazon AWS対応版）もラインナップされています。2006年末の製品初出荷以来、ネットワーク認証機能をコンパクトに提供する設計思想と、導入運用の容易性や安定性が支持され、大学・高専等、多数の高等教育研究機関で導入運用されてきました。近年では中堅規模以上の民間企業においても導入が進んでいます。

AXIOLE for KVMは、2025年6月リリースのAXIOLE for Nutanix AHVと同様に、各種サーバ製品、メモリ、記憶装置全般の価格高騰や製品ラインナップの変更などを受けて、現行環境からの移行を検討中の皆様に、新たな選択肢を提供することを目指し開発したものです。なお、既に提供されている他プラットフォーム版との機能差異は無く最新の機能をそのまま利用することが可能で、IdPやパスキー機能また多要素認証機能（MFA）も実装されています。また、KVMベースの各社のクラウド基盤上の様々な仮想環境上にも供用されると考えられます。

■AXIOLE for KVMの特徴

● 一般的なKVM仮想環境に適合

・各社商用・各ディストリビューター提供のKVM仮想環境に適合

＞AlmaLinuxやProxmox等も含む

・AXIOLE for KVMの評価版を提供予定

・様々なKVM環境での動作検証や実績その他については営業窓口にお問合せ下さい

●HW版等多くのAXIOLEからの移行が容易

・ユーザデータや設定情報のインポート可能

・運用・操作環境が同一

・HW・クラウドから各種仮想環境までマルチプラットフォーム対応

●冗長構成やHA機能等は各KVM環境での実装機能に依存

・AXIOLE専用のオリジナルなハイブリッド冗長機能については別途計画中

●AXIOLEの仮想版やクラウド版同様のサポートを提供

・AXIOLEの仮想版やクラウド版同様のサポートを提供

・クラスター環境等々HWレベルでのサポートはお客さま自身もしくはインテグレータにて

ご対応下さい

●AXIOLE for KVM専用型番を用意（販売価格：オープンプライスで提供）

・200以上50ユーザ単位の通常モデル（AXSiK1-nnnnn）

・IdP専用モデルラインナップ（AXSiK1-E1）

・個別有償オプションは別途購入可能。ただしLDAPスキーマオプションはバンドル済。

AXIOLE製品専用サイト：https://www.axiole.jp/

【参考1】 AXIOLEの特長・機能、およびオプション機能について

・LDAPベースの認証基盤を1Uのアプライアンス形態で提供

・スキーマ属性等DB設計が不要

・日本語WebUIベースの管理システムおよびエンドユーザ向け機能を提供

・RADIUSプロトコル（RADIUSプロキシー/eduroam）にも対応

・Active DirectoryとID同期が可能

・AXIOLE 2台による冗長構成が可能（HW版）

・「LDAPスキーマオプション」

- 汎用的なLDAP機能を組込提供（HW版のみ有償）

・「Google Workspace (旧Google Apps) 連携オプション」

- AXIOLEとGoogle Workspace間のID同期機能を組込提供（有償）

・「Shibboleth IdPオプション」

- ShibbolethのIdP連携機能（IdP V5対応）を組込提供（有償）

- SAMLを利用したMicrosoft365連携が可能

- 多要素認証機能（MFA）提供

- パスキー機能（FIDO2準拠）実装

・「Azure連携オプション」

- AXIOLEとMicrosoft Entra ID連携機能（旧Azure Active Directory）間のID同期機能を

組込提供（有償）

＜AXIOLE機能概要図＞

【参考2】 ネットスプリングのその他の主な製品

・ eFEREC（エンドポイントアクセス管理装置）

eFEREC製品専用サイト：https://www.eferec.jp/

・ SmartSignOn for eFEREC (スマートフォンアプリ)

SSO4F専用サイト：https://www.smartsignon.jp

【株式会社ネットスプリング 会社概要】

・本社所在地：東京都港区三田3-9-7 三田JEBL 8F

・代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 西武 進（にしたけ すすむ）

・設立：2000年3月

・資本金：2,000万円

・事業内容：ネットワーク関連独自製品の企画・開発・販売

・URL：https://www.netspring.co.jp/

記載された会社名および製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。



一般読者様からのお問い合わせ先

株式会社ネットスプリング マーケティング部

TEL：03-5440-7337 E-mail：info@netspring.co.jp