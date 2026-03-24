



松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、格闘家・武尊選手とのコラボレーションによる特別仕様のウイスキーボトルを、自社オンラインショップおよび一部店舗にて数量限定で発売いたします。

■ 武尊選手が香りを確かめて選定したミズナラ原酒





競技生活において一切の妥協を許さず、お酒を口にしない武尊選手。

本商品は、数ある原酒の中から、武尊選手自らが「香り」を確かめ、納得の一本として選定したプレミアムなウイスキーです。

日本特有の希少なミズナラ樽で6年以上熟成させた原酒を使用し、オリエンタルで気品のある薫香が心地よく広がる仕上がりとなっています。

■ 力強さと美しさを表現した限定デザイン





パッケージには、武尊選手のビジュアルを大胆に採用。

さらに、書道家である祖母が手掛けた「武尊」の文字を中心に据え、本人のサインとともに金箔であしらいました。

格闘家としての力強さと美しさを併せ持つ、本コラボレーションならではの特別仕様です。

■ 商品概要





商品名：マツイピュアモルトウイスキー 武尊 ミズナラカスク6年

販売方法：公式オンラインショップ／一部限定店舗

販売数：1,500本

内容量：700ml

アルコール度数：43％

発売日：2026年4月上旬予定

■ 公式オンラインショップ

https://matsuiwhisky-store.com/

（武尊選手コラボボトル商品ページは後日公開）

【オンラインショップ限定】直筆サイン入りボトルの発売も決定！



限定ボトルに直筆サインを入れる武尊選手





本商品の発売を記念し、「武尊選手直筆サイン入りボトル」を極少数限定でご用意いたしました。

販売方法や応募期間などの詳細は、後日公式SNSおよび特設サイトにて発表いたします。

■ 武尊（たける）選手プロフィール

1991年7月29日生まれ、鳥取県米子市出身。 K-1三階級制覇という前人未到の記録を成し遂げ、日本格闘技界を象徴する存在として絶大な人気を誇る。一切の妥協を許さないストイックな姿勢で知られ、世界を舞台に挑戦を続けている。 松井酒造とは「鳥取から世界へ」という互いの理念に共感し、2023年よりCMイメージキャラクターを務めている。

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

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