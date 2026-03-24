3月26日（木）11時にCAMPFIREにて登場：あなたの声だけが届く。騒音をカットするAIノイズキャンセリングイヤホン。今すぐ事前登録最大50％OFF！

株式会社tonex

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1、110dBの強力なAIノイズキャンセリングを搭載

独立AIチップと専用マイクによる革新的なENC技術を採用。マイクをマグネットで“カチッ”と着けるだけで、周囲の雑音を即座にシャットアウトします。どんな喧騒も、一瞬であなた専用の「会議室」へ。場所の制约を、テクノロジーで解放しましょう。

最大 110dB の強力な AI 搭載 ENCノイズキャンセリング。AI が周囲の環境音をリアルタイムで分析。騒音を極限まで抑制し、「あなたの声だけ」をクリアに抽出します。

※ENCキャンセリング

主にイヤホン・マイクの「Environmental Noise Cancellation（環境ノイズキャンセレーション）」技術を指し、通話時に周囲の雑音を除去して声を相手にクリアに届ける機能です

騒音下でも、声はクリアに。「M1 PRO」が誇る110dBノイズキャンセリングの実力を、実際の録音データでご確認ください。

2、耳を塞がないオープンイヤー設計

耳を塞がない、ストレスゼロの装着感。25gの超軽量ボディが耳への負担を徹底的に軽減し、長時間の使用でもずっと続く心地よさを提供します。

【2026年からの青切符制度ス夕一卜】

2026年4月1日から適用される「自転車の青切符制度（反則金)」により、周囲の音が聞こえない状態での走行は、これまで以上に厳しい目が向けられることになります。

そこで今、耳を塞がない『オ一プソイヤ一型」が注目されています!完全に耳を塞ぐタイプとは異なり、周囲の音や状況を把握しながら、音楽・ナビ・通話を安全に利用可能。「安全な運転に必要な音が聞こえる」というル一ルを守りながら快適に走るための、これからのサイクリストの必須ギアです。

※自転車の交通ル一ルに関する詳細は、警察庁の公式リリ一ス(改正道路交通法について)をご参照ください。周囲の音が聞こえない音量での走行は法令違反となる場合があります。

参考：自転車を安全・安心に利用するために─自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入─「警察庁ホームページ」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.files/rule.pdf)

3、わずか25g超軽量設計

M1の重さは、わずか25g。これは500円玉約3枚分という驚異的な軽さです。人間工学に基づいた設計により、耳への負担を極限まで抑えました。ジョギング中も、長時間のWeb会議も、付けていることを忘れてしまうほどの「解放感」をあなたの日常に届けます。

オープンイヤーの常識を覆す。緻密な音響設計により、周囲への音漏れを最小限にシャットアウト。自分だけの音楽空間を楽しみながら、周りの目を気にせず好きな音楽やポッドキャストに没頭できます。マナーを守りつつ、究极の自由を。

４、大容量バッテリー搭載

【6時間連続再生 × 110時間待機】小さくても、タフな相棒。長時間の移動も、突然のWeb会議も。バッテリー残量を気にせず、好きな音を好きなだけ。

「会議直前に電池がない！」そんなピンチも、M1なら怖くありません。わずか15分の急速充電で、1時間の連続再生が可能。マグネット式だから、近づけるだけで吸い付くように充電開始。忙しい朝の「即戦力」として、あなたのスケジュールを支えます。

5、Bluetooth5.4採用

安定のBluetooth 5.4技術をM1専用に最適化。12mの広範囲で、人混みや障害物の中でも「途切れない」安心感を。

「2台同時接続対応」デバイスの壁を越える、シームレスな体験。面倒な再ペアリングの手間はもう不要。Web会議からスマホの音楽へ、操作いらずでスムーズに。あなたのマルチタスクを劇的にスマート化します。

タップするだけで、スマホの音声アシスタントを起動。スマホを取り出す手間を省き、思考を止めることなく、スマートに次の一歩へ。

6、防水性能

IPX4防水設計で、あなたの日常をサポート。営業先での急な雨から仕事帰りのジムまで。M1と共に、もっと遠くへ。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XXYwAKpamM0 ]

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