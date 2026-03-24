スマホ20台同時充電を実現。業務用スマートフォン管理を効率化する「集合充電器」を発売

株式会社エスニアスマートフォン20連集合充電器（品番：AA-PB-001）

株式会社エスニア（東京都港区浜松町1丁目2-15、代表取締役社長 遠藤自輝）は、業務用スマートフォンを最大20台同時に充電できる「集合充電器」の販売を開始しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8yzvwEbW95M ]

業務用スマートフォン増加に伴い充電・管理の負担が課題に

業務のデジタル化やクラウドサービスの普及により、現場での業務用スマートフォンを使う企業や団体が増えています。

店舗運営・物流・医療・イベント運営など、さまざまな現場でスマートフォンが欠かせないツールとなる一方、端末の台数が増えることで、充電スペースの確保やケーブルの整理、充電状況の確認といった管理面での負担が課題となっています。

20ポート搭載で、まとめて充電できるシンプルな設計

こうした課題に対応するために開発されたのが、今回発売する「集合充電器」です。20ポートを搭載しており、業務用スマートフォンをまとめて充電できる設計です。設置はコンセントに差し込むだけ。特別な工事や複雑な設定は不要、付属の専用アダプターを端末側に付けるだけで、導入後すぐに使い始められます。

本体サイズは458×246mmとコンパクトで、専用棚を用意しなくても省スペースで設置できる点も特徴です。これまで複数の充電器や延長コードを使用していた環境でも、充電スペースを集約することで、作業場所の整理や見た目の改善にもつながります。

ランプ表示により、充電状況をひと目で確認

集合充電器には、充電状況を視覚的に確認できるランプ表示機能を搭載しています。充電中は赤ランプ、満充電になると緑ランプが点灯する仕組みで、端末を取り出さなくても充電状態を確認できます。

忙しい現場でも、「ちゃんと充電できているか」をその場で確認できます。

業務現場で使い続けるための安全設計

安全性にも配慮しており、電気用品安全法に基づくPSE認証を取得しています。さらに、各ポートには発火を防ぐための安全機能を搭載し、業務用途での長時間使用を想定した設計としました。

通常使用における自然故障が発生した場合には、良品と交換する1年間の製品保証も付帯しており、安心して導入いただけます。

製品仕様およびオプションについて

製品の重量は約5.7kg。充電時間は0％から満充電までおよそ4～6時間を想定しています。

付属品として専用アダプターが同梱されております。

既存のType-Cケーブルを使用する場合には専用の変換アダプターを別途使用することで対応可能です。

なお、一部の機種では端末サイズとスロット寸法の関係により、接点が安定しにくい場合は、ケース等で厚みを補完することで安定した充電が可能となります。

充電ストレスを軽減し、現場の業務効率向上へ

付属品：専用アダプタ（Type-C to マグネット）

「集合充電器」は、業務用スマートフォンの充電に伴う煩雑さや管理の負担を軽減し、日々の充電作業をシンプルにします。

毎日複数台の端末を充電・管理している現場にとって、充電環境をまとめて整えられる実用的な選択肢です。

業務効率の向上だけでなく、充電スペースの整理や管理負担の軽減にもつながり、現場全体の運用改善をサポートします。

生成AIによる利用イメージ（Google Gemini）製品価格・購入について- 定価：6万5,000円（税抜）※ボリュームディスカウント可- 商品詳細(https://www.esnear.co.jp/products/AA-PB-001/)- 商品チラシURL(https://assets.esnear.co.jp/docs/pamphlet/AA-PB-001.pdf)- 購入方法：ホームページよりお問い合わせください。- サンプル貸出：可能となります。ホームページよりお問い合わせください。

会社名：株式会社エスニア

会社URL：https://www.esnear.co.jp/

他PRTIMESリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000150608.html

エスニアは、法人利用のスマホタブレットに特化した周辺機器の生産販売を行うファブレスメーカーになります。通信キャリアや大手代理店向けに3年累計100万点以上の納品実績があります。新規事業としてキッティングサービスをスタートさせ、周辺機器生産とキッティングを1社で担える企業として事業を進めております。