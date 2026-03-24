オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』より、【Crimson Rose Requiem】をテーマにした新規描き下ろしグッズが「Aniqueショップ」にて販売決定！
Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』新規描き下ろしグッズを予約販売いたします。
概要
予約受付期間：2026/3/27(金) 12:00 ～ 2026/4/12(日)23:59
販売サイト ：https://shop.anique.jp/
商品ラインナップ
『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ トレーディンググリッター缶バッジ（全8種）
1パック 550 円（税込） /
1BOX（8個入り） 4,400 円（税込）
全8種：キャラクター
カリスト/ギータ/ベス/ドラン
『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ トレーディングステッカー（全4種）
1パック 440 円（税込） /
1BOX（4個入り） 1,760 円（税込）
全4種：
カリスト/ギータ/ベス/ドラン
『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ アクリルスタンド（全4種）
各 1,650 円（税込）
全4種：
カリスト/ギータ/ベス/ドラン
『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ アクリルコースター（全4種）
各 660 円（税込）
全4種：
カリスト/ギータ/ベス/ドラン
『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ ジオラマアクリルステンド
4,440 円（税込）
キャラクター：
カリスト/ギータ/ベス/ドラン
『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ Tシャツ
4,950 円（税込）
キャラクター：
カリスト/ギータ/ベス/ドラン
購入特典
販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに【購入特典ブロマイド（全4種）】をランダムで1点プレゼントいたします。
著作権表記
(C)Project PRINCESS-SESSION
会社概要
商号 ：Anique株式会社
代表者 ：代表取締役 笠井高秀
事業内容：インターネットサービス「Anique」
＜リンク一覧（Anique）＞
コーポレートサイト： https://anique.jp/
ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa
X（Twitter）： https://x.com/anique_jp
■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先
企業名：Anique株式会社
コーポレートサイト： https://anique.jp/
お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform