オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』より、【Crimson Rose Requiem】をテーマにした新規描き下ろしグッズが「Aniqueショップ」にて販売決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』新規描き下ろしグッズを予約販売いたします。

概要‬

‭予約受付期間：2026/3/27(金) 12:00 ～ 2026/4/12(日)23:59‬‬

‭販売サイト‬‭ ：https://shop.anique.jp/

商品ラインナップ ‬

『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ トレーディンググリッター缶バッジ（全8種）

1パック 550 円（税込） /

1BOX（8個入り） 4,400 円（税込）

全8種：キャラクター

カリスト/ギータ/ベス/ドラン

『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ トレーディングステッカー（全4種）

1パック 440 円（税込） /

1BOX（4個入り） 1,760 円（税込）

全4種：

カリスト/ギータ/ベス/ドラン

『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ アクリルスタンド（全4種）

各 1,650 円（税込）

全4種：

カリスト/ギータ/ベス/ドラン

『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ アクリルコースター（全4種）

各 660 円（税込）

全4種：

カリスト/ギータ/ベス/ドラン

『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ ジオラマアクリルステンド

4,440 円（税込）

キャラクター：

カリスト/ギータ/ベス/ドラン

『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ Tシャツ

4,950 円（税込）

キャラクター：

カリスト/ギータ/ベス/ドラン

購入特典

販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに【購入特典ブロマイド（全4種）】をランダムで1点プレゼントいたします。

著作権表記

(C)Project PRINCESS-SESSION

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

＜リンク一覧（Anique）＞

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform