オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』より、【Crimson Rose Requiem】をテーマにした新規描き下ろしグッズが「Aniqueショップ」にて販売決定！

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Anique株式会社




Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』新規描き下ろしグッズを予約販売いたします。



概要‬

‭予約受付期間：2026/3/27(金) 12:00 ～ 2026/4/12(日)23:59‬‬


‭販売サイト‬‭ ：https://shop.anique.jp/



商品ラインナップ ‬


『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ トレーディンググリッター缶バッジ（全8種）

1パック 550 円（税込） /


1BOX（8個入り） 4,400 円（税込）



全8種：キャラクター


カリスト/ギータ/ベス/ドラン






『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ トレーディングステッカー（全4種）

1パック 440 円（税込） /


1BOX（4個入り） 1,760 円（税込）



全4種：


カリスト/ギータ/ベス/ドラン









『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ アクリルスタンド（全4種）

各 1,650 円（税込）



全4種：


カリスト/ギータ/ベス/ドラン






『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ アクリルコースター（全4種）

各 660 円（税込）



全4種：


カリスト/ギータ/ベス/ドラン









『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ ジオラマアクリルステンド

4,440 円（税込）



キャラクター：


カリスト/ギータ/ベス/ドラン







『プリンセッション・オーケストラ』バンド・スナッチ Tシャツ

4,950 円（税込）



キャラクター：


カリスト/ギータ/ベス/ドラン





購入特典

販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに【購入特典ブロマイド（全4種）】をランダムで1点プレゼントいたします。




著作権表記

(C)Project PRINCESS-SESSION



会社概要

商号　　：Anique株式会社


代表者　：代表取締役　笠井高秀


事業内容：インターネットサービス「Anique」




＜リンク一覧（Anique）＞


コーポレートサイト： https://anique.jp/


ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa


X（Twitter）： https://x.com/anique_jp




■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先


企業名：Anique株式会社


コーポレートサイト： https://anique.jp/


お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform