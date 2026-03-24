アメリカの大人気アニメ「ガーフィールド」とのコラボレーション雑貨がサンキューマートに新登場！全品390円(税込429円)で4月中旬より発売！
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、「ガーフィールド」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で4月中旬より入荷次第販売開始いたします。
また公式オンラインショップでは、3月25日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。
特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/garfield(https://thankyoumart.jp/blogs/news/garfield)
ガーフィールドは漫画家ジム・デイビスによって描かれた、世界で最も知られている新聞漫画です。わがままで皮肉屋、怠け者…なのにどこか愛らしい性格であるガーフィールドは、その"CATitude"(キャット＋アティチュード）で、世界中を魅了しています。
サンキューマートではこれまで「ガーフィールド」とのコラボレーション雑貨を多数展開し、多くの反響をいただいてまいりました。
今回のコラボレーションでは、レトロなアメコミテイストを取り入れた、ポップでカラフルなデザインのアイテムを展開します。
【WEB先行予約受付】
■予約受付期間 ：2026年3月25日（水）12:00～
■販売場所 ：公式オンラインショップ
■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/garfield
※商品ページは、予約開始時に公開となります
※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください
※各商品上限数に達し次第受付終了となります
【店頭販売】
■販売開始日：2026年4月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始
■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）
※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます
・ビビットカラーを活かした、ポップで遊び心あふれるデザイン！ 全11アイテムのラインナップ
本シリーズでは、ピンクやブルーなどのビビッドカラーを取り入れた、ポップで遊び心あふれるデザインに仕上げました。
子どもから大人まで幅広い層に手に取っていただけるよう、「クッション」や「ラグ」などおうちで活躍するアイテムをはじめ、「エコバッグ」や「絆創膏」などお出かけの際に便利なアイテムまで、幅広く展開します。
■商品ラインナップ
全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）
■ピックアップ商品
◆折り畳みミラー、アクリル前髪クリップ、アクリルキーホルダー、ステッカー（ホログラム）／各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）
ビビッドなカラーリングが目を引く「折り畳みミラー」は
表裏で異なるデザインを楽しめます。
漫画の一コマを切り取ったようなデザインの「アクリル前髪クリップ」は身だしなみアイテムとしてはもちろん、バッグに付けてアクセントとしても活躍します。
ホログラム仕様の「ステッカー」は全2種での展開です。
◆クッション、ラグ／各390円（税込429円）
お部屋のアクセントになるインテリアアイテムも登場します。
「クッション」は「ガーフィールド」のキュートなデザインが目を引き、置くだけで空間をポップな雰囲気に彩ります。
ポップなカラーリングが印象的な「ラグ」は、インテリアのアクセントとしても楽しめます。
・「サンキューマート」とは
「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。
Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。
ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。
■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/
■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/
■X：https://x.com/thankyoumart
■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart
■LINE：https://page.line.me/366isabj
エルソニック株式会社
所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立： 1995年7月7日
URL： http://www.elsonic.co.jp/