アメリカの大人気アニメ「ガーフィールド」とのコラボレーション雑貨がサンキューマートに新登場！全品390円(税込429円)で4月中旬より発売！

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、「ガーフィールド」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で4月中旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、3月25日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/garfield(https://thankyoumart.jp/blogs/news/garfield)

ガーフィールドは漫画家ジム・デイビスによって描かれた、世界で最も知られている新聞漫画です。わがままで皮肉屋、怠け者…なのにどこか愛らしい性格であるガーフィールドは、その"CATitude"(キャット＋アティチュード）で、世界中を魅了しています。

サンキューマートではこれまで「ガーフィールド」とのコラボレーション雑貨を多数展開し、多くの反響をいただいてまいりました。

今回のコラボレーションでは、レトロなアメコミテイストを取り入れた、ポップでカラフルなデザインのアイテムを展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年3月25日（水）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/garfield

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年4月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・ビビットカラーを活かした、ポップで遊び心あふれるデザイン！ 全11アイテムのラインナップ

本シリーズでは、ピンクやブルーなどのビビッドカラーを取り入れた、ポップで遊び心あふれるデザインに仕上げました。

子どもから大人まで幅広い層に手に取っていただけるよう、「クッション」や「ラグ」などおうちで活躍するアイテムをはじめ、「エコバッグ」や「絆創膏」などお出かけの際に便利なアイテムまで、幅広く展開します。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆折り畳みミラー、アクリル前髪クリップ、アクリルキーホルダー、ステッカー（ホログラム）／各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）

ビビッドなカラーリングが目を引く「折り畳みミラー」は

表裏で異なるデザインを楽しめます。

漫画の一コマを切り取ったようなデザインの「アクリル前髪クリップ」は身だしなみアイテムとしてはもちろん、バッグに付けてアクセントとしても活躍します。

ホログラム仕様の「ステッカー」は全2種での展開です。

◆クッション、ラグ／各390円（税込429円）

お部屋のアクセントになるインテリアアイテムも登場します。

「クッション」は「ガーフィールド」のキュートなデザインが目を引き、置くだけで空間をポップな雰囲気に彩ります。

ポップなカラーリングが印象的な「ラグ」は、インテリアのアクセントとしても楽しめます。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/