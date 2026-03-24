【OMO5金沢片町】金沢21世紀美術館×OMOで共同考案。街ごと展覧会場とするオリジナルツアーを開催

星野リゾートOMOレンジャーとアート視点で街を巡るイメージ

「あっぱれ！味のかたまち」をコンセプトに、金沢での旅を味わい尽くす「街ナカ」ホテル「OMO5金沢片町（おも） by 星野リゾート」は、金沢21世紀美術館（以下21美）とOMOで共同考案したオリジナルツアーを2026年4月25日～9月6日の期間限定で開催します。OMO5金沢片町ではこれまでも開館直後の21美の館内を案内するツアーを実施してきましたが、今回は展覧会「路上、お邪魔ですか？」の開催に伴い、「路上観察」をテーマとした内容が加わります。「ご近所ガイドOMOレンジャー（以下OMOレンジャー）」とアート視点で街を巡り、普段は見落としがちな街の造形物を芸術として楽しめます。

参考

21美は、「新しい文化の創造」と「新たなまちの賑わいの創出」を目的に開設されました。誰もがいつでも立ち寄ることができ、様々な出会いや体験の「場」となるような、公園のような美術館を目指しています。OMO5金沢片町から徒歩5分の場所に位置する、年間約200万人が訪れる文化観光施設です。

21美の展覧会「路上、お邪魔ですか？」

車道や歩道のみならず、露地や公園、さらには考えがすれ違う言語の空間までも含め、本展はそれらを「路上」と呼んでいます。路上は自由で開かれているように見えながら、ルールや慣習、他者の視線によって、つねに振る舞いが調整される場所でもあります。同時に、人びとは遊び、表現し、ときに逸脱しながら、路上の姿は絶えず変化してきました。本展は、そうした路上をめぐる実践のこれまでとこれからを、7つのセクションに分けて紹介します。

ギリヤーク尼ヶ崎 札幌公演 （2018 年8月）撮影：植村佳弘

・期間 ：2026年4月25日から2026年9月5日

・時間 ：10:00～18:00（金・土曜日は20:00まで）

・会場 ：金沢21世紀美術館 展示室7～14、デザインギャラリーなど

街ごと展覧会場とするオリジナルツアー

展覧会「路上、お邪魔ですか？」のテーマを、美術館を飛び出して実践するガイドツアーです。本ツアーではプロローグとして、本来は有料である21美の展覧会ゾーンへ。ツアーに関連したエリアに限り、参加者限定で特別に無料で入場できます。21美を出発後には、展示で得たインスピレーションをそのままに、街に潜むアートを観察します。散策コースは、展覧会の参加アーティスト・中村裕太氏が監修。電柱を通してその街の歴史や構造、生活の痕跡に目を向け、同じく街に生きる動物たちの存在にも思いが及ぶ電柱広告も辿っていきます。アート視点で巡ることで、街の知られざる魅力に出会います。

街ごと展覧会場とするオリジナルツアーイメージツアー中に見上げた空イメージ

ツアー概要

・期間 ：2026年4月25日から2026年9月5日（企画展『路上、お邪魔ですか？』開催期間に準ずる）

・曜日 ：毎週金・土曜日開催

・時間 ：17:15～18:15

・定員 ：10名

・料金 ：無料

・予約 ：OMO5金沢片町公式サイトにて前日22:00までに予約

（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kanazawakatamachi/）

中村裕太氏プロフィール

1983年東京生まれ、京都在住。2011年京都精華大学博士後期課程修了。博士（芸術）。京都精華大学芸術学部准教授。〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点から陶磁器、タイルなどの学術研究と作品制作を行なう。近年の展示に「チョウの軌跡｜長谷川三郎のイリュージョン」（京都国立近代美術館、2023年）、「第17回イスタンブール・ビエンナーレ」（バリン・ハン、2022年）、「万物資生｜中村裕太は、資生堂と を調合する」（資生堂ギャラリー、2022年）など。著書に『アウト・オブ・民藝』（共著、誠光社、2019年）。

さらに、OMO限定仕様のオリジナルチケットを販売

本コラボレーションの象徴として、宿泊者だけが手にできる展覧会「路上、お邪魔ですか？」のオリジナルチケットを販売します。スムーズな入場を叶えるだけでなく、旅の思い出としてお持ち帰りいただけます。

OMO5金沢片町 by 星野リゾート

施設外観

施設名 ：OMO5金沢片町 by 星野リゾート

所在地 ：〒920‐0981 石川県金沢市片町1丁目4番23号

料金 ：1泊1室16,000円～（税込、食事別）

＊金沢市宿泊税が掛かる場合あり

施設構成：地上1～6階建

客室、OMOベース（フロント、OMOカフェ＆バル、ラウンジ、ショップ）

客室数 ：101室／チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

電話 ：050-3134-8095（OMO予約センター 受付時間 9:30～18:00）

アクセス：金沢駅からバスで約10分（バス停「香林坊」より徒歩約4分）

開業日 ：2022年5月20日

ＵＲＬ ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kanazawakatamachi/

開館直後の静かな21美を楽しむなら、こちらのツアーがおすすめ！

「金沢21世紀美術館お散歩ツアー」は、OMO5金沢片町の開業年から開催しているアクティビティです。美術館創立までの背景やコンセプト、普段は聞けないディープな話を聞きながら、展示作品を見て回ることで、21美の魅力を存分に楽しめます。

・期間 ：通年

・時間 ：9:00～10:00

・定員 ：8名

・対象 ：宿泊者

・料金 ：無料

・予約 ：OMO5金沢片町公式サイトにて前日22:00までに予約

（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kanazawakatamachi/）

金沢21世紀美術館お散歩ツアー

「OMO」とは ？

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在17施設を展開。2026年1月に開業した「OMO5横浜馬車道」に続き、4月には「OMO7横浜」の開業を予定しています。

▼OMO をもっと詳しく知りたいなら▼

ＵＲＬ： https://hoshinoresorts.com/ja/brands/omo/

OMOブランドは全国に17施設を展開