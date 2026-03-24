【本日17時閉幕】メタバースの熱狂から、中目黒のリアルへ！次世代アーティスト展「FROM ARTIST U25エキシビション」がフィナーレ。画面越しでは伝わらない“生”の筆致を公開中

BUSCA合同会社

日本最大級のアーティスト支援プラットフォーム「FROM ARTIST」を運営するBUSCA合同会社（本社：茨城県水戸市、代表：戸井田翔馬）は、中目黒にて開催中の次世代アーティストの祭典「FROM ARTIST U25エキシビション」が、本日2026年3月24日（火）17:00をもって閉幕することをお知らせいたします。

■ 本プレリリースのトピックス

忍足ようこ作品網代 親宏作品あきらそみや作品OR作品上田禅作品サナ作品

本日最終日（17時まで）： 目黒川沿いの特設ギャラリーにて、U-25の気鋭アーティストたちの実物作品を展示中。

メタバースからの逆輸入： 先行開催されたVRChat会場で話題を呼んだ作品群が、現実世界に出現。初日はデジタルからリアルへ足を運ぶ来場者で盛況に。

作家が在廊： VR空間での対話を経て、リアルだからこそ伝わる「絵の具の凹凸」や「筆跡」を作家本人が直接解説。

■ VRChatでの圧倒的没入感を経て、舞台は「本物の質感」へ

本展は、若手アーティストの新たな表現の場として、まずVRChat上のバーチャル空間で先行公開されました。重力や空間の制約を超えたダイナミックな展示は、「アバターを通すことで、かえって作品への深い質問や交流が生まれやすい」と大きな反響を呼びました。

昨日からスタートした中目黒でのリアル展示会では、そのVR空間で鑑賞者の視点と交わったアーティストたちが、「実際に目で見て、空気を感じるからこそ伝わる質感」をテーマに皆様をお迎えしています。

■ 出展アーティストからのコメント（本日会場にて在廊中）

バーチャル空間での貴重な体験を経て、アーティストたちは「リアル展示」への熱い想いを語っています。

■ 忍足ようこ 「バーチャル空間自体初めての体験だったのですが、いざVR展示の中に入ってみると『え～すご！』と何度も声を出してしまうほどリアルで楽しかったです！ VR展示ならではの作品の大きさもあり、鑑賞者の数が多くても作品が見やすく、コメントも気軽にし合える空間がとても心地よかったです。 次は中目黒でのリアル展示です。作品の質感や新たな気づきもあると思うので、ぜひ作者とおしゃべりしに来てください・お待ちしております！」

■ OR 「VR内の色んな部屋に飾られている絵があってイメージができてよかったです！ みる側のかたの視点の感想をきいて自分がすきな形がこういう形なんだ～という発見もあってたのしかったです！ 展示会では実際の絵の凹凸などを楽しんでほしいです！」

■ 上田禅 「VRchatという貴重な体験ができてとても楽しかったです！ 多くの人に自分の作品を見てもらい予想よりも多く質問もしていただき、自分の作品がどこを見られてどう思ってもらえてるかこのVRchatでの展示会での経験を元に次の制作に活かしていこうと思いました。 リアル展示では実際に見ることで伝わる絵の具の盛り上がりや筆跡も見えるので是非見にきてもらいたいです。」

■ 本日17時閉幕。次世代の才能に直接触れるラストチャンス

「FROM ARTIST U25エキシビション」リアル展示会は、本日17時をもって閉幕いたします。画面越しでは決して伝わらない、絵の具の盛り上がり、キャンバスの息遣い、そしてアーティストたちの生の声を、ぜひ会場でご体感ください。

【 リアル展示会 開催概要（本日最終日） 】

名称： FROM ARTIST U25エキシビション

日時： 2026年3月24日（火） 12:00～17:00

会場： 中目黒 目黒川沿いギャラリースペース(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92153-0061+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E7%9B%AE%E9%BB%92%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98+%E5%B7%9D%E4%BD%8F%E3%83%93%E3%83%AB/@35.6397896,139.7040422,16z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b39087546b7:0x5059516aac6da7b9!8m2!3d35.6397896!4d139.7040422!16s%2Fg%2F12hqv6v8y?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDIyNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=7c346501-5369-4591-a144-4de5b2d3453c)

入場料： 無料

内容： U25選抜アーティストによる実物作品の展示・販売、アーティスト本人の在廊（交流・作品解説）

詳細ページ：こちらから(https://from-artist.com/blogs/from-artist-u-25-exhibition/%E9%96%8B%E5%82%AC%E7%9B%B4%E5%89%8D-from-artist-u-25-exhibition-%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E7%B4%B9%E4%BB%8B-%E8%A8%8835%E4%BD%9C%E5%93%81%E3%81%8C%E4%B8%80%E5%A0%82%E3%81%AB#ruffruff-table-of-contents-item-8)

【 FROM ARTISTについて 】

「FROM ARTIST」は、日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイスです。作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

公式サイト： https://from-artist.com/

【 会社概要】

会社名： BUSCA合同会社

所在地： 〒311-4144 茨城県水戸市開江町2081-10

代表者： 代表社員 戸井田翔馬

URL： https://www.busca-llc.com/