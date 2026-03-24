【忍たま乱太郎】コラボレーションリング（指輪）。リクエストにお応えしてライナップを追加し再登場！選べるキャラクターは全28種類
株式会社ユートレジャー
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/912_1_a3b9e3781fb6263251b14831b6e24698.jpg?v=202603240151 ]
株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、尼子騒兵衛による漫画「落第忍者乱太郎」が原作「忍たま乱太郎」とコラボレーションした「シンプルリング（指輪）」のラインナップを追加し、2026年4月下旬より再予約受け付け開始予定です。
https://u-treasure.jp/special/229(https://u-treasure.jp/special/229)
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