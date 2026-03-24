「CALNAMUR(カルナムール)」あいさ・きぃぃりぷ・まぁみが着こなす新世紀エヴァンゲリオンコラボLOOK公開。3月27日(金)より予約開始

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する『優美な野心家』を掲げるレディースブランド「CALNAMUR(カルナムール)」は、1995年放送のテレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』とのコラボレーションアイテムの予約販売を、2026年3月27日(金)より公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて開始します。発売は2026年4月中旬を予定しています。

特設ページ：http://s.runway-ch.jp/cl_eva_20260324

今回のコラボレーションでは、アニメシーンを切り取ったユニフォームTシャツ、儚げTシャツ、スウェットセットアップの3型に加え、シリーズ最新機種「e 新世紀エヴァンゲリオン ～はじまりの記憶～」のデザインを取り入れたTシャツ、ロングスリーブTシャツ、ポシェットバッグの3型を展開、計6型がラインアップします。

特設ページでは、本コレクションのSPECIAL LOOKを公開。あいさ、きぃぃりぷ、まぁみの3名をモデルに迎え『新世紀エヴァンゲリオン』の世界観をCALNAMURらしいスタイリングで表現したビジュアルとなっています。

■商品概要

【新世紀エヴァンゲリオンコラボ】サブタイトル スウェット セットアップ

価格 ：20,900円(税込)

カラー ：ピンク／ブラック

サイズ ：F

【新世紀エヴァンゲリオンコラボ】レイ アスカ ユニフォームTシャツ

価格 ：9,350円(税込)

カラー ：レッド／ブルー

サイズ ：F

【新世紀エヴァンゲリオンコラボ】レイ アスカ 儚げTシャツ

価格 ：7,590円(税込)

カラー ：ホワイト／アイスブルー

サイズ ：F

【新世紀エヴァンゲリオンコラボ】激アツ背景ロングスリーブTシャツ

価格 ：7,777円(税込)

カラー ：ホワイト／ブルー

サイズ ：F

【新世紀エヴァンゲリオンコラボ】群予告Tシャツ

価格 ：7,777円(税込)

カラー ：ホワイト／ブルー

サイズ ：F

【新世紀エヴァンゲリオンコラボ】ネルフマークポシェットバッグ

価格 ：7,777円(税込)

カラー ：ピンク／ブラック

サイズ ：F

■発売スケジュールについて

2026年3月27日(金)よりRUNWAY channel／ZOZOTOWNにて予約販売開始

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/calnamur/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/calnamur/

2026年4月中旬発売予定

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/calnamur/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/calnamur/

・CALNAMURルミネエスト新宿店：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK590

■新世紀エヴァンゲリオンについて

『新世紀エヴァンゲリオン』は、庵野秀明が原作・監督を務め、1995 年より放送された TV アニメ全 26 話と、1997 年から公開された劇場版作品。放送開始から約 30 年経った現在も多くのファンに愛されている作品です。

1990 年代の日本におけるアニメブームのきっかけとなり、その影響は社会現象と評されております。多数の後継アニメに影響を与え、アニメビジネスにおける音楽・映像ソフトにおいても、それまでにない売り上げ記録をマークした作品で、メディアミックスの展開を切り開いたとされます。

■CALNAMURブランドコンセプト

『優美な野心家』

それぞれが秘めている野心や希望、憧れを洋服として生活の一部に取り入れてもらえるよう、幅広いライフスタイルの方に着ていただけるブランド。

どこか可愛く、どこかヘルシー、ファッションを楽しみたい日のとっておきの

ワタシにプラスのAMOURを。

Creative Director/藤田ニコル

■CALNAMUR オフィシャルサイト/SNS

Official Site ：http://calnamur.com

Web Store ：https://runway-webstore.com/calnamur/

X ：https://twitter.com/calnamur_jp

Instagram ：https://www.instagram.com/calnamur_official/

LINE ：https://page.line.me/986tashj