浅間山を望む、北軽井沢で心ほどけるリゾートゴルフ『ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ』4月11日 (土)シーズンオープン♪

鹿島軽井沢リゾート株式会社

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢（群馬県吾妻郡、総支配人：上山勝）は、ホテル隣接「ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ」のオープンに合わせ、雄大な自然と調和した本格リゾートゴルフとホテルステイを組み合わせた、特別宿泊プランの予約販売を開始いたしました。

標高約1,300メートルに位置する開放的なロケーションと、高原ならではのさわやかな風を感じながら、ゴルフと滞在が一体となった、特別な時間をお楽しみください。

また、ゴルフ場オープンに先駆けて、現在先行ゴルフ予約を受付中。春の訪れとともに始まるリゾートゴルフを、ぜひ一足早くご体験ください。

北軽井沢の大自然が広がる絶景ロケーション

全18ホールの林間コースは、開放感と戦略性を兼ね備え、浅間山の雄姿を間近に望む贅沢なロケーションが魅力です。アップダウンが少ないレイアウトは、ビギナーや女性ゴルファーの方でも快適にラウンドいただける設計。ゴルフだけでなく、自然に囲まれた滞在も楽しめる「ゴルフ＆ステイ」の新しいスタイルで、北軽井沢ならではの特別な時間をご提供します。

ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ

ゴルフ場から望む浅間山は、どのホールからもその雄大な姿を感じられ、緑の芝と白砂のバンカーが織りなすコントラストは、まるで絵画のような美しさを誇ります。鳥のさえずり、蝶の舞う静かな林間コースで、自然と一体になる心ほどけるひとときをお楽しみください。

美しいコントラストのコース

本格的なコース設計

カナダ人設計者シド・パディコム氏による「上級者には上級者なりに、初心者には初心者なりに」をコンセプトにデザインされたコースは、計算された戦略性とリゾートならではの開放感を両立。

全面寒地型芝生を採用した「緑の絨毯」と白砂のバンカーのコントラストは、他の追随を許さない美しさを誇ります。アップダウンが少なく、初心者にも快適なプレー環境です。

全乗用カートにGPSナビを搭載し、スムーズなラウンドをサポートします。

浅間山を望む18ホール大自然に包まれたフェアウェイ

北軽井沢の自然が織りなす絶景

北軽井沢は四季折々の表情が豊かな高原リゾート。春は浅間山の残雪と新緑が清々しい景観をつくり、爽やかな空気の中で気持ちよくプレーできます。夏は深い緑と涼しい高原の風が心地よく、避暑地ならではの快適なラウンドを実現。秋には紅葉が林間コースを鮮やかに彩り、自然と調和した贅沢なリゾートゴルフを満喫できます。

女子旅にもぴったり

北軽井沢の爽やかな高原で楽しむリゾートゴルフは、女子旅にもぴったり。自然に囲まれた開放的なコースで気持ちよくプレーしたあとは、ホテル敷地内の天然温泉でゆったりリラックス。移動もスムーズで、温泉とゴルフを一度に満喫できるのが魅力です。心身ともにリフレッシュできる、高原ならではの贅沢な女子旅をお届けします。

青空の下、高原ゴルフを満喫緑が導くフェアウェイへ

『友の会』メンバーの募集中

期間：2026年4月1日～2026年11月30日

年会費：会員（1名記名式）33,000円（税込）

法人会員（4名無記名式・年会費込み）

220,000円（税込）

※現在、入会金無料にてご案内しております。

北軽井沢ならではの開放感あふれるロケーションで、上質なゴルフライフをお楽しみください。

詳細 : こちらから(https://nature-hills-karuizawa.com/members/)

ゴルフ先行予約受付中

浅間山を望む開放的なロケーションと爽やかな高原の空気が、訪れる皆さまを特別なゴルフへと誘います。現在、オープンに先駆けて先行予約を受付中。リゾート感あふれる伸びやかなコースは初心者の方から上級者の方まで心地よくお楽しみいただけます。春の訪れを感じる北軽井沢で、自然と一体になれる時間をいち早くご体験ください。

ご予約：こちらから(https://www3.golfyoyaku.jp/rsv_sys/naturehills/naturehills/mcalendar/index/)

Stay & Play 宿泊プラン～癒しの高原ゴルフステイ～

浅間山を望む、贅沢なゴルフ時間浅間山を望む客室

期間：2026年04月11日～2026年11月23日

・フォッジ フォレスト ダイニングでの朝食とディナービュッフェ

・ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブでゴルフ1ラウンドプレー付 ※規定あり

ゴルフも美食も温泉も、そして北軽井沢の自然も心ゆくまで満喫。すべてを楽しむ贅沢な至福のステイ。自然と調和する癒しのひとときがここに。

料金：49,300円～

ご予約・詳細：Stay & Play Golf Package(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/offers/stay-play-golf-package/)

フォッジ フォレスト ダイニング

室内温水プール天然温泉「相生の湯」ロビーラウンジ森の中で味わう美食のひととき

“ナチュラルキュイジーヌ”をテーマに、北軽井沢の雄大な自然からインスピレーションを受けた、地産地消の滋味あふれるお料理をご用意。自然の恵みとシェフの感性が響き合う一皿一皿は、心と身体をやさしく満たす優雅な時間へと誘います。ここでしか体験できない、静寂と美食が奏でる至福のマリアージュを、存分にお楽しみください。

森の中のレストラン

大きな窓から森の緑が広がる、自然に包まれた広々とした"フォッジ フォレスト ダイニング"。

やわらかな光が差し込む開放的な空間で、北軽井沢らしい静けさと心地よさを感じながらお食事をお楽しみいただけます。

ライブキッチンでは、朝はシェフが目の前で焼き上げる、出来立てのオムレツを、夜は上州牛のローストビーフをご提供。自然と美味しさが響き合う、至福の瞬間をお過ごしください。

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

自然光が差し込むロビーラウンジ

北軽井沢の爽やかな高原に佇む当リゾートは、宿泊とゴルフをシームレスに楽しめる絶好のロケーションが魅力です。自然豊かな環境に囲まれ、爽やかな風を感じながら、心地よいリゾートゴルフを満喫していただけます。冬は隣接する「軽井沢スノーパーク」でスキーや雪遊びも楽しめる、滞在型のオールシーズンリゾートです。

館内には、天然温泉の大浴場をはじめ、屋内温水プール、フィットネスセンター、キッズクラブ、リゾートセンターなど、多彩な施設が充実。アクティビティの後のリフレッシュにはもちろん、ご家族とのゆったりとしたひとときにも最適です。地元食材をふんだんに使ったレストランでのお食事も、旅の時間をより豊かに彩ります。

客室は広々とした洋室を中心に、ファミリーに便利なコネクティングルームや、四季折々の自然を望む眺望タイプなど、多様なスタイルをご用意。全室禁煙・Wi-Fi完備の快適な空間で、落ち着いたインテリアとゆったりとしたベッドが寛ぎのステイを演出します。

さらに、愛犬と一緒に宿泊できるドッグフレンドリーコテージも完備し、大切な家族との特別な時間をお届けします。

プレミアムルームドックフレンドリーコテージプレミアムツイン 和洋室詳細を見る :https://karuizawa.holidayinnresorts.com/accommodations/

【ご予約・お問い合わせ】

ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ

〒377-1412 群馬県長野原町北軽井沢2032-16

TEL: 0279-84-7111 (9:00～17:00) EMAIL: golf.anahirkaruizawa@ihg.com

HP: https://nature-hills-karuizawa.com/

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

TEL: 0279-84-1441（代表）EMAIL: info.anahirkaruizawa@ihg.com

HP: https://karuizawa.holidayinnresorts.com

【報道関係者からのお問い合わせ】

マーケティング: pr.anahirkaruizawa@ihg.com

ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細は、https://www.holidayinn.com

Facebook: https://www.facebook.com/HolidayInn/

Instagram: https://www.instagram.com/holidayinn/ をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,700軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,200軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル:

シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ: https://www.sixsenses.com/en

リージェント ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ: https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation

ヴィニェット コレクション: https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation

キンプトン ホテルズ&レストランツ: https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation

ホテルインディゴ: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation

プレミアム:

voco: https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation

Ruby: https://www.ruby-hotels.com/en

HUALUXE ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation

クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation

EVEN ホテルズ: https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation

エッセンシャルズ:

ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation

ホリデイ・イン エクスプレス: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation

ガーナー: https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels

avid ホテルズ: https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation

スイーツ:

Atwell スイーツ: https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation

ステイブリッジ スイーツ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

ホリデイ・イン クラブバケーションズ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

キャンドルウッド スイーツ: https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation

エクスクルーシブパートナーズ:

イベロスター ビーチフロント リゾーツ: https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語） https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語） https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

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