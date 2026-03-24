全国のローソンでチェゴシム初のくじが4月24日より発売決定！マスコット付き時計など描き下ろしアートを使用した景品が多数登場

株式会社チョコレイト

CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、弊社が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム（최고심）」初のくじ商品「元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんたちのいちにち」が全国のローソン（※一部店舗を除く）ほか雑貨店にて4月24日より順次発売となることをお知らせいたします。本商品は「ゴシムちゃんたちの1日」をテーマに作者・チェゴシム氏が描き下ろしたアートを使用した、はずれなしの店舗くじです。「チェゴシム」の定番アイテムであるおまもりカードをモチーフにした「おまもり風カード」をはじめ、ハンドタオルやポーチなど、日常使いしやすいアイテムが景品として登場いたします。

■「元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんたちのいちにち」概要

・発売日：2026年4月24日（金）

・価格：1回770円（税込）

・等級数：全16等級＋ラスト賞

・取扱店舗：全国のローソン（※一部店舗を除く）ほか雑貨店

・公式サイト：https://choigosim-kuji.jp/

・くじ情報発信公式X（旧Twitter）：@hapi_popu

※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

各賞について

全種イメージ

・A賞：マスコット付き時計（うわーんゴシム）1種

時計約W90×H55mm×D30mm、台座約W160×H62mm、マスコットH65mm以内

アラーム付きデジタル時計とマスコットフィギュアのセットです。

・B～F賞：マスコットスタンド5種

背景約W90×80mm、台座W90×70mm、マスコットH65mm以内

台座と背景が付いた豪華なマスコットフィギュアです。

※種類はお選びいただけません。

・G賞：選べるロング巾着3種

約W150×H300mm

ペンライトやペットボトルが入る大きめの巾着です。

・H～M賞：カードケースキーホルダー6種

W80×H130mm

P賞のおまもり風カードやお気に入りのトレカを入れて持ち運べるカードケースキーホルダーです。

※種類はお選びいただけません。

・N賞：選べるハンドタオル6種

約W200×H200mm

描き下ろしイラストを大きく使用した持ち運びやすいサイズのハンドタオルです。

・O賞：マチ付きスライダーポーチ【ブラインド】6種

約W200×H122×D30mm

マチ付きで容量たっぷりのポーチです。コスメポーチとしてや文房具入れ、推し活グッズケースなど幅広い用途でお使いいただけます。

※種類はお選びいただけません。

・P賞：おまもり風カード&ステッカー3枚セット【ブラインド】6種

カード約W55×H91mm、ステッカーW50×50mm以内

描き下ろしのおまもり風カードと、スマホケースにも入れられる使いやすいサイズのステッカー3枚のセットです。

※種類はお選びいただけません。

・ラスト賞ブランケット

約W1,200×H700mm

くじのキービジュアルを使用した大判ブランケットです。最後のくじをご購入いただいた方にプレゼントします。

「チェゴシム（최고심）」について

「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターです。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信しています。

韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めています。

・日本版X：https://x.com/choigosim_jp

・日本版Instagram：https://www.instagram.com/choigosim_jp

・日本版TikTok：https://www.tiktok.com/@choigosim_jp

・X：https://x.com/gosimperson

・Instagram：https://www.instagram.com/gosimperson/

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