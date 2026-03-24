【旅チャンネル】ゴールデンウィーク前の視聴必至！日本からアクセスしやすく、リーズナブルに楽しめる海外旅行先として人気のアジアを4月3日(金)から特集放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

旅専門チャンネル『旅チャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、4月3日(金)から、ゴールデンウィーク直前！アジア特集と題し、鉄道好きな芸能人が様々な路線と沿線の魅力を紹介しながら駅メンを堪能する「麺鉄 ～メン食い鉄道 絶景の旅～」や、俳優・高嶋政宏が気ままに旅する旅番長シリーズ、世界各地の絶景を壮大な映像でお届けする「地球絶景紀行」から、人気の旅行先であるアジアにちなんだエピソードを集めた特集放送をいたします。

【ゴールデンウィーク直前！アジア特集ラインアップ】

「麺鉄 ～メン食い鉄道 絶景の旅～ 台湾鉄道」（CS初放送）

鉄道好きな芸能人が様々な路線と沿線の魅力を紹介しながら駅メンを堪能する「麺鉄 ～メン食い鉄道 絶景の旅～」。

番組初の海外編、台湾を巡る麺食い旅！六角さんが西側を市川さんが東側を鉄道で回り、台湾が誇る麺料理と鉄道文化を堪能します！

(C)BS-TBS

◆西部幹線編＜縦貫線（北段・南段）、台中線（山線）＞ 出演：六角精児

六角さんは台湾北部の港町、基隆を出発。まずは夜市で鼎邊趖（ディンビェンスォ）と呼ばれる米粉の麺を魚介味のスープで頂く。翌日は台北の博物館で、日本統治時代に走っていたSLを見学。台湾北部の新竹で頂いたビーフンは、日本のビーフンと違い、しっかりとしたコシと特製ニンニク醤油で食欲のそそる一杯。彰化駅では台湾で唯一残る現役の扇形車庫を見学し、新旧様々な車両と日本と変わらぬ鉄道ファンの多さに大興奮の六角さん。

翌日はかつて製糖工場が運営していたトロッコ列車に乗車。台南名物のタウナギの焼きそばは、たんぱくなあっさりとしたタウナギの身と日本のウスターソースのような味が病みつきになる一皿だ。ラストは、台湾では姿を消しつつある莒光号（急行列車）のレトロな姿と設備を楽しみながら高雄へ。

(C)BS-TBS

◆屏東線 南廻線 東部幹線＜台東線 北廻線 宜蘭線＞ 平渓線 縦貫線（北段）編 出演：市川紗椰

一方の市川さんは、夜の高雄を地下鉄と路面電車で散策。世界有数の美しい駅として有名な美麗島駅を堪能した後、夜市でサワラの唐揚げが乗った餡かけ麺と焼きめしを頂く。

翌日は高雄から東回りで北上し、枋寮駅から藍皮解憂號に乗車。台東では蒸した米をすりつぶして作る米苔目に興味津々。駅舎にリアルなキリンの像が合体しているユニークな宜蘭駅では思わずカメラで連写。観光客が線路ギリギリまで押し寄せることで有名な十分駅では、灯篭に願い事を書いて空に飛ばす風習を体験する。

最終目的地の台北では、日本人が営む牛肉麺のお店へ。開店前から長蛇の列ができるという人気の秘密に迫る。

■番組：「麺鉄 ～メン食い鉄道 絶景の旅～ 台湾鉄道」＜CS初放送＞

■放送日時：4月3日（金）19:00／24:00

再放送：4月5日（日）18:00／26:00

「再発見！とっておきの台湾 」（集中放送）

日本からアクセスしやすく、グルメ、観光スポット、自然の美しさなど魅力満載の人気海外旅行先”台湾”！

世界中を旅してきたジャネット・シェが、彼女の愛する台湾のおすすめスポットを紹介！

何年にもわたって世界中を旅してきた番組ホストのジャネット・シェが、彼女の愛する台湾のおすすめスポットを世界中のビデオブロガーたちにシェア。まだ見ぬ台湾のとっておきの場所や素晴らしいアクティビティをたっぷりとご紹介！

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■番組：「再発見！とっておきの台湾」（集中放送）

■放送日時：4月6日（月）19:00／24:00

レギュラー：（月～金）19:00／24:00

「地球絶景紀行」（集中放送）

世界各地の絶景を壮大な映像でお届け！今回はフィリピン/スリランカ/タイ回を放送

「絶景」とは、大自然が作り出した雄大な光景、太古から続く歴史、人類が創造した壮大な景観。番組では旅人（ナレーター）が地球を旅し、そこで出会った絶景を紹介していきます。素晴らしい景色だけでなく、そこに息づく動物たちの生態、万物の営み、人間ドラマをじっくりと伝えていきます。

旅人（ナレーター）：安田成美

(C)BS-TBS

■番組：「地球絶景紀行」（集中放送）

■放送日時：4月6日（月）20:00／25:00

レギュラー：（月～金）20:00／25:00

「高嶋政宏の旅番長 熱風！アジア縦断編」 （集中放送）旅が大好き！俳優・高嶋政宏が気ままに旅する旅番長シリーズ！シンガポールからバンコクを目指す”熱風！アジア縦断編”をお届け！！

旅番長こと高嶋政宏が今回の旅先に選んだのは、シンガポールを出発してマレーシアを駆け抜け、タイの首都バンコクを目指すロングジャーニー！果たしてどんな旅が待っているのだろうか！？

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「高嶋政宏の旅番長 熱風！アジア縦断 完結編」（集中放送）

旅が大好き！俳優・高嶋政宏が気ままに旅する旅番長シリーズ！シリーズ最長距離”熱風！アジア縦断 完結編”の旅へ、いざ出発！

「熱風！アジア縦断編」でシンガポールからタイ・バンコクを目指しシリーズ最長の旅を終えた番長は、ゴールのバンコクでさらに先を目指すことを誓っていた。今回はその熱き想いを胸に、タイ・バンコクから、ラオス・ルアンパバーンへ向け、トゥクトゥクでGO！シリーズ最長記録を更新するアジア縦断の旅が、ここに完結！

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＜出演＞高嶋 政宏（たかしま まさひろ）

1965年10月29日生まれ。東京都出身。

1987年、映画「トットチャンネル」でデビュー。以後、映画・テレビ・舞台と幅広く活躍。

趣味：ギター、ベースギター

※「高」はハシゴのタカになります。フォント等が対応可能な場合は「高」で表記をお願いします。難しい場合は「高」で表記ください。

■番組：「高嶋政宏の旅番長 熱風！アジア縦断編」（集中放送）

■放送日時：4月20日（月）19:00／24:00

レギュラー：（月～金）19:00／24:00＜2話連続＞

■番組：「高嶋政宏の旅番長 熱風！アジア縦断 完結編」（集中放送）

■放送日時：4月24日（金）19:00／24:00

レギュラー：（月～金）19:00／24:00＜2話連続＞

■旅チャンネル

世界中の魅力溢れる旅の映像をお届けする日本で唯一の旅専門チャンネル。旅チャンネルは、夢に描いていた楽しい場所へのパスポート！海外・温泉・紀行・情報など多彩なジャンルの番組は、知的好奇心を満たし、心を癒すひと時をご提供します。国内では、J:COM、ひかりTV、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで24時間好評放送中。

＜旅チャンネル公式Webサイト＞ https://www.discoveryjapan.jp/tabichannel/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

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