全国116店舗の「K-1ジム」「公認ジム」で新生活の心技体応援プログラムを始動！ 直営店では『K-1ジム 春の新生活応援キャンペーン』が開始

K-1実行委員会

世界最高峰の立ち技格闘技「K-1」で培われたトレーニングメソッドを取り入れた、国内屈指の格闘技フィットネスジム「K-1ジム（K-1GYM）」では、春の新生活シーズンに合わせ、老若男女すべての世代の健康づくりと自己成長を応援する取り組み「K-1新生活 心技体応援プログラム」を、全国の「K-1ジム」16店舗（FC店5店舗含む）および「K-1アマチュア公認ジム」100店舗と連携し、計116店舗で展開します。

また直営「K-1ジム」の対象店舗では、2026年4月1日（水）～4月30日（木）の期間、全国共通の入会金無料や限定グッズがもらえる、『K-1ジム 春の新生活応援キャンペーン』実施することをお知らせいたします。

K-1ジムでは、ブランドが掲げる『100年続くK-1』という理念のもと、格闘技を単なる競技としてだけでなく、SDGs（持続可能な開発目標）の観点から「すべての人に健康と福祉を（目標3）」および「質の高い教育をみんなに（目標4）」に貢献する重要な社会インフラであると定義しています。

参考）「100年続くK-1」の永続的な事業構造 (SDGs宣言)：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000345.000030100.html

進学、就職、転居など、生活環境が大きく変わるこの季節。

新しいことに挑戦する春だからこそ、質の高いトレーニング環境を通じて、格闘技で「新しい自分」に出会うきっかけを提供し、心身ともに理想的なライフスタイルを共に創り上げるパートナーとして、全世代の健康維持とメンタルケアを強力にバックアップしてまいります。

■ K-1ジムが提供する「一流の環境」と「多様なプログラム」

K-1ジム（ https://www.k-1gym.com/ ）は、世界最高峰の立ち技格闘技「K-1」のトレーニングノウハウを凝縮した、国内屈指の格闘技フィットネスジムです。

「一流の身体は一流の環境で作られる」という考えのもと、初心者からプロ志望まで、年齢・性別・目的に合わせた最適なプログラムを用意しています。

全国のK-1ジムでは、主に以下の4つのカテゴリーで包括的なプログラムを提供しています。

1）フィットネス＆シェイプアップ（健康維持・ダイエット）

格闘技未経験の方や女性に最も支持されているカテゴリーです。全身運動による高い脂肪燃焼効果と、ミットを叩く爽快感によるストレス解消を両立します。

・キックボクシング・フィットネス

基本の構えからパンチ、キックを段階的に学び、理想のボディラインを目指します。

・K-1 FIT FIGHT

音楽のリズムに合わせてK-1の動きを行う、エネルギッシュなグループエクササイズです。

・レディース専用クラス

女性特有の悩みにアプローチ。体幹強化やヒップアップなど、美しくしなやかな身体作りをサポートします。

・ヨガ・ストレッチ

激しい運動後のリカバリーや自律神経の調整、集中力を高めるための「整える」時間を提供します。

2）武道・次世代育成（キッズ・ジュニア・空手）

「100年続くK-1」の根幹をなす教育プログラムです。技術の習得以上に、社会で生き抜くための精神基盤を構築します。

・K-1キッズクラス

運動能力の向上だけでなく、挨拶、礼儀、他者への思いやりを学びます。

・K-1空手

武道の伝統を大切にしながら、集中力と不屈の精神を養います。

定期的な昇級審査が、成功体験の積み重ねとなります。

3）パーソナル（現役プロ選手 個別指導）

K-1ジム最大の特長は、テレビやリングで活躍するスター選手や、数々の王者を輩出した名トレーナーから、直接一流の指導を受けられる「本物」の環境です。

・パーソナルトレーニング

現役K-1選手や有資格トレーナーによるマンツーマン指導。短期間での目標達成をサポートします。

4）選手育成（競技者育成）

テクニカル＆マインド（技術向上・メンタルケア）で心身ともに一歩踏み込んだ自己研鑽を求める方に向けたプログラムです。

・プロ・アマチュア選手育成

世界を舞台に戦うトップファイターを育成するための、高強度かつ実践的なトレーニングメソッドを提供します。

プロを頂点へ導く科学的メソッドを、一般のフィットネス向けに最適化して提供するため、運動が苦手な方でも「最短ルートで理想の身体」へ。憧れの選手が隣でミットを持つ--そんな非日常の熱狂が、あなたの日常を劇的に変える最高のモチベーションになるでしょう。

＊提供プログラムは各地域や店舗によって異なります。詳細は公式サイト（ https://www.k-1gym.com/ ）より各店舗の「PROGRAM プログラム・料金」メニューよりご確認いただけます。

■K-1理念に基づいた「心の成長」と「社会貢献」

私たちは経営理念として「K-1というスポーツを通じ、すべての人々に豊かな人生・生活を提供する」を掲げています。

K-1ジムでの体験は、一般的なスポーツジムと違い肉体の鍛錬だけに留まりません。

行動指針の体現： 地域密着を活動の目的の一つとし、地域住民の健康維持や、青少年健全育成に取り組むことで、社会に貢献します。

道場訓の精神： 「強く、優しく、美しい人間になる」ことを目指し、諦めない気持ちや謙虚さを学ぶ場を提供します。これは、現代社会を生き抜くための「心・技・体」の精神を育むことに直結します。

■新生活、K-1を“体感・実感”する春へ：全国共通キャンペーン詳細

春は、環境の変化により心身にストレスがかかりやすい時期でもあります。

「K-1を身近に体感いただきたい」という想いから、初心者や未経験の方でも一歩を踏み出しやすい特別プランをご用意しました。

【名称】最短で理想の体と自身へ導く「K-1ジム 春の新生活応援キャンペーン」

【期間】2026年4月1日（水）～4月30日（木）

【特典内容】

■ 入会金「0円」でスタート！

通常の入会金を全額無料とし、初期費用の負担を軽減します。

■ オリジナル「K-1グッズ」進呈

体験当日に入会された先着100名様に、オリジナルK-1グッズをプレゼント！

※在庫がなくなり次第終了

格闘技未経験の方こそ、一流の環境で正しく学ぶことで、無理なく、楽しく、継続的な健康習慣を身につけることが可能です。K-1ジムは、あなたの新しい挑戦を全力でサポートします。

キャンペーン対象11店舗：

K-1ジム大宮、K-1ジム川口、K-1ジム総本部（大久保）、K-1ジム目黒、K-1ジム五反田、K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ、K-1ジム蒲田、K-1ジム自由ヶ丘（女性限定）、 K-1ジム相模大野KREST、K-1ジム横浜、K-1ジム心斎橋

＊FC店・公認ジムは除く

【K-1ジム とは】

格闘技の最高峰であるK-1を身近に体感いただき、ハイクラスなトレーニングを体験いただけます。

そのK-1のトレーニングノウハウを凝縮、一流の身体は一流の環境で作られます。

ハードなトレーニングからフィットネス・ダイエット・キッズと年齢・性別・目的にあわせたプログラムをご用意しています。

K-1を身近に“体感”“実感”していただき、より多くの方に理想のライフスタイルを手に入れていただけるような場所を目指しています。

行動指針

一、K-1を身近なスポーツとして体感できる場所を創造する

一、K-1を通じ、お客様の健康のため、誠心誠意を尽くす

一、K-1を通じ、お客様の心の成長に貢献する

一、世界に通用する強い競技者を育成する

一、地域密着を活動の目的の一つとし、社会貢献に取り組む

道場訓

一、我々はK-1を通じ、強く優しく美しい人間になる

一、我々はK-1を通じ、強い情熱で努力することを学ぶ

一、我々はK-1を通じ、謙虚さと信念を持って、日々精進して成長する

一、我々はK-1を通じ、諦めない気持ち、粘り強さと忍耐を養う

一、我々はK-1を通じ、感謝と礼儀を忘れない心を作る

【K-1ジム 店舗一覧(11店舗)】

埼玉県： K-1ジム大宮、K-1ジム川口

東京都： K-1ジム総本部（大久保）、K-1ジム目黒、K-1ジム五反田、K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ、K-1ジム蒲田、K-1ジム自由ヶ丘（女性限定）

神奈川県： K-1ジム相模大野KREST、K-1ジム横浜

大阪府： K-1ジム心斎橋

【K-1ジム FC店舗一覧(5店舗)】

栃木県： K-1ジムウルフ

東京都：K-1ジムリングタイコー（八王子）、K-1ジム世田谷フェニックス

神奈川県：K-1空手鴨居スクール

広島県： K-1ジムBLOWS

お近くの店舗にて、ぜひK-1の世界を体感してください。

※各店舗の詳細な所在地・連絡先は、公式サイト（ https://www.k-1.co.jp/gym ）よりご確認いただけます。

【K-1アマチュア公認ジムとは】

2017年に発足した、K-1アマチュアの更なる普及を目的とした公認制度です。スポーツとしてのK-1体験を広く提供するとともに、青少年をはじめとした次世代選手の育成、および指導者の知識・スキル向上を目的としています。 公認ジムでは、K-1ファイターによるセミナー開催など様々な特典を通じ、世界基準の技術と武道精神を学ぶことができます。北海道から沖縄まで広がるこのネットワークにより、日本全国どこにいても「本物のK-1」に触れることが可能です。

【 K-1アマチュア公認ジム（全国100店舗）】

北海道 (4)：

北海道(4)

東北 (5)：

青森県(1) 岩手県(1) 宮城県(2) 福島県(1)

関東 (33)：

茨城県(3) 栃木県(1) 群馬県(2) 埼玉県(10) 千葉県(4) 東京都(13)

中部 (12)：

新潟県(1) 山梨県(2) 長野県(1) 静岡県(3) 愛知県(5)

近畿 (22)：

三重県(5) 滋賀県(2) 京都府(1) 大阪府(8) 兵庫県(3) 奈良県(3)

中国 (4)：

岡山県(3) 広島県(1)

四国 (3)：

徳島県(1) 香川県(2)

九州 (15)：

福岡県(6) 佐賀県(3) 熊本県(2) 大分県(1) 宮崎県(1) 鹿児島県(2)

沖縄 (2)：

沖縄県(2)

各店舗の所在地・詳細については、公式サイトのジム一覧（ https://www.k-1.co.jp/ama/gym ）よりご確認いただけます。