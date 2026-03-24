ぺそ太郎先生『えっちは週７希望ですっ！』× FavoteriA コラボレーションカフェの開催が決定！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、BLレーベルQpa作品『えっちは週７希望ですっ！』（ぺそ太郎 著）のコラボレーションカフェ
（主催：株式会社CHARAMEK）を3月24日（火）より開催いたします。
【コラボレーションカフェ概要】
〇開催期間：2026年3月24日（火）～4月8日（水）
〇開催場所：FavoteriA：池袋2号館
FavoteriA：なんばWEST
◯入場方法：全日程フリー入場制
※１：お客様の混雑状況に応じ、「オンライン順番待ち整理券」の配布対応・入場制限を設けさせて頂く場合がございます。
※２：入場方法に変更が生じた場合はFavoteriA公式Xよりご案内しますのでフォローの程お願いいたします。
〇開催内容：1. オリジナルコラボグッズの販売
2. ノベリティ（全12種類）がもらえるコラボメニューの販売
3.有償特典（全4種）の販売※コラボメニュー1点購入につき１点販売
※在庫がなくなり次第終了となります。
※その他、詳細は特設サイトをご確認ください
▼特設サイト『えっちは週７希望ですっ！』× FavoteriA Special Collaboration
⇒https://favoteria.com/menu/1097085
▼FavoteriA公式X
⇒https://x.com/FavoteriA_info
コラボレーションカフェ メニュー1
コラボレーションカフェ メニュー2
コラボレーションカフェ グッズ
【関連コミック】
えっちは週7希望ですっ！
詳細を見る :
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046829.html
もっと!えっちは週7希望ですっ!
詳細を見る :
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046960.html
もっと!えっちは週7希望ですっ! 五十嵐×トオル編
詳細を見る :
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10079693.html
■BLレーベル「Qpa」
竹書房BLレーベル「エロ×ロマンス→エロス」をテーマに毎月24日配信。
https://bl.takeshobo.co.jp/qpa/
X：https://x.com/Qpa_BLinfo
■株式会社竹書房
1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。
https://www.takeshobo.co.jp/
X：https://x.com/takeshobopr