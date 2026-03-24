ぺそ太郎先生『えっちは週７希望ですっ！』× FavoteriA コラボレーションカフェの開催が決定！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、BLレーベルQpa作品『えっちは週７希望ですっ！』（ぺそ太郎 著）のコラボレーションカフェ

（主催：株式会社CHARAMEK）を3月24日（火）より開催いたします。

【コラボレーションカフェ概要】

〇開催期間：2026年3月24日（火）～4月8日（水）

〇開催場所：FavoteriA：池袋2号館

FavoteriA：なんばWEST

◯入場方法：全日程フリー入場制

※１：お客様の混雑状況に応じ、「オンライン順番待ち整理券」の配布対応・入場制限を設けさせて頂く場合がございます。

※２：入場方法に変更が生じた場合はFavoteriA公式Xよりご案内しますのでフォローの程お願いいたします。

〇開催内容：1. オリジナルコラボグッズの販売

2. ノベリティ（全12種類）がもらえるコラボメニューの販売

3.有償特典（全4種）の販売※コラボメニュー1点購入につき１点販売

※在庫がなくなり次第終了となります。

※その他、詳細は特設サイトをご確認ください

▼特設サイト『えっちは週７希望ですっ！』× FavoteriA Special Collaboration

⇒https://favoteria.com/menu/1097085

▼FavoteriA公式X

⇒https://x.com/FavoteriA_info

コラボレーションカフェ メニュー1コラボレーションカフェ メニュー2コラボレーションカフェ グッズ

【関連コミック】

えっちは週7希望ですっ！詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046829.html

もっと!えっちは週7希望ですっ!詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046960.html

もっと!えっちは週7希望ですっ! 五十嵐×トオル編詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10079693.html

■BLレーベル「Qpa」

竹書房BLレーベル「エロ×ロマンス→エロス」をテーマに毎月24日配信。

https://bl.takeshobo.co.jp/qpa/

X：https://x.com/Qpa_BLinfo

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/

X：https://x.com/takeshobopr