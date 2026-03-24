～全12種のフレーバーを愉しむ～『5DAYSプログラム＜ジュース＆スープ＞』が”Remo-Fas”に新登場

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

”全12種のフレーバーを愉しむ”新5DAYSプログラム＜ジュース＆スープ＞

このたび”Remo-Fas（リモファス）”はユーザー様からのリクエストにお応えし、コールドプレスジュースとコールドプレススープをMIXした新セット「5DAYSプログラム＜ジュース＆スープ＞」を3月24日(火)より公式サイトで販売開始します。

【URL】https://remo-fas.com

”Remo-Fas” でファスティングはもっと簡単に、美味しく

Remo-Fasはダイエットや健康管理などの目的に合わせて好きな時に好きな場所でできる オンラインファスティングプログラムです。

ミシュラン店出身の料理人によるメニューをはじめとする準備食・ファスティング食・復食が 全食オールインクルーシブ。

LINEのナビを見ながら届いたものを食べるだけ。簡単に、美味しく、楽しくファスティングを実行できます。

5DAYSプログラム＜ジュース＆スープ＞ 3月24日(火)新発売

5DAYSプログラム＜ジュース＆スープ＞

\ 32,400 （税込）

【準備食】

プラントベーススープ＜洋＞×1

プラントベースミール＜洋＞×1

【ファスティング食】

コールドプレスジュース＃101 ×2

コールドプレスジュース＃102 ×1

コールドプレスジュース＃103 ×1

コールドプレスジュース＃104 ×1

コールドプレスジュース＃105 ×1

コールドプレスジュース＃106 ×1

コールドプレススープ＃101s ×1

コールドプレススープ＃102s ×2

コールドプレススープ＃103s ×1

コールドプレススープ＃104s ×1

コールドプレススープ＃105s ×1

コールドプレススープ＃106s ×1

【復食】

スッキリダイコン ×1、ウメ＆ミソ ×1

プラントベーススープ＜和＞×1

プラントベースミール＜和＞×1

『5DAYSプログラム＜ジュース＆スープ＞』のご紹介

新発売の『5DAYSプログラム＜ジュース＆スープ＞』はファスティング食のコールドプレスジュースとコールドプレススープを両方お楽しみいただけます。5日間のファスティング中も気分やシーンに合わせてドリンクを選びたい方におすすめ。

Remo-Fasのプログラムを構成する、準備食・ファスティング食・復食の全アイテムが一度に味わえる、まさに ”いいとこどり” のセットです。

準備食・復食

・選べる３つのプログラム

これまで販売してきた「1DAYプログラム」、「3DAYSプログラム」、「5DAYSプログラム」も各種ご用意しております。

・こんな方におすすめ

「1DAYプログラム」 まずは体験してみたい、カラダの環境を整えたい方に

「3DAYSプログラム」 週末に集中して成果を出したい方に

「5DAYSプログラム」 しっかり本格的にファスティングをしたい方に

【ALL】全食オールインクルーシブ

準備期間からファスティング、復食期間まで全食オールインクルーシブ。

届いたセットを順番に食べるだけだから簡単。

【WITH】LINEナビゲートで簡単

プログラム実行時、スタートからゴールまでLINEでオートナビゲート。

最適なタイミングで指示やアドバイスが届くから安心。

【GOOD】ミシュランシェフ監修の味

ミシュラン店出身の料理人による準備食・復食に、ファスティング食は果物野菜を贅沢に使ったコールドプレスドリンクで美味しさを追求。

すべてプラントベースの安心素材で、保存料、白砂糖、人工甘味料、着色料、香料すべて不使用。

【ファスティング】とは

ファスティングとは一定期間、固形物を取らずに過ごし、身体を休ませるメソッド。健康増進や美容の観点から、ここ数年、国内外で注目を集めています。

その方法は、まったく何も食べないというわけではなく、ドリンクなどの液体で必要な栄養素を摂取しながら、無理なく体の内側から整えていくというもの。日々の健康と美容につながる、現代人にとって魅力あるメンテナンス方法のひとつとされています。

発行元

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

事業開発室 Remo-Fasチーム

support@remo-fas.com

報道関係者の皆様からのお問合せ先

Remo-Fas PR担当 大澤美保

090-6174-2239

miho.osawa@maisondemou.jp