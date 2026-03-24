『通勤費管理クラウド by NAVITIME』安価で手軽に導入できるライトプランを提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西啓介、本社：東京都港区）は、従業員の正確な通勤費を一括でシステム管理できるWebサービス『通勤費管理クラウド by NAVITIME』にて、2026年3月31日（火）（予定）より、安価で手軽に導入できる新しい料金プラン「ライト」を提供開始いたします。

『通勤費管理クラウドby NAVITIME』は、従業員と住所、勤務地を一括で登録し、各従業員の通勤経路と通勤費の検索・登録・管理ができるWebサービスです。

今回提供開始するライトプランは、初期費用が不要で、通勤規程の設定・従業員の登録・通勤費の算出・最新の全国運賃改定情報の参照・運賃改定対象者のピックアップおよび改定前後の運賃比較などに機能を限定したシンプルな機能構成で、手軽に通勤費計算の効率化を始められるプランです。

昨今、業務のデジタル化が進む一方、依然として紙やExcelを用いて手作業による管理をする企業も多く、「高機能なシステムは導入ハードルが高いが、アナログ運用の手間やミスは減らしたい」というお声をいただいたことから、本プランを開発いたしました。単なる機能の簡略化ではなく、従業員数300名までの中小規模で、複雑な機能が不要というニーズに対し、気軽に導入しやすい形を追求しました。

■ライトプランの特徴

1. 導入のしやすさ

利用のお申し込みと毎月の支払はWeb上のみで完結し、気軽に利用を開始できます。初期費用は0円で、従業員数に連動した従量課金型ではなく、月額2万円固定の価格設定で、初期コストを抑えてスムーズに利用を開始できます。運用状況に合わせて柔軟にプランの見直しが行えるため、将来的な管理体制の変更にも柔軟に対応いただけます。

2. 運賃改定への対応とコスト把握

全国の運賃改定が自社の通勤費に与える影響を比較・確認できる機能を備えています。導入直後から、現状の通勤費を視覚的に把握し、コスト適正化に向けた検討に活用できます。

3. シンプルな機能構成

複雑な承認フローなどは含まず、通勤費の算出や管理に特化した機能構成にしており、主に従業員数300名までの組織に最適化した仕様となっています。

■主な機能

・通勤規程の設定

・従業員の登録

・免許証や保険証書の有効期限管理

・通勤経路スマート登録機能（あらかじめ設定した通勤経路の基準をもとに、合理的な通勤経路を自動で登録）

・運賃改定前後の運賃比較

・運賃改定対象者のピックアップ

※ 一部、設定できる条件や項目等の数に制限があります。

■スタンダードプランとの機能比較表

■料金（税別）

・初期費用：無料

・月額料金：20,000円

詳細な機能や仕様については、サービスサイト(https://backoffice-service.navitime.co.jp/service/tsukinhi-cloud)をご覧ください。

■関連プレスリリース

・2023/2/13 従業員の正確な通勤費を一括でシステム管理できる新サービス『通勤費管理クラウドby NAVITIME』を提供開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202302/13_5563.html)

・2024/4/12 『通勤費管理クラウド by NAVITIME』、「通勤経路スマート登録」機能を提供開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202404/12_5730.html)

■『通勤費管理クラウド by NAVITIME』について

人事・労務などの管理者向けに、従業員とその住所、勤務地を一括管理し、各従業員の正確な通勤経路と通勤費を検索・管理できるWebサービスです。公共交通だけでなく、車やバイク・自転車での通勤にも対応。合理的かつ経済的な通勤経路をシステムで判断できる「通勤経路スマート登録」機能も搭載しています。また、必要なデータをCSV形式で出力でき、お客様がご利用中の既存の給与システムなどとのデータ連携も可能です。2024年度グッドデザイン賞受賞。

https://backoffice-service.navitime.co.jp/service/tsukinhi-cloud

機能の詳細や、実際のサービスをお試しになりたいなど、導入ご検討の方は、下記よりお問い合わせください。

株式会社ナビタイムジャパン ソリューション事業

▶お問い合わせフォーム(https://backoffice-service.navitime.co.jp/contact/tsukinhi-cloud)

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