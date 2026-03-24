雲の果実？ふわふわ食感の新感覚わたあめが、鹿児島県阿久根市の返礼品に新登場！

LR株式会社■フルーツ綿あめ「雲の果実」

販売を行っているのは、鹿児島県阿久根市で青果業を営む松永青果。

「地元の美味しいフルーツを、青果店ならではの商品で全国に広めたい」という思いから、果物の果汁をそのまま使用し、果実の味と香りを詰め込んだ新感覚わたあめ「雲の果実」の販売をスタートしました。

着色料を使用せず、本物の果実を使用した本品。

綿雲のように白くフワフワした見た目から「雲の果実」と名づけられました。

青果業のノウハウを生かし、わたあめに使用する果物は国産にこだわって厳選しています。

無着色で果実由来の優しい甘みが味わえるため、小さなお子さまにも安心してお召し上がりいただけます。

今回、ふるさと納税の返礼品では、いちご、サワーポメロ、びわ、ぼんたん、大将季の中から

4種類のアソートセットでご提供させていただきます。

■返礼品概要

フルーツ綿あめ「雲の果実」アソートセット

【内容】約40g×4種

▼下記アソートセットから選べます。

・Aセット：いちご味+サワーポメロ味+びわ味+大将季味

・Bセット：いちご味+サワーポメロ味+ぼんたん味+大将季味

・Cセット：いちご味+びわ味+ぼんたん味+大将季味

・Dセット：サワーポメロ味+びわ味+ぼんたん味+大将季味

【寄附額】14,000円

▼ ふるさと納税の各ポータルサイトからお申し込みください。以下主要の一部サイトを掲載しています。

・楽天

https://item.rakuten.co.jp/f462063-akune/akn053-46/

・チョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46206/6950029

阿久根市について

「アクネ うまいネ 自然だネ」

古くから海と陸の交通の要衝として海運業や商業が栄えた歴史があるまち、阿久根市。

東シナ海に面した約40kmにも及ぶ美しい海岸線を有し、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が生産されています。

全国に「食のまち阿久根」として知られており、うにと阿久根の旬祭り、伊勢えび祭り、華のBBQAKUNEなど食のイベントに取り組んでおります。

万葉集にも詠まれた日本最大急潮の一つ黒之瀬戸や野生鹿が棲む海水浴場として人気の阿久根大島などを有する「みどこい」満載のまちです。

本件に関する問い合わせ先

会社名：LR株式会社

所在地：〒899-2504

鹿児島県日置市伊集院町郡 1343-1

HP： https://local-revitalization.co.jp/

mail： contact@lrinc.jp