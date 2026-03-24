プロゲーマーとファンが“繋がる”特別な一日。電音エンジニアリング、eスポーツイベント「Link2026」を5月5日にヒルトン大阪で開催決定！

電音エンジニアリング株式会社電音エンジニアリング株式会社

「エンジニアリング」「オペレーション」「サポート」「クリエイティブ」の4事業を軸に、MICE・スポーツ・ライブエンターテインメント等において空間と演出をトータルに提供 。企画から保守まで一貫して手がけるワンストップ・ソリューションを強みとしている。

公式サイト：https://denon-eng.co.jp/

電音エンジニアリング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：織田 真一郎）は、就労継続支援B型事業所アイランド（運営：合同会社DKSK 代表：島 大介）と共催で

2026年5月5日（火）、大阪・ヒルトン大阪にて、コミュニティイベント「Link2026」を開催いたします。

本イベントはプロゲーマー・ファン・そして様々なコミュニティが深く交わることを目的としており、昼の「エキサイティングな対戦パート」と夜の「上質なディナーショーパーティー」の二部構成で、これまでにない至近距離での体験を提供いたします。

尚、本イベントの共催パートナーである就労継続支援B型事業所アイランドは、eスポーツやデジタルスキルを通じて障がいを持つ方の経済的自立と社会参画支援をする事業所です。

eスポーツが、人と人をつなぐ。「Link2026」のコンセプト

「Link2026」は、ゲームプレイを通じてプロと繋がるエキサイティングな時間と、

美味しい食事と共にゲストの素顔に触れるプレミアムなひとときを融合させたイベントです。

憧れの強さを肌で感じる、忘れられない体験を提供します。

【第1部】プロに挑む！熱狂の対戦とトークセッション

第1部では、来場者がプロゲーマーに挑戦できる「1on1 チャレンジ」や、

会場全体で盛り上がる「5on5 チーム対抗戦（ゲスト vs 来場者）」を実施します。

プレイを通じてプロの技術を体感できるほか、ここでしか聞けないトークセッションも予定しています。

【第2部】至近距離での交流を叶える「ディナーショースタイル」

夜の第2部は、従来のeスポーツイベントの常識を覆す、ディナーショースタイルです。

最大の目玉は、ゲストが各テーブルを回る「テーブルラウンド」。

至近距離での会話や交流を楽しめるほか、プロの哲学に触れるトークセッションや、

レアグッズが当たる抽選会など、贅沢な時間をお届けします。

【注目のゲスト陣】

【開催概要】

ウメハラふ～ど倉持由香どぐらアール

主催： 電音エンジニアリング株式会社・就労継続支援B型事業所アイランド

イベント名： Link2026

開催日： 2026年5月5日（火）

会場： ヒルトン大阪（大阪府大阪市北区梅田1丁目）

時間：

【第1部】12:00 開演（11:15 開場）

【第2部】18:00 開始



協賛：インバースネット株式会社 FRONTIER様、TURTLEBEACH様、GRAPHT 様

上新電機株式会社様 株式会社アイエンス様

協力：OCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校様

後援：大阪工業大学様、阪南大学様

出展：インバースネット株式会社 FRONTIER様 千寿製薬株式会社様 めがねmonoや様

※イベントスポンサー 募集中



イベントサイトはこちら(https://link2026.link-project.jp/)

チケット販売:2026年3月25日販売開始

【チケット情報（抽選販売）】

本イベントのチケットは、LivePocketにて抽選販売を行います。

受付期間： 2026年3月25日（水）10:00 ～ 4月1日（水）23:58

当選発表予定： 2026年4月3日（金）

券種（税込）：

【第1部】 VIP：19,800円 / 一般：13,200円 / スタンディング：6,050円

【第2部】 VIP席：31,900円 / 一般：25,300円

オフィシャルサイト： https://link2026.link-project.jp/(https://link2026.link-project.jp/)

【会社/事業所概要】

■ 電音エンジニアリング株式会社

「エンジニアリング」「オペレーション」「サポート」「クリエイティブ」の4事業を軸に、MICE・スポーツ・ライブエンターテインメント等において空間と演出をトータルに提供 。企画から保守まで一貫して手がけるワンストップ・ソリューションを強みとしています。 公式サイト：https://denon-eng.co.jp/(https://denon-eng.co.jp/)

■ 就労継続支援B型事業所アイランド（合同会社DKSK）

アイランドは、障がい者の社会参画と自立支援をeスポーツの力で推進する就労継続支援B型事業所です。本イベントを通じて、福祉・教育・地域・産業の垣根を越えた新しい共生社会のあり方を提案します。

公式サイト：https://www.b-island.info/(https://www.b-island.info/)

【メディア取材／問い合わせ先】

電音エンジニアリング株式会社

Link2026運営事務局

e-mail：link.project＠denon-eng.co.jp

※メディア取材・スポンサー参加等のご希望はお気軽にご連絡ください。



