【Filmarks × Filmarks Store】ID連携キャンペーン開催！先着2,000名に1,000円OFFクーポン進呈

株式会社つみき

株式会社つみき（本社：東京都目黒区、代表取締役：鈴木貴幸）が運営する映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」は、公式オンラインストア「Filmarks Store（フィルマークス ストア）」とのID連携を2026年3月23日（月）より開始いたしました。

これを記念し、ID連携の上、商品をご購入いただいた先着2,000名様に1,000円OFFクーポンをプレゼントする「ID連携キャンペーン」を同日より開催しております。

【Filmarks × Filmarks Store】ID連携キャンペーン

【先着2,000名様】今だけの「1,000円OFFクーポン」プレゼント！

期間中にID連携を完了し、Filmarks Storeでお買い物（税込3,000円以上）をされた先着2,000名様に、次回のお買い物から使える「1,000円OFFクーポン」をプレゼント。過去にFilmarks Storeで購入履歴がある方は、ID連携を完了するだけでクーポンが発行されます（※1）。

ID連携するだけで「送料無料」「毎月500円割引クーポン」の通常特典も！

ID連携後は、税込1万円以上のお買い物が毎回送料無料（※2）。さらにFilmarksプレミアムに登録済みの方は、毎月500円OFFクーポン（※3）を受け取れます。Filmarks Storeで継続的にお得なお買い物を楽しめる特典です。

※1：購入履歴があるアカウントでのFilmarks IDとの連携が必要です

※2：一回のお支払い金額の合計が1万円（税込）以上で送料が無料になります。クーポン利用時は、クーポン適用後の合計が1万円（税込）以上の場合のみ対象です

※3：使用時点で、ID連携済みのFilmarksプレミアムユーザーの方のみ。3,000円（税込）以上のご購入で利用可能です。他クーポンとの併用不可。有効期限は発行月の末日までとなります。

▪️キャンペーン詳細

名称： Filmarks ID連携キャンペーン

開始日： 2026年3月23日（月）～ 2026年5月25日（月） ※先着数に達し次第終了

特典内容： 次回使える1,000円OFFクーポン（先着2,000名様）

対象： Filmarks IDとFilmarks Storeを連携し、期間中に商品をご購入いただいた方（すでに購入履歴があるアカウントを連携された方は、ID連携のみで特典の対象となります）

キャンペーン Webページ： https://store.filmarks.com/pages/connect-202603(https://store.filmarks.com/pages/connect-202603/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=connect_202603)

【Filmarksについて】国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス。作品のレビューを簡単にチェック・投稿できる機能をベースに「作品の鑑賞記録」や「観たい作品のメモ・備忘録」「作品の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツール」として、多くの方にご利用いただいています。

Filmarks Web：https://filmarks.com/

【Filmarks Storeについて】

Filmarks Storeは、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が運営するオンラインストアです。

映画館や作品公式のグッズを中心に、映画ファンの鑑賞体験を豊かにするアイテムを取り扱っています。今後も作品や映画館との連携を通じて、映画の魅力を日常へ拡張する商品展開を行ってまいります。

Filmarks Store：https://store.filmarks.com/

Filmarks：https://filmarks.com/