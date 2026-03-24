TVアニメ『探偵はもう、死んでいる。Season2』よりシエスタのお誕生日をお祝いするオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『探偵はもう、死んでいる。Season2』の豪華賞品が手に入る＜探偵はもう、死んでいる。 シエスタ Birthday2026 くじ＞を、2026年3月31日(火)12時より販売します。

シエスタの誕生日を記念した、新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品を取り揃えております。今年はバースデーケーキを食べるシエスタと天使＆悪魔なシエスタの新規描き下ろしイラストが登場！机や棚に飾って楽しめるアクリルスタンドやコレクションしたくなるアクリルカードなどファン必携のアイテムが盛りだくさんです。

また、誕生日期間のおまけキャンペーンではスペシャルな「バースデーアクリルパネル」を配布いたしますので、お楽しみに！

＜探偵はもう、死んでいる。 シエスタ Birthday2026 くじ 概要＞

販売期間：2026年3月31日(火)12:00～2026年4月28日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/tanmoshi-siesta-5/

■賞品ラインナップ

S賞：選べるビッグアクリルスタンド（全3種）

A賞：タペストリー（全3種）

B賞：アクリルスタンドフィギュア（全3種）

C賞：ミニアクリルスタンドフィギュア（全11種）

D賞：アクリルカード（全14種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュアセット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全3種、ランダムでの配布となります。

■おまけキャンペーン-2

4月2日はシエスタのお誕生日！

4月2日に【20連セット】をご購入いただいたお客様には「誕生日特典 バースデーアクリルパネル」をもれなく1個プレゼント!!

【対象期間】

■誕生日特典 バースデーアクリルパネル

2026年4月1日(水)12:00～4月3日(金)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/