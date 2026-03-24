【DISHES and TART SAN】春を彩る、旬のフルーツを使用した季節限定タルトを販売開始

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エイムエンタープライズ株式会社

エイム・エンタープライズ株式会社（所在：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）は、


DISHES and TART SAN各店舗にて、季節限定の新作タルトを発売いたします！




旬のフルーツの魅力をぎゅっと詰め込んだ、季節限定のタルトが登場。



・デコポンとミックスベリーのタルト


・甘夏といちごのタルト


・いちごとバナナのタルト


・桜といちごのタルト



SANでは


「おいしいもので、しあわせになってほしい」


という想いを込めて、タルト一つひとつを丁寧にお作りしています。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/96_1_d20959499a6e633e16f638898bac6792.jpg?v=202603240151 ]

※カットタルトのみの販売

販売価格：950円（take 933円）

デコポンとミックスベリーのタルト


濃厚な甘味のデコポンと、甘酸っぱいミックスベリーを合わせたタルト。
チョコレートクリームとともにお楽しみください。


タルト台：アールグレイ




※カットタルトのみの販売

販売価格：890円（take 874円）

甘夏といちごのタルト


ほろ苦さと爽やかな香りが広がる甘夏に、甘酸っぱいいちごを合わせた春らしいタルト。


フレッシュな果実の味わいが、軽やかな甘さのクリームとよく合います。


タルト台：アールグレイ




※カットタルトのみの販売

販売価格：890円（take 874円）

いちごとバナナのタルト


いちごとバナナの王道の組み合わせが楽しめるタルト。


チョコレートのタルト台とフルーツの甘みが重なる味わいは、幅広い世代の方に人気です。


タルト台：チョコレート




※カットタルトのみの販売

販売価格：900円（take 883円）

桜といちごのタルト


ふんわり香る桜のクリームと、旬のいちごを贅沢に使用した季節限定のタルト。


春の訪れを感じる、やさしい味わいに仕上げました。


タルト台：プレーン




≪季節限定のホールタルトも販売中！≫




商品名　：桜といちごのタルト


販売期間：2026年3～4月


販売価格：4号 3,000円 ／ 5号 5,000円 ／ 6号 6,200円


予約方法：お電話または店頭にて承ります。



【DISHES and TART SANについて】





SANが大切にしているのは、”おいしいもので、しあわせになってほしい”という想いです。



タルトは、ただのスイーツではなく、大切な人への想いを届ける贈りものだと考えています。
だからこそ、私たちは“タルトでおくる、伝える”という想いを大切に、


一つひとつ丁寧にお作りしています。



そしてもうひとつの楽しみは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理。
パスタソースをはじめ、味付けはすべてオリジナルレシピ。


自家製にこだわり、季節ごとに自由に入れ替わるメニューは、


満足感と充実感で心も満たしてくれます。



公式HP :
https://san-dishesandtart.com/


【SANブランド店舗紹介】



SAN豊田店

住所：〒471-0874 愛知県豊田市前田町３丁目40－１


アクセス：名古屋鉄道　上挙母駅徒歩13分


TEL： 0565-42-3339


営業時間：11:00~21:00


※12月31日～1月2日は休業日です。







SAN名古屋徳重店

住所：〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南２丁目４０３


アクセス：市営地下鉄桜通線　徳重駅徒歩12分


TEL： 052-879-6888


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）


※12月31日～1月2日は休業日です。







SAN刈谷店

住所：〒448-0014 愛知県刈谷市青山町１丁目１５１－７


アクセス：名鉄名古屋本線 一ツ木駅 徒歩19分


TEL： 0566-91-7779


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）


※12月31日～1月2日は休業日です。







SAN岡崎店

住所：〒４４４-０２０６ 愛知県岡崎市法性寺町猿待６３‐１


アクセス：愛知環状鉄道、JR東海道本線岡崎駅西口より徒歩約26分


TEL：0564-83-9554


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）


※12月31日～1月2日は休業日です。







SAN一宮店

住所：〒491-0832 愛知県一宮市若竹２丁目３－１


アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅　徒歩25分


TEL：0586-85-6618


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）


※12月31日～1月2日は休業日です。







SAN ASTY岐阜店

住所：〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1


アクセス：JR東海道線、高山本線「岐阜駅」／名鉄名古屋本線、各務原線　「名鉄岐阜駅」すぐ


TEL：058-201-5778


営業時間：10:00~22:00







SAN春日井店

住所：〒486-0805 愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180


アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分


TEL：0568-27-9651


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）


※12月31日～1月2日は休業日です。







SAN三井アウトレットパーク岡崎店

住所：〒444-8590 愛知県岡崎市舞木町字金森200三井アウトレットパーク岡崎2階2270


アクセス：名鉄名古屋本線本宿駅より徒歩約15分


TEL：0564-64-1509


営業時間：11:00~21:00（施設に準ずる※変更の可能性あり）







SAN mozoワンダーシティ店※テイクアウトタルトのみ

住所：〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40　mozoワンダーシティ1階


アクセス：上小田井駅北口より徒歩約5分


TEL：052-938-7707


営業時間：10:00~21:00





【会社紹介】


エイムグループは、「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。



１０ブランド・２３店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ

▼グループ会社


・エイム・エンタープライズ株式会社


・エイムマーケティングエージェンシー株式会社


・エイムクリエーションズ株式会社


・エイムインターセクション株式会社


※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎


本社所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F



【代表ブランドの公式Instagram】


「和栗専門 紗織」： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/


「SILVA」： https://www.instagram.com/meieki_silva/


「京都四条 くをん」： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/


「いぶし鳥一香」：https://www.instagram.com/ibushidori_ichika/