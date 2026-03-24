【DISHES and TART SAN】春を彩る、旬のフルーツを使用した季節限定タルトを販売開始

エイムエンタープライズ株式会社

エイム・エンタープライズ株式会社（所在：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）は、

DISHES and TART SAN各店舗にて、季節限定の新作タルトを発売いたします！

旬のフルーツの魅力をぎゅっと詰め込んだ、季節限定のタルトが登場。

・デコポンとミックスベリーのタルト

・甘夏といちごのタルト

・いちごとバナナのタルト

・桜といちごのタルト

SANでは

「おいしいもので、しあわせになってほしい」

という想いを込めて、タルト一つひとつを丁寧にお作りしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/96_1_d20959499a6e633e16f638898bac6792.jpg?v=202603240151 ]※カットタルトのみの販売販売価格：950円（take 933円）

デコポンとミックスベリーのタルト

濃厚な甘味のデコポンと、甘酸っぱいミックスベリーを合わせたタルト。

チョコレートクリームとともにお楽しみください。

タルト台：アールグレイ

※カットタルトのみの販売販売価格：890円（take 874円）

甘夏といちごのタルト

ほろ苦さと爽やかな香りが広がる甘夏に、甘酸っぱいいちごを合わせた春らしいタルト。

フレッシュな果実の味わいが、軽やかな甘さのクリームとよく合います。

タルト台：アールグレイ

※カットタルトのみの販売販売価格：890円（take 874円）

いちごとバナナのタルト

いちごとバナナの王道の組み合わせが楽しめるタルト。

チョコレートのタルト台とフルーツの甘みが重なる味わいは、幅広い世代の方に人気です。

タルト台：チョコレート

※カットタルトのみの販売販売価格：900円（take 883円）

桜といちごのタルト

ふんわり香る桜のクリームと、旬のいちごを贅沢に使用した季節限定のタルト。

春の訪れを感じる、やさしい味わいに仕上げました。

タルト台：プレーン

≪季節限定のホールタルトも販売中！≫

商品名 ：桜といちごのタルト

販売期間：2026年3～4月

販売価格：4号 3,000円 ／ 5号 5,000円 ／ 6号 6,200円

予約方法：お電話または店頭にて承ります。

【DISHES and TART SANについて】

SANが大切にしているのは、”おいしいもので、しあわせになってほしい”という想いです。

タルトは、ただのスイーツではなく、大切な人への想いを届ける贈りものだと考えています。

だからこそ、私たちは“タルトでおくる、伝える”という想いを大切に、

一つひとつ丁寧にお作りしています。

そしてもうひとつの楽しみは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理。

パスタソースをはじめ、味付けはすべてオリジナルレシピ。

自家製にこだわり、季節ごとに自由に入れ替わるメニューは、

満足感と充実感で心も満たしてくれます。

公式HP :https://san-dishesandtart.com/

【SANブランド店舗紹介】

SAN豊田店

住所：〒471-0874 愛知県豊田市前田町３丁目40－１

アクセス：名古屋鉄道 上挙母駅徒歩13分

TEL： 0565-42-3339

営業時間：11:00~21:00

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN名古屋徳重店

住所：〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南２丁目４０３

アクセス：市営地下鉄桜通線 徳重駅徒歩12分

TEL： 052-879-6888

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN刈谷店

住所：〒448-0014 愛知県刈谷市青山町１丁目１５１－７

アクセス：名鉄名古屋本線 一ツ木駅 徒歩19分

TEL： 0566-91-7779

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN岡崎店

住所：〒４４４-０２０６ 愛知県岡崎市法性寺町猿待６３‐１

アクセス：愛知環状鉄道、JR東海道本線岡崎駅西口より徒歩約26分

TEL：0564-83-9554

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN一宮店

住所：〒491-0832 愛知県一宮市若竹２丁目３－１

アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅 徒歩25分

TEL：0586-85-6618

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN ASTY岐阜店

住所：〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1

アクセス：JR東海道線、高山本線「岐阜駅」／名鉄名古屋本線、各務原線 「名鉄岐阜駅」すぐ

TEL：058-201-5778

営業時間：10:00~22:00

SAN春日井店

住所：〒486-0805 愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180

アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分

TEL：0568-27-9651

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN三井アウトレットパーク岡崎店

住所：〒444-8590 愛知県岡崎市舞木町字金森200三井アウトレットパーク岡崎2階2270

アクセス：名鉄名古屋本線本宿駅より徒歩約15分

TEL：0564-64-1509

営業時間：11:00~21:00（施設に準ずる※変更の可能性あり）

SAN mozoワンダーシティ店※テイクアウトタルトのみ

住所：〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1階

アクセス：上小田井駅北口より徒歩約5分

TEL：052-938-7707

営業時間：10:00~21:00

【会社紹介】

エイムグループは、「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。

１０ブランド・２３店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ

▼グループ会社

・エイム・エンタープライズ株式会社

・エイムマーケティングエージェンシー株式会社

・エイムクリエーションズ株式会社

・エイムインターセクション株式会社

※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。

代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎

本社所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F

【代表ブランドの公式Instagram】

「和栗専門 紗織」： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/

「SILVA」： https://www.instagram.com/meieki_silva/

「京都四条 くをん」： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/

「いぶし鳥一香」：https://www.instagram.com/ibushidori_ichika/