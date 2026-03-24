【DISHES and TART SAN】春を彩る、旬のフルーツを使用した季節限定タルトを販売開始
エイム・エンタープライズ株式会社（所在：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）は、
DISHES and TART SAN各店舗にて、季節限定の新作タルトを発売いたします！
旬のフルーツの魅力をぎゅっと詰め込んだ、季節限定のタルトが登場。
・デコポンとミックスベリーのタルト
・甘夏といちごのタルト
・いちごとバナナのタルト
・桜といちごのタルト
SANでは
「おいしいもので、しあわせになってほしい」
という想いを込めて、タルト一つひとつを丁寧にお作りしています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/96_1_d20959499a6e633e16f638898bac6792.jpg?v=202603240151 ]
※カットタルトのみの販売
販売価格：950円（take 933円）
デコポンとミックスベリーのタルト
濃厚な甘味のデコポンと、甘酸っぱいミックスベリーを合わせたタルト。
チョコレートクリームとともにお楽しみください。
タルト台：アールグレイ
※カットタルトのみの販売
販売価格：890円（take 874円）
甘夏といちごのタルト
ほろ苦さと爽やかな香りが広がる甘夏に、甘酸っぱいいちごを合わせた春らしいタルト。
フレッシュな果実の味わいが、軽やかな甘さのクリームとよく合います。
タルト台：アールグレイ
※カットタルトのみの販売
販売価格：890円（take 874円）
いちごとバナナのタルト
いちごとバナナの王道の組み合わせが楽しめるタルト。
チョコレートのタルト台とフルーツの甘みが重なる味わいは、幅広い世代の方に人気です。
タルト台：チョコレート
※カットタルトのみの販売
販売価格：900円（take 883円）
桜といちごのタルト
ふんわり香る桜のクリームと、旬のいちごを贅沢に使用した季節限定のタルト。
春の訪れを感じる、やさしい味わいに仕上げました。
タルト台：プレーン
≪季節限定のホールタルトも販売中！≫
商品名 ：桜といちごのタルト
販売期間：2026年3～4月
販売価格：4号 3,000円 ／ 5号 5,000円 ／ 6号 6,200円
予約方法：お電話または店頭にて承ります。
【DISHES and TART SANについて】
SANが大切にしているのは、”おいしいもので、しあわせになってほしい”という想いです。
タルトは、ただのスイーツではなく、大切な人への想いを届ける贈りものだと考えています。
だからこそ、私たちは“タルトでおくる、伝える”という想いを大切に、
一つひとつ丁寧にお作りしています。
そしてもうひとつの楽しみは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理。
パスタソースをはじめ、味付けはすべてオリジナルレシピ。
自家製にこだわり、季節ごとに自由に入れ替わるメニューは、
満足感と充実感で心も満たしてくれます。
公式HP :
https://san-dishesandtart.com/
【SANブランド店舗紹介】
SAN豊田店
住所：〒471-0874 愛知県豊田市前田町３丁目40－１
アクセス：名古屋鉄道 上挙母駅徒歩13分
TEL： 0565-42-3339
営業時間：11:00~21:00
※12月31日～1月2日は休業日です。
SAN名古屋徳重店
住所：〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南２丁目４０３
アクセス：市営地下鉄桜通線 徳重駅徒歩12分
TEL： 052-879-6888
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
※12月31日～1月2日は休業日です。
SAN刈谷店
住所：〒448-0014 愛知県刈谷市青山町１丁目１５１－７
アクセス：名鉄名古屋本線 一ツ木駅 徒歩19分
TEL： 0566-91-7779
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
※12月31日～1月2日は休業日です。
SAN岡崎店
住所：〒４４４-０２０６ 愛知県岡崎市法性寺町猿待６３‐１
アクセス：愛知環状鉄道、JR東海道本線岡崎駅西口より徒歩約26分
TEL：0564-83-9554
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
※12月31日～1月2日は休業日です。
SAN一宮店
住所：〒491-0832 愛知県一宮市若竹２丁目３－１
アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅 徒歩25分
TEL：0586-85-6618
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
※12月31日～1月2日は休業日です。
SAN ASTY岐阜店
住所：〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1
アクセス：JR東海道線、高山本線「岐阜駅」／名鉄名古屋本線、各務原線 「名鉄岐阜駅」すぐ
TEL：058-201-5778
営業時間：10:00~22:00
SAN春日井店
住所：〒486-0805 愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180
アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分
TEL：0568-27-9651
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
※12月31日～1月2日は休業日です。
SAN三井アウトレットパーク岡崎店
住所：〒444-8590 愛知県岡崎市舞木町字金森200三井アウトレットパーク岡崎2階2270
アクセス：名鉄名古屋本線本宿駅より徒歩約15分
TEL：0564-64-1509
営業時間：11:00~21:00（施設に準ずる※変更の可能性あり）
SAN mozoワンダーシティ店※テイクアウトタルトのみ
住所：〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1階
アクセス：上小田井駅北口より徒歩約5分
TEL：052-938-7707
営業時間：10:00~21:00
【会社紹介】
エイムグループは、「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。
１０ブランド・２３店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ
▼グループ会社
・エイム・エンタープライズ株式会社
・エイムマーケティングエージェンシー株式会社
・エイムクリエーションズ株式会社
・エイムインターセクション株式会社
※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。
代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎
本社所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F
【代表ブランドの公式Instagram】
「和栗専門 紗織」： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/
「SILVA」： https://www.instagram.com/meieki_silva/
「京都四条 くをん」： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/
「いぶし鳥一香」：https://www.instagram.com/ibushidori_ichika/