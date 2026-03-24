祝72歳！日本公開作品100本突破！【ジャッキー・チェン生誕祭】“生涯現役”を宣言するアジア映画界の至宝 ジャッキー・チェン 命懸けのスタントと喜劇的センスを融合させた痛快アクションの数々を体感せよ！

ＡＸＮ株式会社

洋画専門チャンネル ザ・シネマ（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）は、1954年4月7日の生誕から今年で72歳を迎えるアジア映画界の至宝、ジャッキー・チェンを大特集いたします。日本公開作品100本突破という金字塔を打ち立て、今なお世界の第一線で活躍する“生涯現役スター”の魅力を余すところなくお届けします。映画初主演から50 周年を記念して作られたアクション超大作で、愛馬を引き連れて再起を目指す伝説のスタントマンを演じた『ライド・オン』、痛快カンフー西部劇アクション・コメディシリーズ『シャンハイ・ヌーン』『シャンハイ・ナイト』など、全6作品を4月4日(土)に一挙放送いたします。

日本公開作品100本突破！ジャッキー・チェン生誕祭

1954年4月7日生まれで今年で72歳！2026年の公開作『パンダプラン』で日本での公開作品も100本を超えて、なお生涯現役を宣言しているジャッキー・チェン。みんな大好きジャッキーの魅力満載のアクション作品をお届けします。

いつまでも変わらぬジャッキーが、愛馬を引き連れて再起を目指す伝説のスタントマンを演じたアクション超大作『ライド・オン』、ジャッキーがオーウェン・ウィルソンとともに西部で大暴れ！痛快カンフー西部劇アクション・コメディシリーズ『シャンハイ・ヌーン』『シャンハイ・ナイト』、ジャッキー・チェンのシリアスな演技が光る！実際の誘拐事件を基にした『ポリス・ストーリー』番外編『新ポリス・ストーリー(1993)』、1985年から始まった、ジャッキー・チェンのキャリアでもひときわ輝くヒットシリーズの集大成『ポリス・ストーリー／レジェンド』、体当たりスタントが戦国時代でも炸裂！構想20年を費やした武侠アクション大作『ラスト・ソルジャー（2010）』など、6作品を4月4日(土)に放送いたします。

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/756(https://www.thecinema.jp/tag/756)

《放送作品情報》

●『ライド・オン 』

放送日：4月4日(土)21:00～ほか

これが人生の集大成！

ジャッキー・チェン50 周年記念アクション超大作！

＜監督・脚本＞ラリー・ヤン

＜出演＞ジャッキー・チェン、リウ・ハオツン、グオ・チーリン、ユー・ロングァンほか

＜解説＞ジャッキー・チェン50周年記念作品！いつまでも変わらぬジャッキーが、愛馬を引き連れて再起を目指す伝説のスタントマンを演じたアクション超大作。

●『シャンハイ・ヌーン』

放送日：4月4日(土)11:00～ほか

ジャッキー・チェンが西部で大暴れ！

痛快カンフー西部劇アクション・コメディ！！

＜監督＞トム・デイ

＜出演＞ジャッキー・チェン、オーウェン・ウィルソン、ルーシー・リュー、ブランドン・メリルほか

＜解説＞製作総指揮・主演のジャッキー・チェンが、米コメディ界を牽引するオーウェン・ウィルソンを共演に起用。清王朝の姫を救う廷臣と西部の無法者の名コンビぶりを描くカンフー西部劇アクション・コメディ。

●『シャンハイ・ナイト』

放送日：4月4日(土)13:00～ほか

『シャンハイ・ヌーン』のジャッキー・チェン＆オーウェン・ウィルソン再び！

今度は英国で大暴れ

＜監督＞デヴィッド・ドブキン

＜出演＞ジャッキー・チェン、オーウェン・ウィルソン、ファン・ウォン、エイダン・ギレン、ドニー・イェンほか

＜解説＞ジャッキー・チェンとオーウェン・ウィルソンが組んだ大ヒット作の続編。ジャッキー映画でお馴染みのコミカルで独創的なアクションシーンやエンドロールのNG集など、とことん楽しませてくれる娯楽アクション。

●『新ポリス・ストーリー(1993) 』

放送日：4月4日(土)15:15～ほか

ジャッキー・チェンのシリアスな演技が光る！

実際の誘拐事件を基にした『ポリス・ストーリー』番外編

＜監督＞カーク・ウォン

＜出演＞ジャッキー・チェン、ケント・チェン、プア・レンレン、ロー・ガーインほか

＜解説＞ジャッキー・チェンの作品では異例ともいえる、香港で実際に起きた資産家誘拐事件を基にした作品。そのためカンフーアクションは控えめで、ジャッキーのシリアスな演技によって事件の緊迫感がひしひしと伝わる。

●『ポリス・ストーリー／レジェンド 』

放送日：4月4日(土)17:15～ほか

前代未聞の大量人質事件発生！

ベテラン刑事は、いかなる決着をつけるのか!?

＜監督・脚本＞ディン・シェン

＜出演＞ジャッキー・チェン、リウ・イエ、ジン・ティエン、クーリー・ナザーほか

＜解説＞ 1985年から始まった、ジャッキー・チェンのキャリアでもひときわ輝くヒットシリーズの集大成！色褪せないお馴染みのアクションで躍動するジャッキーを目撃せよ！

●『ラスト・ソルジャー(2010) 』

放送日：4月4日(土)19:15～ほか

構想20年を費やした武侠アクション大作！

＜監督・脚本＞ディン・シェン

＜出演＞ジャッキー・チェン、ワン・リーホン、ユ・スンジュン、リン・ポンほか

＜解説＞ジャッキー・チェンが構想に20年を費やし、製作総指揮・原案・武術指導も兼任した武侠アクション大作。おなじみのコミカルで危険なスタントを披露する一方、戦を好まない下級兵士に扮して平和の尊さを訴えかける。

『ライド・オン 』(C) 2023 BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD.,BEIJING HAIRUN PICRURES CO.,LTD. 『シャンハイ・ヌーン』(C) 2000 Buena Vista Pictures Distribution and Spyglass Entertainment Group, LP. 『シャンハイ・ナイト』(C) 2002 Buena Vista Pictures Distribution and Spyglass Entertainment Group, LP. 『新ポリス・ストーリー(1993) 』(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved. 『ポリス・ストーリー／レジェンド 』(C) 2013 Jackie & JJ Productions Limited, Wanda Media Company Limited and Starlit HK International Media Company Limited All rights reserved 『ラスト・ソルジャー(2010) 』(C) 2010 JACKIE & JJ PRODUCTIONS LTD. All Rights Reserved

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