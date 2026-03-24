14種の“もったいない素材”とのご縁から生まれたジン『LAST EN -縁-』、新発売

エシカル・スピリッツ株式会社東京エシカルジン『LAST EN -縁-』

エシカル・スピリッツ株式会社（本社：東京都台東区 / 代表取締役CEO：小野力 / 以下 エシカル・スピリッツ）は、シグニチャージンブランド『LAST』より、新たな東京エシカルジン『LAST EN -縁-（ラスト エン）』を4月7日(火)から全国で新発売します。



『LAST EN -縁-（ラスト エン）』は、これまでのジン造りで紡がれてきたさまざまな“もったいない素材”や素材提供者の方々とのご縁から生まれた、エシカル・スピリッツの集大成と言えるジンです。過去最多となる14種類の“もったいない素材”を使用しています。

日本で造る「ジン」とは何か。

私たちは、ジャパニーズクラフトジンの原点に立ち返り、日本らしさを追求しました。そして辿り着いたのが、「もったいない」の精神です。

すべてのものにご縁を感じながら、最後までその価値を使い切る心地よさと、「もったいない」から造ったものが「おいしい」という尊さ。これらの思いを味わえるジンこそが、私たちが日本で造るべきジンだと考えました。

エシカル・スピリッツは、「Starring the hidden gem.（隠れた才能をステージへ）」の思いのもと、“もったいない素材”を使ったジン造りを行う蒸留ベンチャーです。

活用先が見つからない・捨てるしかないと考えられている多くの素材が、実は豊かな香りや味わいを秘めていることを私たちは知っています。2020年の創業から6年が経ち、ジンに使用した“もったいない素材”の数は、150種類を超えました。

今春、新発売する東京エシカルジン『LAST EN -縁-』は、これまで育んできた素材提供者の方々とのご縁と、磨きをかけてきた蒸留技術を惜しみなくつぎ込んだ、エシカル・スピリッツの集大成とも言えるジンです。

ボタニカルには、ゆずの皮から造られたゆず精油『もったいないゆず』や抽出後の「緑茶」などを、さらに原酒には、規格外となった日本酒『獺祭』を蒸留した「日本酒スピリッツ」を使用しています。『獺祭』由来のまろやかな甘みが、個性豊かなボタニカルの香りを調和させることで、和の余韻を感じられる、飲みやすくスタンダードな味わいに仕上がりました。

自然や人とのご縁のなかにある日本の“おいしさ”を、ぜひゆったりとお楽しみください。

14種の「もったいない素材」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54781/table/109_1_81519937e781282f3696e9d774bb0cc0.jpg?v=202603240151 ]

素材や製品の詳細は、下記ブランドサイトにてご覧いただけます。

東京エシカルジン『LAST』公式ブランドサイト：https://last.ethicalspirits.jp/

中身とパッケージ

高い品質基準ゆえに規格外となってしまった日本酒『獺祭』から造られた「日本酒スピリッツ」、果汁を搾った後の「ゆずの皮」、抽出後の「緑茶」、漬け込み後の「梅」など全14種の“もったいない素材”を使用しました。爽やかなキレとやわらかな甘みがバランスした、和が香る、どこか懐かしく飲みやすい味わいのスタンダードジンです。

パッケージは、墨と筆を巧みに使いモダンジャパニーズを表現する現代アーティスト NAGON氏による円相のモチーフをあしらい、『LAST EN -縁-』を中心に環る素材や人、自然との“ご縁”を表現しています。

アーティスト NAGON氏について

墨と筆を巧みに使い、モダンジャパニーズを表現する現代アーティスト。

伝統文化を独自のスタイルで表現し続けている。

Instagram：https://www.instagram.com/nagon_calligraphy/

NAGON氏 描き下ろし 円相モチーフ『LAST EN -縁-』パッケージデザイン（左 700ml、右 200ml）

商品概要

商品名：LAST EN -縁-（読み：ラスト エン）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54781/table/109_2_05251ff9244a9e800b6bbb964fb9b72d.jpg?v=202603240151 ]

度数：41%

品目：スピリッツ（ジン）

発売期日：2026年4月7日（火）

発売地域：全国

全国の小売店、酒販店、飲食店および、エシカル・スピリッツ公式オンラインストア、公式Amazonショップ、蔵前の東京リバーサイド蒸溜所併設のオフィシャルストア、Bar & Dining「Stage by Ethical Spirits」などで、販売・提供します。

ジンブランド『LAST』について

“最後”に残された素材から、新たな価値が“続く”



LASTの言葉には、“最後”と“続く”の２つの意味があります。



東京エシカルジン『LAST』は、蒸留を通じて、さまざまな場所で“最後”に残された素材の新たな価値を見つけ、“続く”ものへと変えていく、エシカル・スピリッツのシグニチャージンブランドとして、2020年3月、日本酒造りの最後に残された「酒粕」の価値化をきっかけに誕生しました。



2024年1月に発売した『LAST ELYSIUM』では、“もったいない素材”として「酒粕」だけでなく「生姜の葉」を使用し、価値化する“もったいない素材”の幅を広げ、

さらに、2026年4月より新発売する『LAST EN -縁-』では、エシカル・スピリッツとして過去最多となる全14種の“もったいない素材”を使用しています。



その注目は、エシカルなプロセスのみならず、世界最高峰の品評会「IWSC2021」では最高金賞を受賞し、世界での上位9の作品に日本勢として唯一選出されるなど、香りや味わいなどの品質においても高い評価をいただいています。

東京エシカルジン『LAST』公式ブランドサイト：https://last.ethicalspirits.jp/

エシカル・スピリッツ株式会社

未活用素材の価値を引き出すクラフトジンを通じて、

東京・蔵前から世界へ

新たなものづくり文化を発信する蒸留スタートアップ。

「消費者が一番美味しいと思うお酒から、新しい価値に出会える」社会を目指します。

東京リバーサイド蒸溜所

< 1F：エシカル・スピリッツ オフィシャルストア >

エシカル・スピリッツが展開するクラフトジンをボトルとテイクアウトドリンクで販売しています。ジンの説明や ”香り” をお楽しみいただくことができます。

Instagram：https://instagram.com/ethicalspirits_jp

< 2F：Bar & Dining Stage by Ethical Spirits >

エシカル・スピリッツが展開するジンを使ったオリジナルカクテルや、それぞれの味わいに合わせて開発したフードメニューなどを提供するバーダイニング。

Instagram：https://www.instagram.com/stage_ethicalspirits/

代表取締役CEO：小野力

所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-9-3-4F

創業：2020年

事業：酒類(スピリッツ)の企画・製造および販売

取得免許：スピリッツ製造

コーポレートサイト：https://ethicalspirits.jp/

公式オンラインショップ：https://shop.ethicalspirits.jp/

Instagram：https://instagram.com/ethicalspirits_jp

X（Twitter）：https://x.com/ethical_spirits