お笑いラジオアプリ「GERA」、Z世代・推し活層へ届く人気のお笑い芸人タレントを起用した「タイアップ広告」、「YouTubeプロモーション」を大幅拡充！

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461)が運営する、国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、お笑い芸人・タレントのラジオ番組内でのタイアップに加え、YouTubeを活用したプロモーションプランの提供を開始いたしました。地上波クオリティの構成作家によるコンテンツ制作で、認知拡大からファン化までワンストップで実現します。

【サービス概要】

GERAは、お笑い賞レースで活躍する実力派から、ライブシーンを席巻する注目の若手まで、幅広い芸人の番組を配信する国内最大級の音声プラットフォームです 。

本サービスは、GERAでパーソナリティーを務めるお笑い芸人、タレントの既存番組内のコーナーを使ったタイアップや、ゼロから一社提供の特別オリジナル番組を立ち上げることも可能です。

また、GERAでパーソナリティーを務める一部芸人、タレントのYouTubeチャンネルを活用し、プロモーションを目的としたタイアップ動画の制作も可能です。

地上波で活躍するプロの構成作家が脚本から参画し、単なる広告枠の提供に留まらない「ファンに愛され、SNSで拡散される」コンテンツ制作をワンストップで支援します。

【GERAのプロモーションで実現可能になること】

【どんなことができるのか】

- 熱量の高い「推し活層」へのダイレクトなアプローチGERAは、若年層を中心とした「推し活」意欲の高いユーザーを多く抱えており、音声広告の完全聴取率は95％以上「2025年3月 自社調べ（対象：全番組平均）」を記録しています。高い再生完了率と、パーソナリティーに対して強いエンゲージメント（親愛の情や信頼感）を持っている「ファンダム型」の聴取、視聴環境により、企業メッセージが自分事として深く浸透し、ポジティブに受け入れられやすい土壌があります 。- 広告枠を超えた「SNS・メディア波及力」による話題化単なる音声広告にとどまらず、番組スタッフによる積極的なSNS発信（X、YouTube、TikTokなど ）や切り抜き動画の発信によって、高い拡散力が期待できます。過去には番組発の造語「お母さんヒス構文」がJC・JK流行語大賞に選出されるなど、GERA発のコンテンツが社会的なムーブメントを起こした実績もあり、デジタル上での多角的な露出と話題作りが可能です。- ターゲットに最適化された「柔軟なクリエイティブ展開」ブランドの世界観をゼロから構築する「オリジナル番組制作」から、既存の人気番組内での「タイアップコーナー」まで、目的に応じた柔軟なプラン選択が可能です。お笑い芸人の発想力を活かした「大喜利」などの体験型企画を取り入れることで、商品やサービスの魅力をエンターテインメントとして昇華させ、購買促進や応募へと強力に繋げることができます。■オリジナル番組制作プラン

企業様の一社提供番組をGERAで制作いたします。

キャスティングから番組構成までゼロベースからすべてワンストップで弊社で対応し、パーソナリティーによる提供読みなども含め、企業のブランディングに繋がるような親和性の高い番組配信を実現します。

■番組コーナータイアッププラン

GERAの既存で配信しているレギュラー番組内に特別コーナーを設け（5～10分程度目安）パーソナリティーのファン層に向けてコーナー独自性と、メッセージ性の高い展開を設計します。リスナーへのプレゼントキャンペーンなども加えることで興味関心を高めた施策を展開します。

■音声広告プラン

GERAアプリ内の各番組冒頭30秒程の尺で音声の純広告を配信いたします。

音声CMが最後まで流れ終えてから番組のエピソードが開始されるため、95％以上の完全聴取率で番組リスナーへ訴求力の高いアプローチが可能です。

※有料会員ではないリスナーが配信対象となります。

■番組イベント協賛

GERAで配信している番組が定常的に実施しているオフラインでのイベントや公開収録へ協賛いただくことが可能です。番組ファンやリスナーに対して、ダイレクトな訴求が可能です。

～ 事例 ～

・会場内でのCM上映

・会場内での製品、試供品のサンプリング

・全座席へQRコード付のチラシ配布

・簡易ブースを設け、製品の告知宣伝

等々...

■YouTubeプロモーション

「GERA」に関連する芸人、タレントのYouTubeチャンネル内で短・長尺問わずプロモーション展開が可能です。「商品レビュー」「ロケ企画」「大喜利形式の紹介」など、GERA（作家）が関わるからこそできる「お笑いコンテンツとしての広告」として「見られる」「目を引く」コンテンツとして実現いたします。

GERAの音声（耳）で深くエンゲージメントを築き、YouTube（目）で視覚的な商品理解を促すことでクロスメディアとしての効力も期待できます。

※起用対象となる芸人、タレント候補等詳細に関しましてはお問合せください

【お笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」について】

GERAはお笑い芸人を中心としたラジオアプリです。お笑い賞レースで活躍されている芸人や注目の若手を始め、ライブシーンで活躍されている芸人さんなど幅広いラインナップで配信しています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ファンコミュニケーションズ ファンマーケティング推進部 コンテンツプロデュースチーム

Email：sales@gera.fan

資料請求はこちら：https://form.run/@gera-sponsor

※音声コンテンツの受託制作もこちらから受け付けております

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。