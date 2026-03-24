＜約900万人の買い物難民の支援へ＞電話で注文できるECサービス「テレAIカート」、静岡で実証実験開始

テレ株式会社

テレ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平野晃弘）は、株式会社佐藤園（本社：静岡県静岡市、代表取締役：瓦谷健）と共同で、AI×電話×デジタル端末を組み合わせた注文システム「テレAIカート」を活用した、文字入力やインターネット操作を必要としない新しいECサービスの実証実験を開始します。

テレAIカートは、サイネージやスマートフォンで商品を選び、電話をかけるだけで注文ができるECサービスで、デジタル操作に不慣れな利用者にとっても、直感的で負担が少なく、誰もが利用できる、新しい通販サービスです。

イベント情報

本取り組みは、3月29日に静岡市で開催される地域イベント≪わらしなマルシェwith 佐藤園お茶カフェ≫で一般公開され、2026年6月末までの期間限定で併設する佐藤園お茶カフェ & Matcha Placeの展示やイベント内で、テレAIカートを活用した通販を行います。

佐藤園お茶カフェ & Matcha Placeは、高齢のお客様の来店も多く、デジタル端末を活用した購買体験がどのように受け入れられるかを試す、同店初のDX実証実験なります。

第11回 わらしなマルシェwith 佐藤園お茶カフェ

開催日：2026年3月29日（日）

会場：佐藤園 お茶カフェ ＆ Matcha Place

住所：静岡県静岡市葵区大原1107

駐車場：あり

お茶カフェ ＆ Matcha Place

詳しくはこちら：https://shop.satoen.co.jp/fs/tea-cafe

静岡市葵区大原にあるお茶カフェ ＆ Matcha Place

「選んで電話するだけ」で注文できる

テレAIカートによる注文は以下の3ステップで完了できます。

- 店頭のタッチパネルまたはスマートフォンで商品を選択- 表示された電話番号に発信- 自動音声でお届け先の名前と住所を受付

これにより、文字入力や会員登録などの複雑な操作を行うことなく、スマートフォン（または携帯電話）で電話するだけで商品を購入できます。

また、商品はお届け先に配送するため、注文者は重い荷物を持ち帰る必要がありません。

店頭での注文が難しい場合でも、電話番号を控えておき、落ち着いたタイミングで電話をしたり、チラシを持ち帰って後から自宅で注文したりすることも可能です。

「芸能人の声が聴ける」新しい買い物体験を提供

テレAIカートは、単なる電話注文にとどまらず、音声案内に芸能人や著名人の声を使用することで「購入プロセスそのものをエンターテインメント化する」という新しい買い物体験の提供を可能にします。

本企画では、ギター侍で一世を風靡したお笑いタレントの波田陽区さんが電話で注文をお伺いします。

テレAIカートのボイスコマースを活用することで、注文者にとっては「芸能人の声を楽しみながら買い物できる」という、特別な体験に。企業にとっては、ユーザー満足度の向上につなげられます。

約900万人の “買い物難民”の支援を目指す「テレAIカート」

日本では、高齢化や人口減少に伴い、近隣に店舗がない・移動手段がないなどの理由で日常の買い物が困難な「買い物難民（食料品アクセス困難人口）」が約900万人存在すると推計されています（農林水産省）。

特に高齢者層の多くは、「スマートフォン操作が苦手」「ECサイトの利用方法が分からない」「住所入力や会員登録が負担」といった理由から、ネット通販の利用も難しいケースが少なくありません。

テレAIカートは、こうした人々でも利用できる通販手段の提供を目的として開発されました。

今後は地方自治体と連携した実証実験の実施を予定しており、地域住民の生活支援や地方創生への貢献も視野に入れています。

2026年「買い物難民救済プロジェクト」始動

テレ株式会社では2026年3月より、電話による通販の普及を目指す「買い物難民救済プロジェクト」を立ち上げ、現在、賛同企業・団体を募集しています。

本プロジェクトでは、全国の通販企業や小売店舗と連携し、高齢者や移動困難者でも利用できる購買インフラの構築を目指します。

テレ株式会社

"さあ行こう！次のワクワクする世界へ"をスローガンに、AI技術と電話を組み合わせた音声通販サービス「テレAI」「テレAIカート」を展開するスタートアップ企業です。

「テレAI」は、音声案内に従って電話で「名前」「住所」「個数」を伝えるだけで商品注文ができる新しい通販サービスです。好きなタレントやキャラクターなどの声を音声案内に採用できる点が特長で、声による「購買活動のエンターテイメント化」を実現します。

また、注文者の音声は AI により自動で受注データ化されるため、事業者側は入電対応のために人を配置する必要がなく、24時間 365日電話注文を受け付けることが可能です。これにより、「テレAI」「テレAIカート」は、一般消費者向けに商品を販売する企業の新たな販売チャネルの構築を助け、既存通販事業のコスト削減や売上増加に貢献します。

本社所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館

代表取締役：平野 晃弘

事業内容：ボイスコマースプラットフォーム事業

設立：令和3年4月

資本金：1億8100万（資本準備金含む）

HP：https://te0.jp/

株式会社佐藤園

佐藤園の茶園は、標高約400メートルの静岡・本山にあります。本山は約800年前に静岡茶が生まれた地で、江戸時代には徳川家への献上茶として納められた名産地です。長年にわたりお茶づくりが続く理由は、標高の高い山あいの気候、朝夕の寒暖差、霧の発生など、香り高い茶を生む理想的な環境にあります。さらに、安倍川水系の清らかな水と肥沃な土壌にも恵まれています。この恵まれた地でお茶をつくり、皆様にお届けできることが、私たちの喜びであり、よりおいしいお茶を追求する原動力となっています。またお茶作りに関しても独自の「芯蒸し製法」で、お茶の香りと旨みを最大限引き出します。実際、お茶づくりのコンテスト第65大会全国茶品評会一等賞で13年連続入賞、ジャパン・フード・セレクション「グランプリ」という実績もあります。

本社所在地：〒421-1392 静岡県静岡市葵区大原1057

代表取締役：瓦谷 健

事業内容： 茶及び食品の通信販売

設立： 平成3年12月

事業内容： 1,000万円

筆頭株主：大五通商株式会社

HP：https://www.satoen.co.jp/index.html

佐藤園オンラインショップ：https://shop.satoen.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

テレ株式会社

担当：池田

TEL：03-6455-0448

MAIL：pr@te0.jp

株式会社佐藤園

広報担当：濱田

TEL：054-270-1336

FAX：054-270-1337

MAIL：seisaku02@satoen.co.jp

※製品のサンプル、またレビュー取材やパブリシティなどご希望の場合はご連絡ください。