株式会社Meta Heroes、大阪青年会議所 3月度月例会にて「防災×最新技術」をテーマに特別講演

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年3月16日（月）、帝国ホテル大阪にて開催された「一般社団法人大阪青年会議所 3月度月例会」にて登壇の機会をいただき、防災をテーマにした講演および展示を実施いたしました。

■講演内容：なぜ、今「防災」が必要なのか

講演では、当社代表の松石和俊と、DX教育施設「Hero Egg」のプロデューサーである近藤にこるが登壇。60分間にわたり、単なる技術論に留まらない「防災の本質」について語りました。

■体験ブースでの技術展示

- 「慈愛」と地域コミュニティの繋がり松石からは、防災活動の根底にあるのは「地域への想いと繋がり（慈愛）」であるというメッセージを伝えました。テクノロジーはあくまで手段であり、それを使ってどのように隣人の命を守り、助け合えるコミュニティを再構築するかが、社会課題解決の鍵であることを強調しました。- 次世代へ繋ぐ「Hero Egg」の役割近藤からは、未来を担う子どもたちが最先端技術を学び、自ら課題を解決する力を養う重要性について言及。2024年に開設したDX教育施設「Hero Egg」での知見を活かし、防災を身近なものとして捉える教育のあり方を提示しました。

講演と並行し、同会場内にて当社とグループ会社である株式会社Meta Earth Heroesの防災メタバースを体験できるブース展示も行いました。多くの来場者に、仮想空間での防災訓練シミュレーションを体験いただき、具体的な自治体・企業での活用シーンについての意見交換が活発に行われました。

防災という重い課題に対し、メタバースやAIを「自分事化」するための架け橋とし、地域コミュニティに根ざした「慈愛」の精神を次世代へ繋いでいく。これこそが、株式会社Meta Heroesの使命です。

今後も当社は、教育施設「Hero Egg」を通じて未来の担い手を育成するとともに、自治体・企業・団体の皆様と手を取り合い、テクノロジーの力で誰もが大切な人を守る「ヒーロー」になれる、安心・安全な社会の実現に邁進してまいります。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。 楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育む。Hero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】： info@heroegg.com

株式会社Meta Earth Heroes

本社所在地：東京都渋谷区代官山町20-23 Forestgate Daikanyama MAIN棟3F

代表取締役：松石和俊、木村麻子

設立：2025年 1月 23日

事業内容：XR、メタバースの企画・制作・販売、教育施設運営、WEB3関連事業

問い合わせ先：info@metaearth.co.jp

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： https://meta-heroes.co.jp

X（旧Twitter）アカウント： https://x.com/metaheroes_100

公式LINEアカウント： https://lin.ee/K9vdyLx