成長企業が直面する「ガバナンスの壁」を突破する～IPOを止めない「アウトソーシング」戦略～4月10日に無料オンラインセミナー開催

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、2026年4月15日（水）に、「成長企業が直面する『ガバナンスの壁』を突破する ～IPOを止めない『アウトソーシング』戦略～(https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-03-17/4by4d4)」をテーマとした無料オンラインセミナーを開催します。

急成長の裏で露呈する組織の綻びと経営リスク

売上は順調に拡大し、人員も増えている。しかし、なぜか代表者の業務は減らず、組織としての「綻び」が見え始めている。これは急成長を遂げる企業がよく直面する課題です。

事業の推進力に管理体制が追いつかない状態を放置すれば、労務管理の不備や会計処理のミスが露呈し、上場審査の停滞を招くだけでなく、企業の信頼性を根底から揺るがす事態に発展しかねません。

特に監査法人や主幹事証券からの指摘は、専門的かつ広範囲に及びます。何から手をつければいいのか優先順位が判断できないまま、現場が疲弊していく負の連鎖を断ち切るためには、管理体制を単なる「守り」のルールとしてではなく、持続的な成長を支える「攻めの仕組み」へと再定義する必要があります。

2026年の採用難を突破する「外部プロ」の活用戦略

上場準備を加速させるための正攻法は、経験豊富なCFOや管理部長を採用することです。しかし、2026年の人材市場において、IPO実務に精通した人材の獲得競争は激化の一途を辿っています。

採用活動に半年以上を費やし、その間もガバナンス整備が停滞し続けることは、経営上の大きな損失です。

本セミナーでは、自社採用に固執せず、外部の専門家をチームの一員として迎え入れる「伴走型アウトソーシング」の有効性を解説します。

このようなお悩みがある方にオススメです

学べるポイント・参加するメリット

- N-2期～N-1期で、管理体制整備に不安を感じている経営者- CFOの方 ・監査法人・主幹事証券から指摘を受けている管理部門責任者の方- 急成長に組織整備が追いついていないベンチャー・成長企業の経営陣- IPOを止めないための“リスクの優先順位付け”の考え方- CFO採用・コンサル・アウトソーシングの最適な使い分け- J-SOX・内部統制を“やりすぎず、足りなすぎない”設計方法

成長を止めないための、確かな管理体制づくりを。 その第一歩として、ぜひ本セミナーへお申し込みください。

セミナー開催概要

【無料】セミナー申し込みはこちら :https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-03-17/4by4d4[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/67_1_008f1ecc2d8f3dddc267255bc483c456.jpg?v=202603240151 ]

登壇者ブリッジコンサルティンググループ株式会社コンサルティング事業本部塚田 丈

月間40件以上のプロジェクトを統括。規模、業種に関係なく1社1社の課題に合わせた「プロシェアリング事業」を顧客に提供しています。 実際の支援事例もお話しますので、ぜひ皆様の課題についても教えてください。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/67_2_3c7ea62ee0baa56c7c4a90947deb41bf.jpg?v=202603240151 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社

【本件に関するお問い合わせ】

ブリッジコンサルティンググループ株式会社 広報担当

取材・メディア掲載に関するご依頼も、下記フォームより承っております。

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