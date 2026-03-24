リビング学習にもおすすめ！手で簡単にライトの高さを調整できる「ペンダントバーライト」を発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月上旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「昇降式ペンダントバー ライト(YIYI25)」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062771s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062771s/)

近年、リビングやダイニングで子どもが学習する場面が多く見られるようになってきました。食事や団らんに加え、宿題や読書など、同じ空間で複数の過ごし方をすることが多くなり、シーンに合わせた光の整え方が、暮らしの快適さに影響する要素のひとつとして注目されています。

こうした日常の変化に寄り添う提案として、手で簡単にライトの高さを調整できる昇降式ペンダントバーライトを発売します。

食卓をやさしく照らしたいとき、本やノートに光を近づけたいときなど、用途や過ごし方に応じて高さを直感的に調整できる設計です。部屋の印象をすっきり保ちながら、家族それぞれの時間に合わせた光環境づくりをサポートします。さらに、本体上部にアッパーライトも搭載。ライトの下部を照らすだけでなく、天井を照らして、間接照明として空間を演出することもできます。

■商品特徴

１. 手で簡単にライトの高さを変えられる

バーライトを手で引くことで2本のコードが引き出され、お好みの高さにバーライトを固定することができます。元に戻したい場合も手で持ち上げるだけでコードが引き戻され、お好みの高さに調整できます。普段は高めの位置でペンダントバーライトとして、高さを下げればデスクライトとして使用でき、リビングやダイニングがワーキングスペースに変わります。

２. アッパーライトで空間を演出

間接照明として使えるアッパーライト付き。普段は主照明で部屋を照らし、リラックスタイムにはアッパーライトを間接照明として使用することができます。これ一台で、シーンに合わせた最適なあかりを選ぶことができます。

３. きめ細かな 調光・調色機能

主照明は調光10段階・調色11段階、間接照明は調光5段階で調節が可能。リモコンのボタンを長押しすると、無段階でさらに細かい調節ができます。気分やシーンに合わせて、細かく明かりをコントロールできます。

「昇降式ペンダントバーライト」で、毎日の暮らしをちょっと便利にしませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】昇降式 ペンダントバーライト(YIYI25)

【価格】19,900円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062771s/

【サイズ（約）】幅120cm×奥行1.6cm×高さ7cm（コード・カバー含まず）

【質量（約）】3.1kg（コード・カバー含まず）

【定格消費電力】40W（主照明）、6.1W（間接照明）

【調光段数】10段階（主照明）、5段階（間接照明）

【調色段数】11段階（主照明）

【固有エネルギー消費効率】62.6 lm/W（主照明）、57.3 lm/W（間接照明）

【定格光束（約）】2507 lm（主照明）、350 lm（間接照明）

【LED光源寿命】40,000時間（※1）

※1 LED光源寿命は製品寿命を保証するものではありません。点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれかの短い時間を推定したものです。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。