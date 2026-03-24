【エンポリオ アルマーニ】2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」 - INIとともに描く、異文化の旅と美の原点

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

エンポリオ アルマーニは、2026年春夏メンズコレクションのテーマ「ORIGINS」を元に、グローバルボーイズグループINIを迎えた、スペシャルビジュアルおよび動画コンテンツを公開します。

本プロジェクトでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲を映像に用い、ビジュアル・音楽・装いが一体となった表現を通して、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に伝えます。

「ORIGINS」は、異文化を探求する旅のなかで見出されるルーツや価値観に光を当て、文化的背景と個性を讃えるコレクションです。軽やかな素材と流れるようなフォルム、太陽に照らされた大地を思わせる色彩が重なり合い、装いそのものが内なるエネルギーや前向きな意志を映し出します。伝統と現代が自然に交差し、新たな美として調和していく──その姿に、エンポリオ アルマーニが考えるファッションの本質が表現されています。

INIの11人が持つ多様な個性やバックグラウンドは、「ORIGINS」が掲げる“文化的ルーツへの敬意”や“自由な自己表現”と深く共鳴します。それぞれ異なる感性がひとつの表現として調和する姿は、コレクションのメッセージを現代的な視点で可視化し、映像と楽曲を通して、より感覚的に伝えます。

本動画では、INIの新曲「Sand Castle」がコラボレーションソングとして起用されています。

「Sand Castle」は、INIにとって初の全編英語歌詞による楽曲で、自身の内面にある既成概念を砂の城に例え、自己と向き合う姿を表現しています。軽やかで浮遊感のあるR&Bサウンドが印象的で、グループとして新たな自己表現に挑戦する意志が感じられる一曲となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_MWllXaVyyM ]

本ビジュアルおよび動画コンテンツは、Armani.comをはじめ、ソーシャルメディア、交通広告などで順次公開予定です。

下記リンクよりご覧いただけます。

https://www.armani.com/ja-jp/emporio-armani/experience/ini/

INI PROFILE

2021年のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組グローバルボーイズグループ。6TH SINGLE『THE FRAME』で初のミリオンを達成し、2025年にはBillboard JAPANシングル・セールス年間チャートで首位を獲得。『MAMA AWARDS』では2年連続で受賞するなど国際的な評価をさらに高めています。2026年4月22日に8TH SINGLE『PULSE』をリリース予定。

エンポリオ アルマーニ

1981年、イタリア・ミラノでデザイナー ジョルジオ・アルマーニによって創設されたブランド。

着心地と自由な発想を大切にし、都会的で洗練されたスタイルを提案しています。エンポリオとはイタリア語で「あらゆるものが手に入る大きな市場」を意味し、その名の通り、エンポリオ アルマーニではメンズ・ウィメンズのウェアをはじめ、小物、時計、フレグランス、アンダーウェア、スポーツウェアまで幅広く展開しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070