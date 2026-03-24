アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

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シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』グッズの予約販売を下記サイトにて3月24日（火）から開始いたしました。




アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』より


大人気描き起こしシリーズ「ちぽっけ」を使用したグッズが登場！




缶バッジやステッカーなど豊富なラインナップをお見逃しなく♪




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2026年3月24日（火）12:00 ～ 2026年4月14日（火）23:59


■発売予定日：2026年6月下旬予定






～～商品ラインナップご紹介～～








(C)亀山陽平／タイタン工業




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




■アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』公式HP


https://milkygalacticuniverse.com/





今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！






＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


中津明大ビル 8階


大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売