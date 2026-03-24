アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』グッズの予約販売を下記サイトにて3月24日（火）から開始いたしました。

アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』より

大人気描き起こしシリーズ「ちぽっけ」を使用したグッズが登場！

缶バッジやステッカーなど豊富なラインナップをお見逃しなく♪

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約期間：2026年3月24日（火）12:00 ～ 2026年4月14日（火）23:59

■発売予定日：2026年6月下旬予定

～～商品ラインナップご紹介～～

(C)亀山陽平／タイタン工業

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

■アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』公式HP

https://milkygalacticuniverse.com/

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル 8階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売