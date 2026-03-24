アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』グッズの予約販売を下記サイトにて3月24日（火）から開始いたしました。
アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』より
大人気描き起こしシリーズ「ちぽっけ」を使用したグッズが登場！
缶バッジやステッカーなど豊富なラインナップをお見逃しなく♪
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約期間：2026年3月24日（火）12:00 ～ 2026年4月14日（火）23:59
■発売予定日：2026年6月下旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)亀山陽平／タイタン工業
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
■アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』公式HP
https://milkygalacticuniverse.com/
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売