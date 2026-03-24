TVアニメ『レベルE』POP UP STORE in ロフト開催決定！！

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平成23年に放映されたTVアニメ『レベルE』のPOP UP STOREが、まさかの令和8年ロフトに登場！

【TVアニメ『レベルE』POP UP STORE in ロフト】の開催が決定しました。

TVアニメ『レベルE』が、アニメ放映から15年後になんとPOP UP STOREに…!?

2026年4月より渋谷・梅田・天神・栄・仙台のロフト5店舗を巡回いたします。

イベントメインビジュアルには、王子とクラフトを特別に描きおろし。

劇中に登場した白猫に加え、POP UP STOREオリジナルの黒猫も…!?

会場には2人のビッグパネルや描きおこしミニキャラを使用したミニキャラパネルをご用意。

一緒に写真撮影をお楽しみいただけます。

POP UP STORE会場先行オリジナルグッズは、描きおろしイラストのほか、描きおこしミニキャラのグッズなど盛りだくさんの内容となっております。

【描きおこしミニキャラ】

王子私服ver.・王子アパレル姫ver.・クラフト私服ver.・クラフト麦わら帽子ver.・雪隆・ルナ王女・立花先生（真の姿）の7種をラインナップ。

【お買上げ特典】

お買上げ特典として描きおこしミニキャラを使用したチケット風カード（全7種）をご用意しております。税込2,000円以上お買上げごとに1枚ランダムにてプレゼント！

【商品紹介】

イベント会場先行販売アイテムの一部をご紹介します。

■アクリルスタンド 全2種 描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド■Long ruler（30cm定規） 全2種 バカみたいに大きな定規■あなたのそばに…ビッグアクリルスタンド 全2種 バカみたいに大きなアクリルスタンド■ビッグタペストリー 全2種 バカみたいに大きなタペストリー■おなまえアクリルキーホルダー 全7種 描きおこしミニキャラを使用した選べるキーホルダー■ドリップコーヒー～バカ王子ブレンド～ 香り高いドリップコーヒー（深煎り）■トレーディングバカ王子缶バッジコレクション 全8種 ホロ仕様の王子が1種入ったバカ王子だらけの缶バッジ

【TVアニメ『レベルE』POP UP STORE in ロフト】開催概要

■渋谷ロフト

2026年4月9日（木）～4月23日（木）

渋谷ロフト6階アート＆カルチャー フォーラムA

最終日は18時閉場予定

■梅田ロフト

2026年5月9日（土）～5月24日（日）

阪神梅田本店6階 ロフトマーケット2

最終日は17時閉場予定

■天神ロフト

2026年6月9日（火）～6月21日（日）

ミーナ天神6階バラエティ雑貨売場

最終日は18時閉場予定

■栄ロフト

2026年7月1日（水）～7月20日（月・祝）

SAKAE NOVA6階 バラエティ雑貨売場

最終日は17時閉場予定

■仙台ロフト

2026年8月4日（火）～8月20日（木）

３階バラエティ雑貨売場

最終日17時閉場予定

※開催日程は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※各店舗の営業状況につきましては、各店舗のHP・X（旧twitter）にてご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※混雑が予想される場合は入場制限等実施する可能性がございます。

各店舗のX（旧twitter）・イベント公式X（旧twitter）にてご確認の上ご来場ください。

■告知用X（旧twitter）

Pアニメストア POP UP STORE公式 @Pani_popupstore

■推奨ハッシュタグ

#レベルE #バカ王子 #レベルEロフト

■原作（紙版・デジタル版）

集英社文庫

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-619152-4

TVアニメ『レベルE』とは

原作・冨樫義博により1995年から1997年にかけて集英社『週刊少年ジャンプ』にて掲載された漫画のアニメーション作品。

アニメーション制作はスタジオぴえろ。

2011年1月から4月にかけて放映された。

現在、地球には数百種類の異星人が行き交い生活している…

友好的な種族、好戦的な種族、研究目的から犯罪まで、多種多様な性格の異星人が奇妙なバランスを保ちつつ混在している…

そのことに気づいていないのは地球人だけなのだ…

そして、また一人、地球にとんでもない男がやってきた…

彼は宇宙一の天才的な頭脳の持ち主。

しかし、性格に大きな問題があり、暇になると退屈しのぎにいつもトラブルを巻き起こす。

高校球児、小学生、王女様…

国籍、職業、年齢、性別、宇宙人、周囲の者すべてを巻き込んだ彼の計画とはいったい…？

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

原作／冨樫義博「レベルE」（集英社「ジャンプコミックス」刊）

(C)Yoshihiro Togashi 1995年-1997年 (C)ぴえろ・テレビ東京／集英社