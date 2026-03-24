AI時代の創作を守る新アプリ「COLOPL Contents Protector」を開発・無料提供開始

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（本社：東京都港区、代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、以下「コロプラ」）は、生成AIを取り巻く環境の変化を背景に、クリエイターが安心して作品を公開できる保護ツール「COLOPL Contents Protector（コロプラ コンテンツ プロテクター、以下CCP）」を開発し、2026年3月24日（火）より無料アプリとして提供を開始しました。

生成AIは創作の可能性を大きく広げる一方で、SNSなどに公開された作品が、クリエイターの知らないところでAIの学習や加工、再利用の対象となるケースも生まれています。こうした状況は、クリエイターだけでなく、作品を楽しむファンにとっても不安や不信感につながり、創作文化全体に影響を与えつつあります。

コロプラは、エンターテインメント領域でいち早く生成AIの活用を進めてきた企業として、CCPを通じて、クリエイターの創作価値と信頼が適切に守られる、健全なAI利用環境の実現を目指してまいります。

■開発背景

生成AIの普及が進むなか、作品を公開すること自体が、クリエイターにとって慎重な判断を迫られる状況が生まれています。SNSなどに投稿した創作物が、本人の意図しない形で学習や加工、再利用の対象となるケースが現実に起きており、創作活動の継続や発信の在り方に悩む声も少なくありません。

こうした懸念を背景に、SNSへの作品投稿を控えたり、別のプラットフォームへ移行したりする動きも見られています。また、生成AIやデータ利用に関する法整備を検討する国も出てきており、生成AIと創作の関係は、いまやクリエイターに限らず、社会全体の関心事項となっています。

一方で、既存の創作物を守るための手段には、学習阻害を目的とすることによる法的整理の難しさや、運用コストの問題から継続が困難であること、保護対象となる画像データをサーバーに保持することによるリスクなど、さまざまな課題がありました。そのため、誰もが安心して使える手段は、十分に確立されていませんでした。

こうした背景を受けコロプラは、生成AIを活用した業務の効率化や生成AIを組み込んだゲーム開発にも取り組んできた企業として、その利便性だけでなく、生成AIの普及に伴って生じる社会的な課題にも、責任をもって向き合う必要があると考えました。そこで、クリエイターの創作物を保護する一つの選択肢としてCCPを開発し、アプリとして無料で提供することに至りました。

■「COLOPL Contents Protector」とは

「COLOPL Contents Protector」は、生成AIによる無断学習や第三者による意図しない二次利用等、クリエイター本人が望まない形で作品が使われてしまうリスクに対し、作品そのものに“保護の仕組み”を組み込むことで抑止効果を発揮するコンテンツ保護ツールです。

クリエイターが安心して作品を公開し、創作活動を継続できる環境づくりを目的としています。

＜CCPの仕組み＞

CCPでは、以下の仕組みを採用しています。

１.作品を暗号化（プロテクト）

※JPEG, PNG, GIF形式（アニメーション・透明度含む）に対応

２.暗号化（プロテクト）された情報を画像データ内に埋め込み

３.正規のアプリ利用者のみが復号（プロテクト解除）して閲覧可能

この仕組みによって、

・生成AIにそのまま学習させた場合、学習データとしての価値を著しく低下させる

・仮に復号して学習・利用した場合、日本国内法における「技術的保護・制限手段」を回避した行為として、違法性が問われ得る（※）

といった、技術面と法律面の両方からの抑止効果を実現しています。

また、CCPは画像データそのものをサーバーに保持せず、鍵の管理のみを行う設計とすることで、情報流出リスクを抑えています。さらに、広告を導入することで持続的なサービスの提供を可能にしています。

※CCPは、日本国内法における「技術的保護・制限手段」に該当するとの法務見解を前提に設計されています。

＜クリエイターの皆様に安心して使っていただくための３つのポイント＞

１.法的保護の確立

CCPは、日本国内における著作権法・不正競争防止法の観点から適切な技術的保護・制限手段を提供することで、作品を法的に保護しつつ、見てもらいたい人に見せられることを目的とした仕組みです。

２.作品データの外部送信なし

作品の暗号化（プロテクト）はアプリ利用者本人のデバイス上でのみ行われ、外部送信をされることはありません。

また、閲覧相手を制限する設定も可能です。この設定を利用した場合、作品を閲覧するには専用の鍵が必要となり、鍵を持たない第三者がプロテクトを解除することはできません。これにより、公開範囲をコントロールしながら作品を共有できます。

３.透明性の確保

特設サイトでは、CCPの保護技術や処理プロセスについての情報を公開しています。どのような仕組みで作品が保護されるのか、保護の範囲や限界についても誠実に公開することで、安心してサービスをご利用いただける環境を提供します。

▼詳細はこちら

「COLOPL Contents Protector」特設サイト：https://contents-protector.colopl.jp/

「見せたい。でも、奪われたくない」そんなクリエイターの想いに応えることはもちろん、クリエイターとユーザーの健全な関係性を支えるサービスです。コロプラは今後も、生成AIを含む新しい技術の可能性を積極的に取り入れながら、同時に、クリエイターが安心して創作活動を続けられる環境づくりに取り組んでまいります。

■「COLOPL Contents Protector」概要

・名称：COLOPL Contents Protector

・対応端末：iOS、Android(TM)

・対応言語：日本語・英語

・提供地域：日本（2026年3月24日時点）

・価格：無料（広告あり）

・提供開始日：2026年3月24日（火）

・対応OS：Android 12 以降、iOS / iPadOS 15.1 以降

ストアページ

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/colopl-contents-protector/id6758036330

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.colopl.creapl

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。