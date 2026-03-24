【重版決定】コミックシーモア・pixivコミックにて話題沸騰中！『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室１』／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社（本社：東京都台東区）は、３月6日(金)発売のPASH!コミックス『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室１』の重版をいたしました。
『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室１』
漫画：椎葉きのこ
原作：琴乃葉
キャラクター原案：さんど
発行所：株式会社主婦と生活社
定価：700円＋税
重版出来日：2026年3月24日より順次出荷
ISBN：978-4-391-16701-6
●あらすじ
《学者肌令嬢×策士な上司の研究室ロマンス、開幕(ハート)》
薬草研究者として仕事に没頭するライラ。
しかし、研究の成果は婚約者に横取りされ、家族からは容姿の美しい双子の妹と比較されなじられる日々。
そんなライラの前に現れたのは隣国の研究者・アシュレン。
「あなたをスカウトしたい」
ライラが同じ研究者だと見破ったアシュレンの目を信じ、隣国へ渡る決意をするが…？
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●連載情報
毎月第２・４火曜日にコミックPASH! neoにて連載中(ハート)
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●原作情報
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・原作小説１巻：https://pashbooks.jp/series/yakusou/yakusoub1/
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・原作小説３巻：https://pashbooks.jp/series/yakusou/yakusoub3/
●関連情報
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