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「京王ポイント」を利用できるマツモトキヨシが４月１日（水）から新たに１０店舗拡大します
〜沿線で２３店舗が利用可能に。加盟記念キャンペーンも開催〜
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）、株式会社京王パスポートクラブ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古屋 圭子）は、お客さまの利便性向上および沿線エリア活性化による沿線価値向上を目的に４月１日（水）から京王線・井の頭線の沿線にある「マツモトキヨシ」の１０店舗において、京王電鉄が運営する「京王ポイントサービス」（以下、「京王ポイント」）を新たに開始します。これにより沿線の「マツモトキヨシ」における京王ポイント加盟店舗は２３店舗に拡大します。
また、今回京王ポイントに加盟したマツモトキヨシ１０店舗に、京王八王子駅前店（３月６日（金）から京王ポイントに加盟）を加えた全１１店舗で京王ポイント５倍キャンペーンを４月１日（水）から４月５日（日）まで開催します。
２００２年にスタートした本サービスは、 ２０２６年２月末時点で会員数約１８７万人、加盟店数約７５０店舗と多くの方々にご利用いただいています。今回の取り組みを機に、沿線居住者の日常的な買い物シーンでの京王ポイント活用を一層促進していきます。
１．「マツモトキヨシ」京王ポイント新規加盟店舗一覧（１０店舗）
２．「マツモトキヨシ」スタート記念京王ポイント５倍キャンペーンについて
（１）期 間
４月１日（水）から４月５日（日）まで 計５日間
（２）対象店舗
上記「マツモトキヨシ」京王ポイント新規加盟店舗一覧に記載の１０店舗に、
３月６日（金）からサービスを開始した京王八王子駅前店を加えた計１１店舗
（３）特 典
期間中、対象店舗にて京王パスポートカードをご提示のうえ、お買い物をすると通常
の５倍の京王ポイントを加算します
（４）キャンペーンに関するお問い合わせ先
キャンペーンページ（３月２５日公開）
https://www.keio-passport.co.jp/blog/campaign/matsukiyo-2604.html
３．京王ポイント加盟に関する事業者様のお問い合わせ先
（１）お問合せ先
株式会社京王パスポートクラブ 営業本部 営業企画部 加盟店開拓担当
ＴＥＬ ０１２０−５５０−５６８
平日１０：００〜１１：５５／１３：００〜１７：００
（２）公式サイト
京王パスポートクラブ公式サイトには、京王ポイント加盟に関する専用ページや導入店舗のインタビューを掲出しております。沿線企業の皆さまからのお問い合わせを
随時受け付けしています。
https://www.keio-passport.co.jp/info/kameiten-boshu/index.html
【参考】京王ポイントサービスについて
京王ポイントサービスは、２００２年１０月にスタートした京王沿線約７５０店舗で「貯まる・ 使える」サービスです。貯めたポイントは、１ポイント＝１円からさまざまな対象店舗でご利用い ただけます(※)。
ポイントサービス２０周年を機に「京王グループ共通ポイント」から「京王ポイント」とサービス名称を変え、グループ店舗以外の沿線店舗や自治体との取り組みを順次拡大しており、渋谷区西原・幡ヶ谷・笹塚商店街の加盟、武蔵府中ル・シーニュの加盟、多摩市健幸スタンプラリーの実施を行ってまいりました。また、直近では世田谷区商店街振興組合連合会が運営するデジタル地域通貨「せたがやPay」のポイントに交換できる実証実験などにより地域のプレイヤーとの共創も拡大しております。
※：一部１ポイント単位でご利用いただけない対象店がございます。
(参考) ２０２４年４月１７日発表「武蔵府中ル・シーニュの加盟について」
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20240417_lesigne.pdf
(参考) ２０２４年８月２８日発表「多摩市健幸スタンプラリーの実施について」
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20240828_tamacity.pdf
(参考) ２０２５年１０月２９日発表「京王ポイントをせたがやPayポイントへ交換できる実証実験開始について」
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20251029_setagayapay.pdf
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL. ０４２-３３７-３１０６
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）、株式会社京王パスポートクラブ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古屋 圭子）は、お客さまの利便性向上および沿線エリア活性化による沿線価値向上を目的に４月１日（水）から京王線・井の頭線の沿線にある「マツモトキヨシ」の１０店舗において、京王電鉄が運営する「京王ポイントサービス」（以下、「京王ポイント」）を新たに開始します。これにより沿線の「マツモトキヨシ」における京王ポイント加盟店舗は２３店舗に拡大します。
２００２年にスタートした本サービスは、 ２０２６年２月末時点で会員数約１８７万人、加盟店数約７５０店舗と多くの方々にご利用いただいています。今回の取り組みを機に、沿線居住者の日常的な買い物シーンでの京王ポイント活用を一層促進していきます。
≪マツモトキヨシ 京王ポイント加盟店沿線マップ≫
１．「マツモトキヨシ」京王ポイント新規加盟店舗一覧（１０店舗）
２．「マツモトキヨシ」スタート記念京王ポイント５倍キャンペーンについて
（１）期 間
４月１日（水）から４月５日（日）まで 計５日間
（２）対象店舗
上記「マツモトキヨシ」京王ポイント新規加盟店舗一覧に記載の１０店舗に、
３月６日（金）からサービスを開始した京王八王子駅前店を加えた計１１店舗
（３）特 典
期間中、対象店舗にて京王パスポートカードをご提示のうえ、お買い物をすると通常
の５倍の京王ポイントを加算します
（４）キャンペーンに関するお問い合わせ先
キャンペーンページ（３月２５日公開）
https://www.keio-passport.co.jp/blog/campaign/matsukiyo-2604.html
３．京王ポイント加盟に関する事業者様のお問い合わせ先
（１）お問合せ先
株式会社京王パスポートクラブ 営業本部 営業企画部 加盟店開拓担当
ＴＥＬ ０１２０−５５０−５６８
平日１０：００〜１１：５５／１３：００〜１７：００
（２）公式サイト
京王パスポートクラブ公式サイトには、京王ポイント加盟に関する専用ページや導入店舗のインタビューを掲出しております。沿線企業の皆さまからのお問い合わせを
随時受け付けしています。
https://www.keio-passport.co.jp/info/kameiten-boshu/index.html
【参考】京王ポイントサービスについて
京王ポイントサービスは、２００２年１０月にスタートした京王沿線約７５０店舗で「貯まる・ 使える」サービスです。貯めたポイントは、１ポイント＝１円からさまざまな対象店舗でご利用い ただけます(※)。
ポイントサービス２０周年を機に「京王グループ共通ポイント」から「京王ポイント」とサービス名称を変え、グループ店舗以外の沿線店舗や自治体との取り組みを順次拡大しており、渋谷区西原・幡ヶ谷・笹塚商店街の加盟、武蔵府中ル・シーニュの加盟、多摩市健幸スタンプラリーの実施を行ってまいりました。また、直近では世田谷区商店街振興組合連合会が運営するデジタル地域通貨「せたがやPay」のポイントに交換できる実証実験などにより地域のプレイヤーとの共創も拡大しております。
※：一部１ポイント単位でご利用いただけない対象店がございます。
(参考) ２０２４年４月１７日発表「武蔵府中ル・シーニュの加盟について」
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20240417_lesigne.pdf
(参考) ２０２４年８月２８日発表「多摩市健幸スタンプラリーの実施について」
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20240828_tamacity.pdf
(参考) ２０２５年１０月２９日発表「京王ポイントをせたがやPayポイントへ交換できる実証実験開始について」
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20251029_setagayapay.pdf
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL. ０４２-３３７-３１０６