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IT資産管理システムMCoreが社内向けアプリストア機能を強化
〜OS情報など配布条件の拡充、管理者権限を持たないユーザでも画面操作で簡単インストール〜
住友電工情報システム株式会社は、IT資産管理／セキュリティ管理統合システムの最新版「MCore(エムコア)Ver.7.9SP1」を3月24日より販売開始します。社内向けアプリストアであるソフトウェアライブラリ機能を強化し、管理者が詳細な条件を指定して配布可能になったほか、サイレントインストール非対応のソフトウェアも簡単に配布できるようになりました。また、Webアクセス制御機能で現場の利便性を維持しやすい「禁止リスト方式」を追加しました。多様化するPC環境やWeb利用の現場に即し、管理者の運用負荷を軽減しつつ、より確実なエンドポイント管理を実現します。
・Webサイト
その他の詳細情報については下記のURLよりご確認ください。
・IT資産管理／セキュリティ管理統合システム MCore
https://www.sei-info.co.jp/mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D
・MCoreのソフトウェアライブラリ機能とは？
https://www.sei-info.co.jp/mcore/functions/software-distribution/software-library/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D
・MCore体験セミナー
MCoreを利用した情報の外部持ち出し対策や不正PC接続に加え、
PCの運用ルールが社内で確実に守られるように徹底する機能を、
実際に体験いただきながらご説明します。
【申込方法】下記のページより、お申し込みください。
https://www.sei-info.co.jp/mcore/event/seminar-mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D
■登録商標について
・MCoreは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。
・Windows、Windows Updateは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・その他、記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
・製品に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
MCoreお問い合わせ窓口
TEL : 03-6406-2860
Email : mcore-visitor-sml@list.sei.jp
・本件に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部 マーケティング室
TEL : 06-6394-6754
Email : mkt@sei-info.co.jp
URL : https://www.sei-info.co.jp?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D
関連リンク
MCore 製品紹介ページ
https://www.sei-info.co.jp/mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D
住友電工情報システム株式会社は、IT資産管理／セキュリティ管理統合システムの最新版「MCore(エムコア)Ver.7.9SP1」を3月24日より販売開始します。社内向けアプリストアであるソフトウェアライブラリ機能を強化し、管理者が詳細な条件を指定して配布可能になったほか、サイレントインストール非対応のソフトウェアも簡単に配布できるようになりました。また、Webアクセス制御機能で現場の利便性を維持しやすい「禁止リスト方式」を追加しました。多様化するPC環境やWeb利用の現場に即し、管理者の運用負荷を軽減しつつ、より確実なエンドポイント管理を実現します。
MCore Ver.7.9SP1で強化した主な機能は下記の通りです。
1.ソフトウェアライブラリ機能を強化(配布条件の拡充と利便性向上)
MCoreのソフトウェアライブラリ機能は、管理者が設定したソフトウェアを利用者の画面にリストとして表示でき、利用者はリストから選択し任意のタイミングでダウンロード/インストールが可能です。今回の機能強化では、ソフトウェアライブラリ機能の配布条件に、OS情報やWindows Update更新日など、お客様からのご要望が多い項目を追加しました。これにより、管理者は古いバージョンのOSや最新パッチ未適用の脆弱な端末を特定し、配布対象のシミュレーションや個別のソフトウェア配布を簡単に行えます。さらに、管理者権限を持たない一般ユーザに対して、サイレントインストール非対応のソフトウェアも配布可能になりました。配布設定時にソフトウェア毎に細かい設定を行う必要はなく、管理者の手間を軽減します。
2.Webアクセス制御機能に禁止リスト方式を追加
従来の許可リスト方式に加え、新たに禁止リスト方式も選択可能になりました。
・許可リスト方式：指定した条件を満たすWebサイトのみアクセス可、それ以外はアクセス不可
・禁止リスト方式：指定した条件を満たすWebサイトのみアクセス不可、それ以外はアクセス可
特定の危険なWebサイトや情報漏えいリスクが高いWebサイトへのアクセスをピンポイントで制限できます。業務に必要なWebサイトまで制限されることを防ぎ、作業の停滞を回避、実運用に適したセキュリティ環境を構築できます。
当社は今後も、企業の運用スタイルに寄り添い、管理者の負担を軽減しながらセキュアなPC環境を実現するIT資産管理システムの製品開発に取り組んでまいります。
■MCoreについて
MCoreは、「IT資産管理」「セキュリティ対策」「コンプライアンス対策」を1つのシステムで統合管理できるパッケージソフトです。住友電工グループが保有する国内外のパソコン(PC)を一元管理するために、自社開発したシステムが基盤になっています。1サーバで1万台以上のPCを集約して管理でき、優れたパフォーマンスを実現します。業界トップクラスの高い性能により、スムーズで確実な管理・運用が可能です。
1.ソフトウェアライブラリ機能を強化(配布条件の拡充と利便性向上)
MCoreのソフトウェアライブラリ機能は、管理者が設定したソフトウェアを利用者の画面にリストとして表示でき、利用者はリストから選択し任意のタイミングでダウンロード/インストールが可能です。今回の機能強化では、ソフトウェアライブラリ機能の配布条件に、OS情報やWindows Update更新日など、お客様からのご要望が多い項目を追加しました。これにより、管理者は古いバージョンのOSや最新パッチ未適用の脆弱な端末を特定し、配布対象のシミュレーションや個別のソフトウェア配布を簡単に行えます。さらに、管理者権限を持たない一般ユーザに対して、サイレントインストール非対応のソフトウェアも配布可能になりました。配布設定時にソフトウェア毎に細かい設定を行う必要はなく、管理者の手間を軽減します。
MCoreソフトウェアライブラリ機能の配布条件でOS情報を指定
2.Webアクセス制御機能に禁止リスト方式を追加
従来の許可リスト方式に加え、新たに禁止リスト方式も選択可能になりました。
・許可リスト方式：指定した条件を満たすWebサイトのみアクセス可、それ以外はアクセス不可
・禁止リスト方式：指定した条件を満たすWebサイトのみアクセス不可、それ以外はアクセス可
特定の危険なWebサイトや情報漏えいリスクが高いWebサイトへのアクセスをピンポイントで制限できます。業務に必要なWebサイトまで制限されることを防ぎ、作業の停滞を回避、実運用に適したセキュリティ環境を構築できます。
当社は今後も、企業の運用スタイルに寄り添い、管理者の負担を軽減しながらセキュアなPC環境を実現するIT資産管理システムの製品開発に取り組んでまいります。
■MCoreについて
MCoreは、「IT資産管理」「セキュリティ対策」「コンプライアンス対策」を1つのシステムで統合管理できるパッケージソフトです。住友電工グループが保有する国内外のパソコン(PC)を一元管理するために、自社開発したシステムが基盤になっています。1サーバで1万台以上のPCを集約して管理でき、優れたパフォーマンスを実現します。業界トップクラスの高い性能により、スムーズで確実な管理・運用が可能です。
・Webサイト
その他の詳細情報については下記のURLよりご確認ください。
・IT資産管理／セキュリティ管理統合システム MCore
https://www.sei-info.co.jp/mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D
・MCoreのソフトウェアライブラリ機能とは？
https://www.sei-info.co.jp/mcore/functions/software-distribution/software-library/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D
・MCore体験セミナー
MCoreを利用した情報の外部持ち出し対策や不正PC接続に加え、
PCの運用ルールが社内で確実に守られるように徹底する機能を、
実際に体験いただきながらご説明します。
【申込方法】下記のページより、お申し込みください。
https://www.sei-info.co.jp/mcore/event/seminar-mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D
■登録商標について
・MCoreは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。
・Windows、Windows Updateは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・その他、記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
・製品に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
MCoreお問い合わせ窓口
TEL : 03-6406-2860
Email : mcore-visitor-sml@list.sei.jp
・本件に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部 マーケティング室
TEL : 06-6394-6754
Email : mkt@sei-info.co.jp
URL : https://www.sei-info.co.jp?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D
関連リンク
MCore 製品紹介ページ
https://www.sei-info.co.jp/mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260324_D