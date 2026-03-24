IT資産管理システムMCoreが社内向けアプリストア機能を強化











MCoreソフトウェアライブラリ機能の配布条件でOS情報を指定

MCore Ver.7.9SP1で強化した主な機能は下記の通りです。1.ソフトウェアライブラリ機能を強化(配布条件の拡充と利便性向上)MCoreのソフトウェアライブラリ機能は、管理者が設定したソフトウェアを利用者の画面にリストとして表示でき、利用者はリストから選択し任意のタイミングでダウンロード/インストールが可能です。今回の機能強化では、ソフトウェアライブラリ機能の配布条件に、OS情報やWindows Update更新日など、お客様からのご要望が多い項目を追加しました。これにより、管理者は古いバージョンのOSや最新パッチ未適用の脆弱な端末を特定し、配布対象のシミュレーションや個別のソフトウェア配布を簡単に行えます。さらに、管理者権限を持たない一般ユーザに対して、サイレントインストール非対応のソフトウェアも配布可能になりました。配布設定時にソフトウェア毎に細かい設定を行う必要はなく、管理者の手間を軽減します。2.Webアクセス制御機能に禁止リスト方式を追加従来の許可リスト方式に加え、新たに禁止リスト方式も選択可能になりました。・許可リスト方式：指定した条件を満たすWebサイトのみアクセス可、それ以外はアクセス不可・禁止リスト方式：指定した条件を満たすWebサイトのみアクセス不可、それ以外はアクセス可特定の危険なWebサイトや情報漏えいリスクが高いWebサイトへのアクセスをピンポイントで制限できます。業務に必要なWebサイトまで制限されることを防ぎ、作業の停滞を回避、実運用に適したセキュリティ環境を構築できます。当社は今後も、企業の運用スタイルに寄り添い、管理者の負担を軽減しながらセキュアなPC環境を実現するIT資産管理システムの製品開発に取り組んでまいります。■MCoreについてMCoreは、「IT資産管理」「セキュリティ対策」「コンプライアンス対策」を1つのシステムで統合管理できるパッケージソフトです。住友電工グループが保有する国内外のパソコン(PC)を一元管理するために、自社開発したシステムが基盤になっています。1サーバで1万台以上のPCを集約して管理でき、優れたパフォーマンスを実現します。業界トップクラスの高い性能により、スムーズで確実な管理・運用が可能です。