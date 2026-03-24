「ポイフルパウチ」（76g）

価格：オープンプライス

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、ポイポイ！たのしいソフト食感グミ「ポイフル」の新商品として「ポイフルパウチ」を、2026年3月31日より全国で発売します。

① ４種のフルーツ味と入っていたらラッキーなハート形状の楽しさ

② 箱タイプと同様のデザインでカラフルなパッケージ

③ 便利なチャック付きパウチで手軽に楽しめる

■商品の特長

「 ポイフル」は、1993年の発売以来、カラフルな見た目のかわいらしさと、ポップで元気なイメージで、若年層や親子層から長年愛されているソフト食感グミです。

ラ ズベリー、レモン、青りんご、グレープの4種類のフルーツ味が詰め合わされており、カラフルな見た目でワクワクや楽しさを感じられます。さらに、ハート形状のラズベリー味が入っていることもあり、見つけると「いいことあるかも♪」というラッキーなうれしさも体験できます。

一目で「ポイフル」とわかるポップなデザインを踏襲しつつ、売り場でも目を引くカラフルな虹を配置した元気なデザインです。

ソフト糖衣掛けされているから手につきにくく、チャック付きパウチなので、手軽に持ち運べて、お出かけ時や仕事中、リラックスしたい時などにもサッと食べられます。

箱タイプの「ポイフル」も好評発売中！

「 ポイフル」は箱タイプも販売しており、シーンに合わせてお選びいただけます。

「ポイフル」（53g）

価格：オープンプライス

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。