23,126人が熱狂するジェルを知らないと大損する--仕上がりが激変する「白と黒」の正体が判明
23,126人が熱狂するジェルを知らないと大損する--仕上がりが激変する「白と黒」の正体が判明
「セルフネイル、なんだかいつもサロンみたいに綺麗に仕上がらない」
そうため息をついたことはありませんか？
ムラになる、筆跡が残る、アートが流れてしまう--。
SNSで見かけた可愛いデザインに挑戦しても、いざ自分の爪に塗ってみると、理想とは程遠い仕上がりになってしまう。
「やっぱりプロの技術がないと無理なのかな」「高いジェルを使わないとダメなのかな」
休日の夜、時間をかけて準備したのに、結局落として塗り直す。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344985/images/bodyimage1】
そんな悔しい経験は、セルフネイラーなら誰もが通る道です。
そして次第に、無難なワンカラーばかりを選ぶようになってしまう。
そんな「セルフネイルの壁」に、驚くほどシンプルな答えを出した製品があります。
ネイル工房の「カラージェル」。
全230色という圧倒的なカラーバリエーションもさることながら、この製品の最大の特徴は「白パケ」と「黒パケ」という2つのパッケージに分かれていることです。
価格は275円。
休日の午後に少し時間があいたとき、ふと新しい色やデザインを試したくなる--そんな日常のささやかな探究心に、そっと寄り添ってくれる身近な存在です。
では、この「白と黒」のジェルは、実際に使った人の指先にどんな変化をもたらしているのでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344985/images/bodyimage2】
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず驚愕したのは、ポジティブ感情率99.5%という圧倒的な数値。
ジェルネイルカテゴリの平均が73.4%であることを踏まえると、23,126件ものレビューが寄せられる中で、この満足度を維持しているのはまさに異例です。
最も多く言及されたキーワードは「発色」。
言及率35%--つまり3人に1人以上が、ひと塗りで見たままの色に色づく鮮やかさを絶賛しています。
次いで「塗りやすい」が28%。
プロの技術がなくても、筆跡を残さずつるんと仕上がるテクスチャーが、セルフネイラーの強い味方になっていることがわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344985/images/bodyimage3】
ただし、すべてが完璧というわけではありません。
「ネットの画像と実際の色味のイメージが違う」「人気色がすぐに品切れになってしまう」というネガティブな言及も確認されました。
モニター越しでの色選びの難しさは、購入前に考慮すべきポイントです。
また、商品区分が「雑貨」表記であることへの懸念の声も寄せられています。
自爪に直接塗るのではなく、必ず化粧品登録されたベースジェルの上から使用するという基本ルールを理解しておく必要があります。
そして分析を進める中で、ひときわ興味深いレビューのパターンが浮かび上がりました。
それは「白パケ」と「黒パケ」の使い分けに関する、熱量に満ちた考察です。
ユーザーからは「ベタ塗りならセルフレベリングの良い白パケ」「繊細なラインやアートを描くなら固くて流れない黒パケ」といった、具体的な比較レビューが多数投稿されていました。
では、自分の用途に合わせてどちらかを選ぶべきなのか、それとも両方を揃えて使い分けるのが正解なのか。
初心者にとって本当に扱いやすいのは果たしてどちらなのか--その確かな答えは、今回の簡易分析だけでは見えきらず、全レビューを対象にした深層分析の中にあります。
あなたがいつも苦戦しているそのデザインも、もしかしたら「白と黒」の選び方を変えるだけで、嘘のように上手くいくかもしれません。
普段何気なく選んでいるアイテムの裏側には、他のユーザーたちが導き出した「成功の法則」がまだたくさん眠っています。
データが語るリアルな声を、確かめてみませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「ネイル工房」は該当ブランドの登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
「セルフネイル、なんだかいつもサロンみたいに綺麗に仕上がらない」
そうため息をついたことはありませんか？
ムラになる、筆跡が残る、アートが流れてしまう--。
SNSで見かけた可愛いデザインに挑戦しても、いざ自分の爪に塗ってみると、理想とは程遠い仕上がりになってしまう。
「やっぱりプロの技術がないと無理なのかな」「高いジェルを使わないとダメなのかな」
休日の夜、時間をかけて準備したのに、結局落として塗り直す。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344985/images/bodyimage1】
そんな悔しい経験は、セルフネイラーなら誰もが通る道です。
そして次第に、無難なワンカラーばかりを選ぶようになってしまう。
そんな「セルフネイルの壁」に、驚くほどシンプルな答えを出した製品があります。
ネイル工房の「カラージェル」。
全230色という圧倒的なカラーバリエーションもさることながら、この製品の最大の特徴は「白パケ」と「黒パケ」という2つのパッケージに分かれていることです。
価格は275円。
休日の午後に少し時間があいたとき、ふと新しい色やデザインを試したくなる--そんな日常のささやかな探究心に、そっと寄り添ってくれる身近な存在です。
では、この「白と黒」のジェルは、実際に使った人の指先にどんな変化をもたらしているのでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344985/images/bodyimage2】
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近数百件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を行いました。
まず驚愕したのは、ポジティブ感情率99.5%という圧倒的な数値。
ジェルネイルカテゴリの平均が73.4%であることを踏まえると、23,126件ものレビューが寄せられる中で、この満足度を維持しているのはまさに異例です。
最も多く言及されたキーワードは「発色」。
言及率35%--つまり3人に1人以上が、ひと塗りで見たままの色に色づく鮮やかさを絶賛しています。
次いで「塗りやすい」が28%。
プロの技術がなくても、筆跡を残さずつるんと仕上がるテクスチャーが、セルフネイラーの強い味方になっていることがわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344985/images/bodyimage3】
ただし、すべてが完璧というわけではありません。
「ネットの画像と実際の色味のイメージが違う」「人気色がすぐに品切れになってしまう」というネガティブな言及も確認されました。
モニター越しでの色選びの難しさは、購入前に考慮すべきポイントです。
また、商品区分が「雑貨」表記であることへの懸念の声も寄せられています。
自爪に直接塗るのではなく、必ず化粧品登録されたベースジェルの上から使用するという基本ルールを理解しておく必要があります。
そして分析を進める中で、ひときわ興味深いレビューのパターンが浮かび上がりました。
それは「白パケ」と「黒パケ」の使い分けに関する、熱量に満ちた考察です。
ユーザーからは「ベタ塗りならセルフレベリングの良い白パケ」「繊細なラインやアートを描くなら固くて流れない黒パケ」といった、具体的な比較レビューが多数投稿されていました。
では、自分の用途に合わせてどちらかを選ぶべきなのか、それとも両方を揃えて使い分けるのが正解なのか。
初心者にとって本当に扱いやすいのは果たしてどちらなのか--その確かな答えは、今回の簡易分析だけでは見えきらず、全レビューを対象にした深層分析の中にあります。
あなたがいつも苦戦しているそのデザインも、もしかしたら「白と黒」の選び方を変えるだけで、嘘のように上手くいくかもしれません。
普段何気なく選んでいるアイテムの裏側には、他のユーザーたちが導き出した「成功の法則」がまだたくさん眠っています。
データが語るリアルな声を、確かめてみませんか。
https://bit.ly/3PeNnUc
■ BRANDWARPについて BRANDWARPは、AIを活用したEC製品分析ソリューションを提供する日本のマーケティング企業です。
※ 「ネイル工房」は該当ブランドの登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありません。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
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