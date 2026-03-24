手術は「入院しない時代」へ｜6.8%成長で5,000億ドル超、外来手術が医療収益モデルを再定義
外来手術とは、入院を前提とせず、外来の導線の中で手術前評価、麻酔・鎮静、術中管理、術後回復、退院判定までを一気通貫で完結させる医療提供形態である。対象は「小さな手術」に限定されず、適応設計と周術期プロトコル、感染管理、リスク層別化、術後フォローの標準化によって、病院機能の一部を外来に移し替える点に本質がある。外来手術は医療品質の議論だけで成立する概念ではなく、設備配置、人員設計、滞在時間の制御、予約・回転率、紹介・連携の仕組みを含む“オペレーション設計”そのものである。ゆえに外来手術は、医療機関の収益モデル、患者体験、地域医療のキャパシティを同時に動かす戦略領域である。
「適切な治療場所」への移行を加速する推進力と制約
外来手術拡大の核心は、臨床能力と支払いインセンティブが「right site of care」に合流している点である。低侵襲手技、区域麻酔、マルチモーダル鎮痛、ERASの標準化により同日退院の適用範囲が広がり、選別患者では整形・心血管など高侵襲寄りの領域にも波及する。保険者・雇用主はネットワーク設計、包括払い、利用管理で低コスト設定（ASC、病院外来、オフィスベース）へ誘導し、患者も待機短縮と利便性、自宅回復を選好する。医療提供側も外来拠点拡張でシェア防衛とOR効率化、周辺収益獲得を進め、潮流は強まる。
一方の課題は、規制・運用・経済性である。認証、感染対策、滅菌、麻酔、緊急搬送体制などの厳格要件が固定費を押し上げ、新設を鈍らせる。手術室看護・麻酔・滅菌の人材不足は処理能力の上限となり、事前承認や施設別ルール、コーディング精査は収益変動を増幅する。加えて病院、PE支援勢、専門グループの競争が激化し、紹介網と保険契約を持つ既存勢が優位であるため、新規参入は医師アラインメントとアウトカムの提示なしに安定症例を確保しにくい構図である。
市場は「制度と運用」の交点で伸長する構造である
LP Information調査チームの最新レポートである「世界外来手術市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/374717/ambulatory-surgery）によると、同市場は2026年から2032年の予測期間にCAGRが6.8%で推移し、2032年までに市場規模が5321.8億米ドルに達すると予測されている。ここで注目すべきは、外来手術が単なる医療サービス需要の増減ではなく、制度設計と現場運用の整合が取れた領域から順に立ち上がる市場である点である。すなわち、支払い制度・適用範囲・施設要件の枠組みが明確になるほど、病院、外来手術センター、周辺サービスの投資判断が加速しやすい。予測期間の長さは、設備投資・人材配置・紹介ネットワークの再編が時間を要することを示唆する一方、オペレーションの再設計が完了したプレイヤーほど、同一インフラでより多様な症例を吸収できる強みを得る。市場は「量」よりも「移し替えの設計力」で伸びる局面である。
図. 外来手術世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344955/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344955/images/bodyimage2】
図. 世界の外来手術市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争地図は分散し、運営モデルが差別化軸となる
LP Informationのトップ企業研究センターによると、外来手術の世界的な主要企業としてTenet Healthcare、Surgical Care Affiliates、Ramsay Health Care、Surgery Partners、Mayo Clinic、Cleveland Clinic、HCA Healthcare、AmSurg、Mount Sinai Hospital、Team Healthが挙げられる。市場シェアの観点では、2025年にトップ5が約10.0%、トップ10が約12.0%を占める構造である。これは、少数の絶対的支配者が市場を統率するのではなく、地域・診療領域・施設形態ごとに競争が分散し、運用力で勝敗が決まりやすいことを示す。すなわち、単に施設を持つだけでは優位になりにくく、紹介ネットワークの設計、症例ミックスの最適化、周術期フローの標準化、スタッフ配置と稼働平準化、アウトカムと体験の管理といった“運営モデル”が価値の源泉となる。低い集中度は競争の余地であると同時に、優れたモデルが横展開される余白が大きいことも意味する。
「適切な治療場所」への移行を加速する推進力と制約
外来手術拡大の核心は、臨床能力と支払いインセンティブが「right site of care」に合流している点である。低侵襲手技、区域麻酔、マルチモーダル鎮痛、ERASの標準化により同日退院の適用範囲が広がり、選別患者では整形・心血管など高侵襲寄りの領域にも波及する。保険者・雇用主はネットワーク設計、包括払い、利用管理で低コスト設定（ASC、病院外来、オフィスベース）へ誘導し、患者も待機短縮と利便性、自宅回復を選好する。医療提供側も外来拠点拡張でシェア防衛とOR効率化、周辺収益獲得を進め、潮流は強まる。
一方の課題は、規制・運用・経済性である。認証、感染対策、滅菌、麻酔、緊急搬送体制などの厳格要件が固定費を押し上げ、新設を鈍らせる。手術室看護・麻酔・滅菌の人材不足は処理能力の上限となり、事前承認や施設別ルール、コーディング精査は収益変動を増幅する。加えて病院、PE支援勢、専門グループの競争が激化し、紹介網と保険契約を持つ既存勢が優位であるため、新規参入は医師アラインメントとアウトカムの提示なしに安定症例を確保しにくい構図である。
市場は「制度と運用」の交点で伸長する構造である
LP Information調査チームの最新レポートである「世界外来手術市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/374717/ambulatory-surgery）によると、同市場は2026年から2032年の予測期間にCAGRが6.8%で推移し、2032年までに市場規模が5321.8億米ドルに達すると予測されている。ここで注目すべきは、外来手術が単なる医療サービス需要の増減ではなく、制度設計と現場運用の整合が取れた領域から順に立ち上がる市場である点である。すなわち、支払い制度・適用範囲・施設要件の枠組みが明確になるほど、病院、外来手術センター、周辺サービスの投資判断が加速しやすい。予測期間の長さは、設備投資・人材配置・紹介ネットワークの再編が時間を要することを示唆する一方、オペレーションの再設計が完了したプレイヤーほど、同一インフラでより多様な症例を吸収できる強みを得る。市場は「量」よりも「移し替えの設計力」で伸びる局面である。
図. 外来手術世界総市場規模
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図. 世界の外来手術市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争地図は分散し、運営モデルが差別化軸となる
LP Informationのトップ企業研究センターによると、外来手術の世界的な主要企業としてTenet Healthcare、Surgical Care Affiliates、Ramsay Health Care、Surgery Partners、Mayo Clinic、Cleveland Clinic、HCA Healthcare、AmSurg、Mount Sinai Hospital、Team Healthが挙げられる。市場シェアの観点では、2025年にトップ5が約10.0%、トップ10が約12.0%を占める構造である。これは、少数の絶対的支配者が市場を統率するのではなく、地域・診療領域・施設形態ごとに競争が分散し、運用力で勝敗が決まりやすいことを示す。すなわち、単に施設を持つだけでは優位になりにくく、紹介ネットワークの設計、症例ミックスの最適化、周術期フローの標準化、スタッフ配置と稼働平準化、アウトカムと体験の管理といった“運営モデル”が価値の源泉となる。低い集中度は競争の余地であると同時に、優れたモデルが横展開される余白が大きいことも意味する。