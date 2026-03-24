コマニー、国際幸福デーに「SWGs宣言」を発表。ウェルビーイングを経営の中心に据え、「間づくり」で人・社会・地球が調和する未来の実現へ

コマニー、国際幸福デーに「SWGs宣言」を発表。ウェルビーイングを経営の中心に据え、「間づくり」で人・社会・地球が調和する未来の実現へ