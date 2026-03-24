和の繊細さと洋の華やかさが織りなす春の新章。彩りあふれる“贅沢小鉢”で季節を味わう『銀座朝食ラボ』春メニュー、2026年3月1日（日）スタート！
株式会社アズフードシステムズ（本社：東京都中央区、代表取締役：森田威）が運営する『銀座朝食ラボ』は、2026年3月1日（日）より春メニューの提供を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344983/images/bodyimage1】
ホテルミュッセ銀座名鉄の2階に店を構える『銀座朝食ラボ』は、料理人の手作りにこだわった、小鉢スタイルのビュッフェをご提供しています。お客様に旬の味をお楽しみいただくため、小鉢メニューは季節ごとに一新し、炊き込みご飯は月替わりでご用意。こだわりが詰まったメニューを開発しています。
■料理人・角田博史が手掛ける「彩り小鉢」
総料理長・角田博史は、老舗料亭「なだ万」で30年近く研鑽を積み、料理長も務めた和食のスペシャリスト。料理の鉄人・中村孝明氏を師とし、和食を世界に広めた立役者の一人です。そんな角田が総料理長として、その確かな技と知識を惜しみなく注ぎ込んだ小鉢料理は、どれもが力作。
9升に仕切られたトレイにお好きな小鉢を乗せるスタイルは、見た目が美しく「映える」だけでなく、味が混ざらず、少しずつ多品目を味わえるのが特徴。旬の食材と確かな技が織りなす小鉢をお楽しみください。
今年の春は「小鉢にぎゅっと詰めた、旬の彩りと華やぎ」をテーマに、姉妹店『銀座和牛ラボ』とのコラボレーションによる「神戸牛＆A5仙台牛」を使用した特別メニューをはじめ、春野菜や白魚など季節の食材を取り入れた和・洋多彩な小鉢をご用意しました。春ならではの香りやほろ苦さ、爽やかな酸味を楽しめるラインナップです。
■2026年 春メニューのハイライト
１．【銀座和牛ラボ コラボ】神戸牛と神戸豚の合い挽きハンバーグ
神戸牛と神戸豚を贅沢に合い挽きにし、旨みを閉じ込めてふっくらジューシーに焼き上げました。果実の甘みと酸味をバランスよく仕上げた銀座和牛ラボ特製フルーツソースが、肉のコクを一層引き立てる贅沢な一皿です。
２．いなり茶そば寿司
おいなりさんの皮に、茶そばを合わせた一品。
海老・錦糸卵・カイワレを彩りよくのせ、わさびが味わいを引き締めます。
見た目にも楽しい、さっぱりとした創作寿司です。
３．白魚と菜の花のおひたし 梅肉添え
お浸しにした菜の花とわかめに、やわらかな白魚を合わせ、爽やかな梅肉ソースをかけました。
ほろ苦さと酸味が調和する、春らしい一品です。
４．春野菜とマッシュポテト グリルハム添え
なめらかでコクのあるマッシュポテトに、ジューシーなグリルハムを添えて。
筍とスナップエンドウの食感に、人参とブロッコリーの鮮やかな彩りが映える、春らしいやさしい味わいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344983/images/bodyimage2】
（1）【和・温菜】出し巻玉子とちくわの蒲焼
（2）【和・冷菜】ほうれん草と木くらげの白和え
（3）【和・冷菜】白魚と菜の花のおひたし 梅肉添え
（4）【和・冷菜】いなり茶そば寿司
（5）【洋・温菜】白身魚のポワレ バルサミコソース仕立て
（6）【洋・温菜】海の幸とチーズのデミペンネグラタン
（7）【洋・温菜】神戸牛と神戸豚の合い挽きハンバーグ[銀座和牛ラボコラボ]
（8）【洋・冷菜】春野菜とマッシュポテト グリルハム添え
（9）【洋・冷菜】キャベツと合鴨の冷製トマト＆バジルパスタ
（10）【洋・冷菜】二種の舞茸と鶏むね肉のヴルーテ仕立て
（11）【洋・冷菜】さわらと貝柱のエスカベッシュ～レモン風味～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344983/images/bodyimage1】
ホテルミュッセ銀座名鉄の2階に店を構える『銀座朝食ラボ』は、料理人の手作りにこだわった、小鉢スタイルのビュッフェをご提供しています。お客様に旬の味をお楽しみいただくため、小鉢メニューは季節ごとに一新し、炊き込みご飯は月替わりでご用意。こだわりが詰まったメニューを開発しています。
■料理人・角田博史が手掛ける「彩り小鉢」
総料理長・角田博史は、老舗料亭「なだ万」で30年近く研鑽を積み、料理長も務めた和食のスペシャリスト。料理の鉄人・中村孝明氏を師とし、和食を世界に広めた立役者の一人です。そんな角田が総料理長として、その確かな技と知識を惜しみなく注ぎ込んだ小鉢料理は、どれもが力作。
9升に仕切られたトレイにお好きな小鉢を乗せるスタイルは、見た目が美しく「映える」だけでなく、味が混ざらず、少しずつ多品目を味わえるのが特徴。旬の食材と確かな技が織りなす小鉢をお楽しみください。
今年の春は「小鉢にぎゅっと詰めた、旬の彩りと華やぎ」をテーマに、姉妹店『銀座和牛ラボ』とのコラボレーションによる「神戸牛＆A5仙台牛」を使用した特別メニューをはじめ、春野菜や白魚など季節の食材を取り入れた和・洋多彩な小鉢をご用意しました。春ならではの香りやほろ苦さ、爽やかな酸味を楽しめるラインナップです。
■2026年 春メニューのハイライト
１．【銀座和牛ラボ コラボ】神戸牛と神戸豚の合い挽きハンバーグ
神戸牛と神戸豚を贅沢に合い挽きにし、旨みを閉じ込めてふっくらジューシーに焼き上げました。果実の甘みと酸味をバランスよく仕上げた銀座和牛ラボ特製フルーツソースが、肉のコクを一層引き立てる贅沢な一皿です。
２．いなり茶そば寿司
おいなりさんの皮に、茶そばを合わせた一品。
海老・錦糸卵・カイワレを彩りよくのせ、わさびが味わいを引き締めます。
見た目にも楽しい、さっぱりとした創作寿司です。
３．白魚と菜の花のおひたし 梅肉添え
お浸しにした菜の花とわかめに、やわらかな白魚を合わせ、爽やかな梅肉ソースをかけました。
ほろ苦さと酸味が調和する、春らしい一品です。
４．春野菜とマッシュポテト グリルハム添え
なめらかでコクのあるマッシュポテトに、ジューシーなグリルハムを添えて。
筍とスナップエンドウの食感に、人参とブロッコリーの鮮やかな彩りが映える、春らしいやさしい味わいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344983/images/bodyimage2】
（1）【和・温菜】出し巻玉子とちくわの蒲焼
（2）【和・冷菜】ほうれん草と木くらげの白和え
（3）【和・冷菜】白魚と菜の花のおひたし 梅肉添え
（4）【和・冷菜】いなり茶そば寿司
（5）【洋・温菜】白身魚のポワレ バルサミコソース仕立て
（6）【洋・温菜】海の幸とチーズのデミペンネグラタン
（7）【洋・温菜】神戸牛と神戸豚の合い挽きハンバーグ[銀座和牛ラボコラボ]
（8）【洋・冷菜】春野菜とマッシュポテト グリルハム添え
（9）【洋・冷菜】キャベツと合鴨の冷製トマト＆バジルパスタ
（10）【洋・冷菜】二種の舞茸と鶏むね肉のヴルーテ仕立て
（11）【洋・冷菜】さわらと貝柱のエスカベッシュ～レモン風味～